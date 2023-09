Le bilan des victimes du séisme au Maroc dépasse les 2 500

Les sauveteurs ont du mal à atteindre les zones rurales isolées qui ont été les plus durement touchées

Au moins 2 681 personnes sont mortes du tremblement de terre au Maroc lundi et 2 501 ont été blessées, selon les médias officiels. Le roi Mohammed VI a décrété trois jours de deuil national.

La chaîne de télévision 2M, basée à Casablanca, a rapporté lundi matin le bilan actualisé des morts, alors que les équipes de secours fouillaient les décombres dans les montagnes au sud de Marrakech.

Le séisme de magnitude 6,8 a eu lieu vendredi soir, à une profondeur de 26 km sous les montagnes de l’Atlas. Environ 1 500 des décès sont survenus dans la province d’Al-Haouz. Certains villages étaient « complètement détruit » selon les habitants survivants qui se sont entretenus avec les sauveteurs et les médias. Sur les 200 habitants d’Azgour, un village proche de l’épicentre, 15 ont été tués.

Le Maroc a envoyé des militaires pour aider les équipes de secours civiles, mais les routes et les passages traversant les montagnes ont été endommagés ou bloqués par des débris. Des machines lourdes ont été déployées pour dégager les routes et des hélicoptères tentent d’atteindre les colonies les plus reculées.

Un convoi de secours de l’armée marocaine a atteint lundi matin Asni, la ville la plus proche de l’épicentre, et a commencé à installer un hôpital de campagne pour soigner les blessés. L’hôpital dispose de 30 lits répartis dans 16 tentes, avec un personnel de 24 médecins et 48 infirmières, a déclaré le colonel Youssef Qamouss à CNN. Les blessures les plus courantes sont les brûlures, les fractures et les coupures, a-t-il ajouté.

Le tremblement de terre de vendredi a été le pire à frapper le Maroc depuis 1960, lorsqu’au moins 12 000 personnes sont mortes dans une secousse de magnitude 5,8 à Agadir.