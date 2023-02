Le bilan des séismes Turquie-Syrie dépasse les 15 000 morts

L’espoir de retrouver des survivants s’estompe. Les températures glaciales dans les villes et les villages rasés par les tremblements de terre de lundi ont allongé les chances, alors même que des équipes de secours internationales arrivent en Turquie avec du matériel technique et des chiens de sauvetage capables de détecter l’odeur des humains sous les tas de décombres.

La colère et le désespoir montent en Turquie alors que le nombre de morts d’une paire de tremblements de terre majeurs dans le pays et la Syrie voisine dépasse les 15 000, les survivants et les politiciens de l’opposition exprimant leur frustration face à la rapidité de la réponse du gouvernement à la catastrophe.

Au cours de la dernière journée, le nombre de morts en Turquie – qui a subi la majorité des décès jusqu’à présent – ​​a augmenté de quelque 3 500 pour atteindre au moins 12 873. L’ampleur de la catastrophe pourrait ne pas être claire avant des semaines, compte tenu de l’ampleur des dégâts, avec des quartiers entiers réduits en ruines. Déjà, il s’agit du tremblement de terre le plus meurtrier au monde depuis plus d’une décennie.

Lors d’une visite mercredi près de l’épicentre du plus grand tremblement de terre, le président turc Recep Tayyip Erdogan a exhorté les citoyens à faire preuve de patience et s’est engagé à reconstruire les nombreuses villes et villages détruits en un an – une question difficile lorsque la dernière estimation du gouvernement sur le nombre d’effondrements bâtiments compte plus de 6 400. Il a également déclaré que le gouvernement turc offrirait 10 000 livres turques, soit environ 530 dollars, aux familles, bien que le délai et les critères d’éligibilité de cette aide ne soient pas immédiatement clairs.