Le bilan des séismes en Turquie et en Syrie dépasse les 7 800 morts alors que les efforts de sauvetage échouent

Les répliques, les températures glaciales et les routes endommagées entravent les efforts pour faire face à l’énorme urgence humanitaire déclenchée par le tremblement de terre de magnitude 7,8 de lundi dans le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, avec 7 800 personnes décédées et 380 000 autres cherchant refuge rien qu’en Turquie.

Alors que l’ampleur de la dévastation causée par le tremblement de terre initial – et une seconde secousse – devenait plus claire, les autorités turques ont déclaré l’état d’urgence dans 10 provinces et l’Organisation mondiale de la santé a averti que le nombre de morts pourrait dépasser 20 000.

Mardi soir, le nombre de morts avait dépassé 7 800. En Turquie, 5 894 personnes ont été confirmées décédées et environ 32 000 ont été blessées. Le nombre de morts en Syrie s’est élevé à 1 932 mardi soir.

Les habitants des villes reculées du sud de la Turquie ont décrit comment les efforts de secours ont été poussés jusqu’au point de rupture, au milieu de la destruction d’une région frontalière s’étendant sur près de 650 miles. Dans le nord de la Syrie, tenu par les rebelles, des secouristes volontaires ont déclaré qu’ils manquaient de carburant et de certaines des fournitures les plus élémentaires nécessaires pour tirer ceux qui sont encore pris au piège sous les décombres de leurs maisons.

Un nombre inconnu de personnes restent piégées et les efforts pour retrouver des survivants ont été frustrés par les conditions glaciales. De mauvaises connexions Internet et des routes endommagées entre certaines des villes les plus touchées du sud de la Turquie, qui abritent des millions de personnes, ont également entravé les équipes de secours.

Un porte-parole du bureau des Nations Unies pour la coordination de l’aide humanitaire (OCHA) a déclaré que le flux d’aide critique de la Turquie vers le nord-ouest de la Syrie avait été temporairement interrompu mardi matin en raison de dommages aux routes et d’autres problèmes logistiques. Elle a ajouté: “Nous n’avons pas d’image claire de la date de reprise.”

L’agence turque de gestion des catastrophes a déclaré avoir reçu 11 342 rapports d’effondrement de bâtiments – dont 5 775 avaient été confirmés – tandis que plus de 8 000 personnes avaient été retirées des décombres. Selon les autorités turques, quelque 380 000 se trouvaient dans des abris gouvernementaux ou des hôtels ; d’autres avaient cherché refuge dans des centres commerciaux, des stades, des mosquées et des centres communautaires.

Murat Harun Öngören, coordinateur d’AKUT, la plus grande organisation d’aide et de sauvetage de la société civile de Turquie, a déclaré que les efforts pour atteindre les personnes touchées dans le sud de la Turquie avaient été gravement entravés par le temps froid et les conditions glaciales – ainsi que par la taille même de la zone touchée.

« Nous définissons souvent les tremblements de terre majeurs comme des catastrophes. C’est plus qu’un tremblement de terre, c’est une catastrophe », a-t-il déclaré.

Le coordinateur a déclaré que les personnes piégées sous les décombres couraient un risque croissant d’heure en heure. “S’assurer que les gens reçoivent l’aide appropriée pourrait ne pas être facile pendant les 72 premières heures après des tremblements de terre aussi importants et catastrophiques”, a-t-il déclaré. “La coordination des équipes, les problèmes de transport et de logistique ne sont pas faciles.”.

Öngören a également déclaré que le nombre réel de bâtiments effondrés était susceptible de dépasser largement le décompte confirmé jusqu’à présent, ajoutant: “Lorsque vous combinez le nombre de ces bâtiments effondrés avec d’autres critères, je peux dire que nous sommes confrontés à une opération difficile.”

Ali Ünlü, de la ville isolée d’Adıyaman, près de l’épicentre du séisme à Kahramanmaraş, a déclaré qu’il travaillait depuis lundi matin pour libérer sa mère âgée qui était coincée sous les décombres de sa maison.

« Après le tremblement de terre, j’ai couru jusqu’à la maison de ma mère et j’ai vu que le bâtiment s’était effondré. J’étais dévasté. J’ai commencé à attendre les équipes de secours, mais elles ne se sont pas présentées. J’ai commencé à appeler des responsables, toutes les lignes coupées », a-t-il déclaré.

Efforts de recherche et de sauvetage dans un appartement détruit lors du tremblement de terre à Adana, en Turquie. Photographie : Tolga Ildun/Zuma Press Wire/Rex/Shutterstock

« Le temps est extrêmement froid et nous n’avons pas de nourriture. Au début, un de mes proches a envoyé un SMS disant qu’il était sous les décombres et nous pouvions entendre sa voix sous les décombres. Il y a été piégé pendant quatre heures, et finalement nous l’avons déterré.

