Le bilan des morts s’élève à plus de 25 000 à Gaza alors que la guerre contre Israël se poursuit

Le père de Masa Shoman porte le corps de sa fille lors de ses funérailles à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, après un bombardement israélien sur des maisons le mercredi 17 janvier 2024. Au moins 27 Palestiniens ont été tués à Khan Younis et Rafah en 24 heures. heures alors que les attaques israéliennes détruisaient des dizaines de maisons d’habitation et endommageaient les hôpitaux Nasser et Al-Amal, ont indiqué des sources médicales. Photo par Ismaël Mohamad/UPI

Des drapeaux israéliens et américains sont accrochés près des portraits d’Israéliens capturés ou tués par des militants du Hamas lors des attentats du 7 octobre, sur le site du festival de musique Supernova à Reim, le samedi 20 janvier 2024. Les familles des otages toujours détenus à Gaza se multiplient leur demande au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de conclure un accord pour ramener les 136 otages chez eux. Photo par Debbie Hill/UPI

