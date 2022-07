Le bilan des victimes du séisme aux Philippines s’élève à 10

Le bilan d’un tremblement de terre majeur dans le nord des Philippines est passé à 10 morts vendredi après la découverte de quatre autres corps dans les décombres, ont indiqué les autorités, alors que les répliques continuaient de secouer la région montagneuse.

Les secouristes de la ville de Luba, dans la province la plus durement touchée d’Abra, ont récupéré les restes des hommes sur un tronçon de route qui a été enseveli par un glissement de terrain lors du séisme de magnitude 7,0 de mercredi, a indiqué à l’AFP le bureau provincial de la protection civile.

Des glissements de terrain et des structures qui s’effondrent ont tué six autres personnes à Abra et dans les provinces voisines, avaient annoncé précédemment les autorités. Plus de 150 personnes ont été blessées.

Le puissant tremblement de terre a secoué la région vallonnée, endommageant des milliers de maisons, renversant des bâtiments et secouant des tours de grande hauteur à des centaines de kilomètres dans la capitale Manille.

Des hélicoptères militaires acheminaient de l’aide alimentaire et d’autres fournitures d’urgence vers la région, où près de 5 000 personnes restaient dans des centres d’évacuation, a indiqué le département des affaires sociales.

Des équipes de travailleurs ont bravé les répliques pour dégager les débris bloquant les principales routes de la région.

Plus d’un millier de répliques ont été enregistrées depuis le séisme, a annoncé vendredi le bureau national de sismologie.

Les Philippines sont régulièrement secouées par des tremblements de terre en raison de leur emplacement sur la “ceinture de feu” du Pacifique, un arc d’activité sismique intense qui s’étend du Japon à l’Asie du Sud-Est et à travers le bassin du Pacifique.