« Cela fait plus de 24 heures et ma mère est toujours coincée sous les décombres. Je ne sais pas si elle est encore en vie ou non. Les ressources sont tellement limitées, mais j’ai l’impression qu’il y a un manque d’organisation.

De nombreux Turcs ont exprimé leur colère en ligne face à ce qu’ils ont qualifié d’intervention d’urgence négligente dans la province de Hatay, la plus méridionale, et beaucoup se sont plaints que les efforts de sauvetage n’avaient pas réussi à atteindre la région.

À Hatay, le tremblement de terre a rasé plusieurs bâtiments gouvernementaux, dont la section locale de l’agence turque de secours aux sinistrés, l’AFAD.

“Je suis tellement en colère”, a déclaré l’analyste Gönül Tol, du Middle East Institute à Washington. « Les gens essaient de déterrer leurs proches piégés sous les décombres. Il fait froid, il pleut, pas d’électricité. Un membre de la famille est coincé sous une lourde dalle de béton, attendant les secouristes pendant des heures. »

En Syrie, les effets du tremblement de terre ont été aggravés par les destructions provoquées par plus de 11 ans de guerre civile. Un haut responsable humanitaire de l’ONU a déclaré que les pénuries de carburant en Syrie et les rigueurs de l’hiver créaient également des obstacles à sa réponse.

Une image aérienne montre les ruines de la destruction dans le nord-ouest de la Syrie. Photographie : EyePress News/Rex/Shutterstock

“L’infrastructure est endommagée, les routes que nous utilisions pour le travail humanitaire sont endommagées, nous devons être créatifs dans la façon d’atteindre les gens… mais nous travaillons dur”, a déclaré à Reuters le coordinateur résident de l’ONU, El-Mostafa Benlamlih.

Dans les zones tenues par les rebelles du nord de la Syrie, les secouristes ont travaillé toute la nuit pour retrouver des civils encore piégés sous les décombres, tandis que d’autres tentaient de trouver un abri sous la pluie verglaçante.

« Ce tremblement de terre ne pouvait pas arriver au pire moment. La situation sur le terrain est qu’il n’y a tout simplement pas d’abri. Il n’y a nulle part où aller. Il pleut en ce moment et nos collègues sont sur le terrain pour essayer de sortir les gens des décombres au milieu des températures glaciales », a déclaré Oubadah Alwan, porte-parole des forces de défense civile syrienne, également connues sous le nom de Casques blancs, une urgence force d’intervention formée pour secourir les personnes coincées sous les décombres après des frappes aériennes.

Alwan a déclaré que les forces de défense civile syriennes manquaient des ressources de base nécessaires aux efforts de sauvetage, même jusqu’au carburant diesel pour alimenter les machines.

« Dans le nord-ouest de la Syrie, en termes d’intervention d’urgence, ce sont en grande partie les Casques blancs qui travaillent. Et nous ne sommes qu’une ONG, nous ne sommes certainement pas équipés pour faire face à ce niveau de tragédie et de chaos », a-t-il déclaré.

Lundi – s’exprimant alors que le bilan était estimé à 2 600 – Catherine Smallwood, responsable des urgences de l’OMS pour l’Europe, a déclaré que le nombre de morts pourrait être multiplié par huit par rapport aux chiffres initiaux.

“Nous voyons toujours la même chose avec les tremblements de terre, malheureusement, à savoir que les premiers rapports sur le nombre de personnes décédées ou blessées augmenteront de manière assez significative dans la semaine qui suit.”

De nombreux gouvernements se sont précipités pour envoyer de l’aide, du personnel et du matériel pour aider les efforts de sauvetage. Des promesses d’aide ont été reçues lundi de pays d’Europe, d’Asie et du Moyen-Orient, ainsi que d’Amérique du Nord. La Turquie a déclaré avoir reçu des offres d’aide de 45 gouvernements allant du Koweït à l’Inde en passant par la Russie.

Une équipe de 21 secouristes grecs, spécialisés dans la gestion des catastrophes naturelles, est arrivée mardi matin à Hatay avec des chiens renifleurs, des médecins, des infirmières et un véhicule spécial de lutte contre les incendies.

La Syrie a déclaré lundi que l’aide envoyée après le tremblement de terre atteindrait toute sa population, même si Damas ne contrôle pas tout son territoire.

Le président turc, Recep Tayyip Erdoğan, sera sous pression pour superviser une réponse efficace à la catastrophe avant les élections du 14 mai.

“Tout le monde met tout son cœur et son âme dans ses efforts, bien que la saison hivernale, le temps froid et le tremblement de terre qui se produit pendant la nuit rendent les choses plus difficiles”, a-t-il déclaré.