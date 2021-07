Le bilan des tempêtes de neige au Texas en février s’élève à 210, annoncent des responsables

Le nombre de morts du gel de février au Texas et de l’effondrement du réseau électrique de l’État a continué d’augmenter cette semaine alors que les responsables de l’État ont ajouté 59 décès au décompte.

Le bilan, qui est passé de 151 à 210 décès, pourrait encore changer à mesure que davantage de décès sont confirmés, a déclaré le département des services de santé de l’État du Texas dans un rapport.

« La majorité des décès confirmés étaient associés à l’hypothermie », a déclaré le département, et les décès comptabilisés jusqu’à présent se sont produits du 11 février au 5 mars.

D’autres décès dans 60 comtés ont également été imputés à un empoisonnement au monoxyde de carbone, car les Texans gelés cherchaient de la chaleur dans les voitures garées dans les garages, dans les générateurs portables conservés à l’intérieur des maisons et dans les barbecues extérieurs.

Le comté de Harris, le plus grand comté de l’État et siège de Houston, a enregistré le nombre de morts le plus élevé de l’État, avec 43 décès. Travis County a suivi avec 28 et Dallas avec 20.

Une tempête hivernale à la mi-février a frappé le Texas, laissant des millions de personnes sans électricité et à des températures inférieures au point de congélation. Les chaînes de supermarchés qui sont restées ouvertes lors de catastrophes passées ont fermé leurs portes face aux pannes de courant et aux routes impraticables.

La peur du réseau électrique d’ERCOT en juin :Tigré par certaines des mêmes usines qui ont échoué en février

L’Electric Reliability Council of Texas a récemment été examiné de près à la suite de l’effondrement.

« Ce fut un échec total de l’ERCOT », a déclaré le gouverneur Greg Abbott dans une interview à la chaîne de télévision ABC13 de Houston en février. « ERCOT signifie Electric Reliability Council of Texas, … et ils ont montré qu’ils n’étaient pas fiables. Ce sont des spécialistes, et le gouvernement doit compter sur ces spécialistes pour être en mesure de répondre à ces types de situations. »

Les épidémiologistes enquêtent sur les causes du décès et leurs liens avec la tempête, a indiqué le département dans sa mise à jour.

Une autre mise à jour viendra probablement le mois prochain avant que le département ne publie un rapport final, a déclaré mercredi au New York Times Douglas Loveday, un porte-parole du département.

Contribuer: Austin-American Statesman