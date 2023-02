Le bilan des pépins de Twitter sur les militants chinois

Ces systèmes étaient autrefois surveillés régulièrement, les erreurs étant régulièrement corrigées par le personnel. Mais une équipe qui nettoyait les spams et contrait les opérations d’influence et comptait environ 50 personnes à son apogée, dont environ un tiers en Asie, a été réduit à un seul chiffre lors des récents licenciements et départs, ont déclaré deux des personnes. Le chef de division pour la région Asie-Pacifique, dont les responsabilités incluent les comptes des activistes chinois, a été licencié en janvier. Les ressources de Twitter dédiées à la supervision de la modération du contenu des publications en chinois ont été considérablement réduites, ont déclaré les sources.

Ainsi, lorsque certains systèmes Twitter n’ont récemment pas réussi à faire la différence entre une campagne de désinformation chinoise et des comptes authentiques, cela a rendu difficiles à trouver certains comptes d’activistes et de dissidents chinois, ont déclaré les gens.

“Il est difficile d’être un utilisateur de Twitter de nos jours”, a déclaré Jenn Takahashi, qui gère le compte Twitter @bestofdyingtwit, qui a enregistré les lacunes de la plate-forme depuis que M. Musk a pris la barre. Elle a dit qu’elle avait également du mal à voir les tweets des personnes qu’elle suit, avec des notifications “soit retardées, soit envoyées deux fois”, et des messages directs encombrés de “tant de spams”.

Twitter et M. Musk n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. En décembre, M. Musk a reconnu les restrictions de visibilité imposées à certains utilisateurs et annoncé prévoit d’améliorer la transparence de Twitter sur la question.

La modération des langues autres que l’anglais a été un défi particulier pour les entreprises américaines de médias sociaux, qui n’ont souvent pas assez de personnel dans ces domaines et s’appuient sur des traductions automatiques imparfaites, a déclaré Gabriel Nicholas, chercheur au Center for Democracy & Technology qui étudie le contenu. modération et désinformation sur les réseaux sociaux.

“Si Twitter fait des erreurs dans Twitter en langue chinoise, il est très possible qu’ils fassent des erreurs dans d’autres langues”, a-t-il déclaré.

Twitter a longtemps été interdit en Chine. Mais il a été un lieu de rassemblement ces dernières années pour les dissidents chinois, les militants des droits de l’homme et les communautés chinoises d’outre-mer cherchant à débattre de sujets censurés sur le continent.