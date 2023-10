Un avion en provenance de Tel Aviv a été accueilli dimanche par une foule en colère de plusieurs centaines de personnes qui ont fait irruption sur le terrain d’atterrissage du principal aéroport de la région à majorité musulmane du Daghestan en Russie, pour protester contre l’arrivée de l’avion de ligne.

Selon les médias russes, les manifestants ont crié des slogans antisémites et tenté de prendre d’assaut l’avion appartenant au transporteur russe Red Wings, ce qui a incité la police de Makhachkala à fermer l’aéroport.

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montrait des manifestants tentant de renverser une voiture de police, certains sur le terrain d’atterrissage brandissant des drapeaux palestiniens et d’autres vérifiant les passeports des passagers arrivés à Makhatchkala.

Le bureau de Netanyahu a déclaré dans un communiqué qu’Israël “attend des autorités russes chargées de l’application des lois qu’elles protègent la sécurité de tous les citoyens israéliens et juifs où qu’ils se trouvent et qu’elles agissent résolument contre les émeutiers et contre les incitations sauvages dirigées contre les juifs et les Israéliens”.

Aucune blessure n’a été immédiatement signalée.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dont le pays lutte depuis février 2022 contre une invasion russe, a tweeté que le sentiment antisémite est courant en Russie et émane de ses dirigeants.

“Il ne s’agit pas d’un incident isolé à Makhachkala”, a déclaré Zelenskyy, “mais plutôt d’une culture de haine largement répandue en Russie envers les autres nations, qui est propagée par la télévision d’État, les experts et les autorités”.

Développements

∎ L’armée israélienne a déclaré avoir frappé dimanche des cibles au Liban et en Syrie après des tirs de roquettes sur Israël, dans le prolongement des hostilités qui ont commencé peu après le début de la guerre. Israël a déclaré avoir abattu un drone et tué un militant au Liban.

∎ Les services Internet et de téléphonie mobile ont été partiellement rétablis dans la région de Gaza, a rapporté dimanche l’agence d’aide humanitaire des Nations Unies pour les Palestiniens. La connectivité a chuté de façon spectaculaire vendredi et la panne d’électricité a interrompu les convois humanitaires dans la région. “Les tensions et la peur sont aggravées par les coupures de téléphone et de lignes de communication Internet”, a déclaré White. “Ils se sentent seuls, coupés de leurs familles à Gaza et dans le reste du monde.”

∎ En plus de larguer des tracts rédigés en arabe pour exhorter les Palestiniens à s’installer dans la partie sud de Gaza, l’armée israélienne les utilise pour encourager les habitants à déposer leurs armes et à se rendre. “Les dirigeants du Hamas vous exploitent”, peuvent-ils lire sur les tracts. “Eux et leurs familles sont dans des endroits sûrs, pendant que vous mourez en vain.”

∎ L’aide humanitaire arrive par intermittence et ne répond pas aux besoins, a déclaré White. Jusqu’à présent, 80 camions humanitaires sont entrés à Gaza depuis le sud via l’Égypte, mais sont ralentis par des inspections approfondies, notamment une interdiction d’introduire du carburant, a-t-il expliqué. “Les besoins des communautés sont immenses, ne serait-ce que pour leur survie élémentaire, alors que l’aide que nous recevons est maigre et incohérente”, a-t-il déclaré.

Six fois plus d’enfants tués à Gaza que lors de la guerre en Ukraine

Un peu plus que 500 enfants ont été tués dans la guerre qui dure depuis 18 mois en Ukraine, selon les autorités ukrainiennes qui reconnaissent que le total est imprécis, mais dont les chiffres sont conformes à ceux le décompte de l’ONU.

Au cours des trois semaines qui ont suivi le début de la guerre entre Israël et le Hamas ce mois-ci, près de 3 200 enfants ont été tués rien qu’à Gaza, en plus de 33 en Cisjordanie occupée et de 29 en Israël.

