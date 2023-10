Le bilan des séismes en Afghanistan s’élève à « plus de 1 000 »

Une série de tremblements de terre, dont un séisme de magnitude 6,3 et huit fortes répliques, ont frappé l’ouest de l’Afghanistan, causant d’importants dégâts aux villages et faisant plus de 1 000 morts.

La région touchée, située à 30 kilomètres au nord-ouest d’Herat, a connu des destructions généralisées, de nombreuses maisons se sont effondrées, laissant les familles ensevelies sous les décombres.

Les tremblements de terre ont exacerbé la crise humanitaire en Afghanistan, déjà aux prises avec le retrait de l’aide étrangère et une sécheresse prolongée, mettant en évidence la vulnérabilité de la région aux catastrophes naturelles.

Le nombre de morts suite à une série de tremblements de terre dans l’ouest de l’Afghanistan a fortement augmenté dimanche pour atteindre plus de 1 000 alors que les sauveteurs cherchaient des survivants parmi les ruines des villages rasés.

Le séisme de magnitude 6,3 de samedi, suivi de huit fortes répliques, a secoué des zones difficiles d’accès à 30 kilomètres au nord-ouest de la capitale provinciale d’Herat, renversant des maisons rurales et envoyant des citadins paniqués dans les rues.

« Malheureusement, le nombre de victimes est pratiquement très élevé », a déclaré dimanche matin le porte-parole adjoint du gouvernement, Bilal Karimi, alors que l’étendue des dégâts devenait claire.

« Le bilan s’élève à plus de 1.000 morts. Nous attendons de voir quels seront les chiffres définitifs », a-t-il déclaré à l’AFP.

A la tombée de la nuit samedi dans le village de Sarboland du district de Zinda Jan, un journaliste de l’AFP a vu des dizaines de maisons détruites près de l’épicentre du séisme, qui a secoué la région pendant plus de cinq heures.

Des hommes fouillaient à la pelle des tas de maçonnerie effondrée tandis que des femmes et des enfants attendaient à l’air libre, tandis que les maisons éventrées exhibaient leurs effets personnels flottant au vent violent.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que plus de 600 maisons ont été détruites ou partiellement endommagées dans au moins 12 villages de la province d’Herat, et quelque 4 200 personnes ont été touchées.

« Dès la première secousse, toutes les maisons se sont effondrées », a déclaré Bashir Ahmad, 42 ans.

« Ceux qui se trouvaient à l’intérieur des maisons ont été enterrés », a-t-il précisé. « Il y a des familles dont nous n’avons pas de nouvelles. »

« Tout s’est transformé en sable »

Nek Mohammad a déclaré à l’AFP qu’il était au travail lorsque le premier séisme a eu lieu vers 11h00 (06h30 GMT).

« Nous sommes rentrés à la maison et avons vu qu’en réalité il ne restait plus rien. Tout était devenu sable », a déclaré l’homme de 32 ans, ajoutant qu’une trentaine de corps avaient été retrouvés.

« Jusqu’à présent, nous n’avons rien. Pas de couvertures ni quoi que ce soit d’autre. Nous sommes ici laissés dehors la nuit avec nos martyrs », a-t-il déclaré alors que la nuit commençait à tomber.

L’OMS a déclaré samedi soir que « le nombre de victimes devrait augmenter à mesure que les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent ».

Dans la ville d’Herat, les habitants ont fui leurs maisons et leurs écoles, hôpitaux et bureaux évacués dès le premier séisme. Toutefois, peu de victimes ont été signalées dans la zone métropolitaine.

L’Afghanistan souffre déjà d’une grave crise humanitaire, avec le retrait généralisé de l’aide étrangère après le retour au pouvoir des talibans en 2021.

La province d’Herat – qui abrite quelque 1,9 million d’habitants à la frontière avec l’Iran – a également été frappée par une sécheresse qui a duré des années et qui a paralysé de nombreuses communautés agricoles déjà en difficulté.

L’Afghanistan est fréquemment frappé par des tremblements de terre, en particulier dans la chaîne de montagnes de l’Hindu Kush, située près de la jonction des plaques tectoniques eurasienne et indienne.

Plus de 1 000 personnes ont été tuées et des dizaines de milliers se sont retrouvées sans abri en juin de l’année dernière après qu’un séisme de magnitude 5,9 – le plus meurtrier en Afghanistan depuis près d’un quart de siècle – ait frappé la province pauvre de Paktika.