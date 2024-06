Le bilan des victimes du sauvetage des otages israéliens s’ajoute à l’examen juridique de la guerre à Gaza

Le raid de jour dans le camp de réfugiés de Nuseirat a libéré quatre otages israéliens et tué au moins 274 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza, et en a blessé des centaines d’autres.

On ne sait pas exactement combien des morts étaient des combattants, ni combien ont été tués par les tirs israéliens, mais ils comprenaient « de nombreux » femmes et enfants, a indiqué le ministère de la Santé, ainsi que des civils récemment déplacés par l’offensive militaire israélienne dans la ville du sud. de Rafah.

Des témoins oculaires ont déclaré avoir été choqués par l’ampleur et l’intensité de l’attaque israélienne, même après huit mois de guerre meurtrière, et le carnage a submergé le système hospitalier brisé de Gaza.

Les captifs israéliens étaient détenus par le Hamas sous garde armée dans le camp de réfugiés densément peuplé, apparemment dans des maisons familiales, ce qui concorde avec les témoignages d’anciens otages libérés lors d’un cessez-le-feu de courte durée en novembre. Dans ce cas, et tout au long de la guerre, Israël a déclaré que les militants étaient responsables de la mort d’innocents, conséquence de la dissimulation des prisonniers et des infrastructures militaires dans des zones civiles.

Environ une heure plus tard, pendant une accalmie relative, Nasrallah a déclaré qu’il était parti à la recherche de son frère et qu’il avait d’abord trouvé ses tongs. Omar a été réduit en pièces, a-t-il déclaré, à environ 300 mètres de chez lui.

Ghorab a déclaré qu’il avait aidé à déplacer plus de 100 patients grièvement blessés – dont des enfants aux membres manquants ou endommagés – vers le plus grand hôpital des martyrs d’al-Aqsa, où des amputations pourraient avoir lieu.

Les responsables de Tsahal ont déclaré qu’ils n’avaient eu recours à une immense puissance de feu que lorsqu’une des équipes de secours avait été la cible des tirs du Hamas et après qu’un officier israélien ait été blessé lors d’une fusillade avec des militants. Il mourut plus tard des suites de ses blessures.

Mouath s’est précipité vers sa maison voisine, mais a déclaré que Khaled et son fils vivaient plus près de l’endroit où se déroulait le raid et ont décidé de prendre un autre chemin pour rentrer chez eux. En chemin, ils sont passés devant un bâtiment qui a été touché, faisant voler des éclats d’obus. Khaled a été touché à plusieurs endroits et tué, a déclaré Mouath, tandis que Mosab a survécu mais avait les pieds fracturés et une hémorragie interne.