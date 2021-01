LE CAIRE (AP) – Le bilan des victimes de la violence tribale entre Arabes et non-Arabes dans la province soudanaise du Darfour occidental est passé à au moins 48, y compris des femmes et des enfants, a déclaré un syndicat de médecins et un travailleur humanitaire, alors que les violences sporadiques se poursuivaient dimanche.

Les affrontements meurtriers sont nés d’une bagarre de vendredi entre deux personnes dans un camp pour personnes déplacées à Genena, la capitale de la province. Un Arabe a été poignardé à mort et sa famille, de la tribu arabe Rizeigat, a attaqué samedi les habitants du camp de Krinding et d’autres régions.

La violence a conduit les autorités locales à imposer un couvre-feu 24 heures sur 24 dans toute la province. Outre les 48 tués, au moins 97 autres ont été blessés, selon le syndicat des médecins du Soudan. Il a déclaré que le nombre de victimes allait probablement augmenter.

Les affrontements constituent un défi pour les efforts déployés par le gouvernement de transition du Soudan pour mettre fin à des rébellions de plusieurs décennies dans des régions comme le Darfour, où la plupart des gens vivent dans des camps de déplacés et de réfugiés.

Le Soudan est sur une voie fragile vers la démocratie après qu’un soulèvement populaire a conduit l’armée à renverser le président autocratique de longue date Omar al-Bashir en avril 2019. Un gouvernement militaro-civil dirige maintenant le pays.

Cet épisode de violence est survenu deux semaines après que le Conseil de sécurité de l’ONU a mis fin au mandat de la force de maintien de la paix conjointe ONU-Union africaine dans la région. Cela remet également en question la capacité du gouvernement de transition à stabiliser la région ravagée par le conflit au Darfour.

Salah Saleh, médecin et ancien directeur médical de l’hôpital principal de Genena, a déclaré que les affrontements se sont renouvelés dimanche matin dans le camp de déplacés d’Abu Zar, au sud de la capitale provinciale.

Adam Regal, un porte-parole d’une organisation locale qui aide à gérer des camps de réfugiés au Darfour, a déclaré qu’il y avait eu des attaques du jour au lendemain sur Krinding. Il a partagé des images montrant des propriétés incendiées et des personnes blessées sur des civières et dans des lits d’hôpitaux.

Les autorités du Darfour occidental ont imposé un couvre-feu à compter de samedi qui comprend la fermeture de tous les marchés et l’interdiction des rassemblements publics. Le gouvernement central de Khartoum a également déclaré samedi qu’une délégation de haut rang, présidée par le plus haut procureur du pays, se rendait dans la province pour aider à rétablir l’ordre.