Ces chiffres proviennent des ministères de la Santé de Gaza et d’Israël, selon l’organisation caritative internationale Sauver les enfants. Et tandis que l’agence de Gaza est sous le contrôle du Hamas et que ses chiffres ont été remis en question par Biden la semaine dernière, l’Associated Press a rapporté qu’elle avait résisté à un examen indépendant lors des guerres précédentes.

Les 3 195 décès signalés parmi les mineurs à Gaza, où plus de 40 % de la population a moins de 18 ans, sont supérieurs au nombre d’enfants tués dans des conflits armés partout dans le monde pendant une année entière au cours des trois dernières années, a déclaré Save the Children. Dimanche.

« Les chiffres sont alarmants et, avec la violence qui non seulement continue mais s’étend à Gaza en ce moment, de nombreux autres enfants courent un risque grave », a déclaré Jason Lee, directeur pays de l’organisation dans le territoire palestinien occupé. « La mort d’un enfant est une mort de trop, mais il s’agit là de violations graves aux proportions épiques. Un cessez-le-feu est le seul moyen d’assurer leur sécurité.

Israël frappe un hôpital avec 14 000 personnes hébergées, selon le Croissant-Rouge

L’hôpital Al-Quds de la ville de Gaza, qui traite 400 patients et offre refuge à environ 14 000 Palestiniens déplacés pendant les bombardements persistants, a été endommagé dimanche par des frappes aériennes israéliennes, a indiqué la Société palestinienne du Croissant-Rouge.

Une vidéo publiée par l’organisation sur X, anciennement Twitter, montre des personnes luttant pour respirer dans la poussière dans une pièce avec des fenêtres explosées et des débris au sol.

“Les forces d’occupation israéliennes continuent délibérément de lancer des roquettes directement près de l’hôpital Al-Quds à Gaza pour forcer le personnel médical, les personnes déplacées et les patients à évacuer l’hôpital”, a déclaré le communiqué. Le message du PRCS dit. “Cela a causé des dégâts importants aux services hospitaliers et exposé les résidents et les patients à l’étouffement.”

Dans les territoires musulmans, la Croix-Rouge est connue sous le nom de Croissant-Rouge. La société a déclaré qu’elle avait été avertie par les forces israéliennes d’évacuer avant un bombardement, mais a déclaré que c’était impossible : « Nous n’avons pas les moyens d’évacuer ». la porte-parole Nibal Farsak a déclaré sur X, citant le défi de déplacer les personnes de l’USI. “Les évacuer, c’est les tuer.”

Une autre vidéo postée précédemment montrait des dizaines de femmes et d’enfants reposant sur des couvertures et des coussins à l’intérieur du hall de l’hôpital.

Jagan Chapagain, secrétaire général et PDG de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, s’est dit “profondément alarmé” sur le sort de l’hôpital : “Je ne peux pas insister davantage sur ce point. Il y a un besoin urgent de désescalade pour protéger les vies civiles, les hôpitaux et les médecins”, a-t-il posté sur X.

De nombreux habitants de Gaza ont cherché refuge dans les hôpitaux, dans l’espoir d’échapper aux violences qui y règnent, mais aussi parce qu’ils ont plus de chances d’avoir l’électricité et l’eau courante. Israël a accusé le Hamas d’utiliser les hôpitaux, les mosquées et les écoles pour cacher des armes et entraîner ses combattants.

« L’ordre civil commence à s’effondrer » à Gaza

L’agence de secours palestinienne de l’ONU prévient que «l’ordre civil commence à s’effondrer» à Gaza alors que des milliers de personnes désespérées ont fait irruption dans les entrepôts et les centres de distribution pour prendre de la nourriture et d’autres fournitures après l’arrivée des forces terrestres israéliennes.

