ISLAMABAD — Le bilan des violents tremblements de terre qui ont secoué l’ouest de l’Afghanistan s’élève à 2 000 morts, a déclaré dimanche un porte-parole des talibans, dans l’un des tremblements de terre les plus meurtriers à avoir frappé le pays depuis deux décennies.

Un puissant séisme de magnitude 6,3 suivi de fortes répliques a tué samedi des dizaines de personnes dans l’ouest de l’Afghanistan, a annoncé l’autorité nationale chargée des catastrophes.

Abdul Wahid Rayan, porte-parole du ministère de l’Information et de la Culture, a déclaré que le bilan des victimes du tremblement de terre à Herat était plus élevé que prévu initialement. Environ six villages ont été détruits et des centaines de civils ont été ensevelis sous les décombres, a-t-il déclaré tout en appelant à une aide urgente.

Les Nations Unies ont donné un chiffre préliminaire de 320 morts, mais ont déclaré plus tard que ce chiffre était encore en cours de vérification. Les autorités locales ont donné une estimation de 100 personnes tuées et 500 blessées, selon la même mise à jour du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU.

La mise à jour indique également que 465 maisons auraient été détruites et 135 autres endommagées.

« Les partenaires et les autorités locales s’attendent à ce que le nombre de victimes augmente à mesure que les efforts de recherche et de sauvetage se poursuivent, alors que des informations indiquent que certaines personnes pourraient être coincées sous des bâtiments effondrés », a déclaré l’ONU.

Le porte-parole des autorités chargées des catastrophes, Mohammad Abdullah Jan, a déclaré que quatre villages du district de Zenda Jan, dans la province d’Herat, ont été les plus touchés par le séisme et les répliques.

L’Institut géologique des États-Unis a indiqué que l’épicentre du séisme se trouvait à environ 40 kilomètres (25 miles) au nord-ouest de la ville d’Herat. Elle a été suivie par trois répliques très fortes, mesurant des magnitudes 6,3, 5,9 et 5,5, ainsi que par des chocs de moindre ampleur.

Au moins cinq fortes secousses ont frappé la ville vers midi, a déclaré Abdul Shakor Samadi, un habitant de la ville d’Herat.

« Tout le monde est parti de chez lui », a déclaré Samadi. « Les maisons, les bureaux et les magasins sont tous vides et on craint d’autres tremblements de terre. Ma famille et moi étions à l’intérieur de notre maison, j’ai senti le séisme. Sa famille a commencé à crier et a couru dehors, craignant de rentrer à l’intérieur.

L’Organisation mondiale de la santé en Afghanistan a déclaré avoir envoyé 12 ambulances à Zenda Jan pour évacuer les blessés vers les hôpitaux.

« Alors que les décès et les victimes du séisme continuent d’être signalés, des équipes sont dans les hôpitaux pour aider à soigner les blessés et évaluer les besoins supplémentaires », a déclaré l’agence des Nations Unies sur X, anciennement connue sous le nom de Twitter. « Des ambulances soutenues par l’OMS transportent les personnes touchées, pour la plupart des femmes et des enfants. »

Les connexions téléphoniques ont été coupées à Herat, rendant difficile l’obtention de détails sur les zones touchées. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montraient des centaines de personnes dans les rues devant leurs domiciles et leurs bureaux dans la ville d’Herat.

La province d’Hérat borde l’Iran. Le séisme a également été ressenti dans les provinces afghanes voisines de Farah et Badghis, selon les médias locaux.

Abdul Ghani Baradar, vice-Premier ministre chargé des affaires économiques nommé par les talibans, a exprimé ses condoléances aux morts et aux blessés à Herat et Badghis.

Les talibans ont exhorté les organisations locales à atteindre les zones touchées par le tremblement de terre dès que possible pour aider à transporter les blessés à l’hôpital, fournir un abri aux sans-abri et livrer de la nourriture aux survivants. Ils ont déclaré que les agences de sécurité devraient utiliser toutes leurs ressources et installations pour secourir les personnes coincées sous les décombres.

« Nous demandons à nos riches compatriotes d’apporter toute la coopération et l’aide possible à nos frères affligés », ont déclaré les talibans sur X.

L’ambassadeur du Japon en Afghanistan, Takashi Okada, a exprimé ses condoléances en disant sur la plateforme sociale X, qu’il était « profondément attristé et attristé d’apprendre la nouvelle du tremblement de terre dans la province d’Herat ».

En juin 2022, un puissant tremblement de terre a frappé une région montagneuse et accidentée de l’est de l’Afghanistan, aplatissant les maisons en pierre et en briques crues. Le séisme a tué au moins 1 000 personnes et en a blessé environ 1 500.

The Associated Press