Thomas White, directeur des affaires de Gaza de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient, a déclaré dimanche dans un communiqué que le système actuel d’acheminement de l’aide humanitaire ne fonctionnait pas. Il a déclaré que les Palestiniens déplacés s’entassent dans les maisons situées au centre et au sud de la bande de Gaza, avec jusqu’à 50 personnes réfugiées dans certains foyers.

Israël bombarde Gaza depuis qu’une attaque du 7 octobre menée par le Hamas a tué plus de 1 400 personnes sur le sol israélien et déclenché une guerre qui a tué plus de 8 000 personnes à Gaza, selon le dernier décompte du ministère de la Santé dirigé par le Hamas. Alors qu’il a intensifié sa réponse militaire, Israël a ordonné aux habitants du nord de Gaza de se déplacer vers le sud, concentrant les habitants dans une zone sans nourriture, eau ou autres services adéquats, selon les responsables humanitaires.

Samedi, les habitants de Gaza ont pris de la nourriture et des produits d’hygiène dans des entrepôts et des centres de distribution, a déclaré White, signe qu’ils sont de plus en plus désespérés. “C’est un signe inquiétant que l’ordre civil commence à s’effondrer après trois semaines de guerre et un siège strict de Gaza”, a-t-il déclaré dans un communiqué. « Les gens sont effrayés, frustrés et désespérés. »

Biden et Netanyahu parlent des otages, de la sécurité des civils et de l’aide à Gaza

Le président Joe Biden et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ont discuté du droit d’Israël à se défendre et de la nécessité de le faire tout en protégeant les civils à Gaza, selon un compte rendu de leur appel de dimanche matin.

Ils ont également parlé des efforts déployés pour localiser les otages et obtenir leur libération, a indiqué la Maison Blanche. Le Hamas et d’autres militants détiendraient environ 220 prisonniers, parmi lesquels des Américains, probablement dans différents endroits.

Les dirigeants ont également abordé le sujet de l’aide apportée à Gaza, qui, selon Biden, ne se produit pas autant qu’il le souhaiterait. “Le président a souligné la nécessité d’augmenter immédiatement et de manière significative le flux d’aide humanitaire pour répondre aux besoins des civils à Gaza”, indique le communiqué.

Des soldats israéliens désormais à Gaza

Dans une déclaration vidéo samedi, le lieutenant-général Herzi Halevi des Forces de défense israéliennes a déclaré que la réponse contre le Hamas était entrée dans une nouvelle phase, avec des soldats déployés à Gaza pour ce qui devrait être des combats violents dans les tunnels exploités par le Hamas dans l’enclave.

« Les meilleurs soldats et commandants – bien entraînés et préparés – opèrent désormais à Gaza », a déclaré Halevi. “Les forces terrestres mènent actuellement une opération importante et complexe. Les objectifs de cette guerre nécessitent une opération terrestre. Les réalisations exigent des risques et, comme nous le savons, chaque victoire a un prix.”

Dans un série de messages Publié sur X, le site Internet anciennement connu sous le nom de Twitter, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu’Israël faisait tout son possible pour minimiser les pertes civiles lors de l’offensive terrestre. En prélude à l’offensive terrestre, Tsahal a déclaré que ses avions avaient touché 150 cibles souterraines dans le nord de la bande de Gaza, attaquant des tunnels et des « espaces de combat souterrains » et tuant plusieurs membres du Hamas.

“Il s’agit de la deuxième étape de la guerre, dont les objectifs sont clairs : détruire les capacités militaires et gouvernementales du Hamas et ramener les captifs chez eux”, a déclaré Netanyahu dans un message. “L’armée israélienne fait tout pour éviter de nuire aux non-combattants. J’appelle à nouveau la population civile à évacuer vers une zone sûre dans le sud de la bande de Gaza. En revanche, le cynisme de l’ennemi ne connaît pas de limites. Il commet des crimes de guerre en utilisant civils comme boucliers humains, en utilisant les hôpitaux comme centres de commandement des terroristes et pour alimenter sa machine de guerre. »

Le président turc qualifie les réponses israéliennes de « guerre »