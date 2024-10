Le bilan des morts s’élève à 200 suite à l’ouragan Hélène

Le bilan de l’ouragan Hélène a atteint 200 morts jeudi et pourrait encore s’alourdir, alors que les chercheurs se dirigent vers les endroits les plus difficiles d’accès dans les montagnes de l’ouest de la Caroline du Nord, où la tempête a emporté les routes et coupé l’électricité, l’eau et le service cellulaire.

Les autorités de Géorgie et de Caroline du Nord ont ajouté au bilan de leurs États, complétant ainsi le bilan global qui fait déjà d’Helene la tempête la plus meurtrière à avoir frappé le continent américain depuis l’ouragan Katrina en 2005.

Tandis que les avions cargo du gouvernement apportaient de la nourriture et de l’eau dans ces zones et que les équipes de secours parcouraient les ruisseaux à la recherche de survivants, ceux qui ont survécu à la tempête se sont appuyés les uns sur les autres pour se soutenir.

Gerardo Hernandez Juarez regarde ce qui reste de la maison détruite de sa famille mardi à Hendersonville, en Caroline du Nord, à la suite de l’ouragan Helene. (Bretagne Peterson/Associated Press)

À Black Mountain, en Caroline du Nord, les autorités municipales tiennent des réunions quotidiennes sur la place publique.

« C’est incroyable de pouvoir se rencontrer en personne », a déclaré Sarah Vekasi, qui a été isolée par des routes impraticables pendant des jours. Plus de 150 personnes se sont rassemblées pour la séance de mercredi, alors que les dirigeants locaux se tenaient au sommet d’une table de pique-nique pour crier des mises à jour.

Martha Sullivan a pris des notes minutieuses afin de pouvoir partager les informations – routes rouvertes, progrès dans la restauration de l’électricité et de l’eau – avec d’autres.

Martha Sullivan prend des notes alors que le chef des pompiers John Coffey s’exprime lors d’une réunion municipale traitant des conséquences de l’ouragan Helene mercredi à Black Mountain, en Caroline du Nord. (Jeff Amy/Associated Press)

Sullivan, qui vit à Black Mountain depuis 43 ans, a déclaré que ses enfants l’avaient invitée à venir à Charlotte après la tempête, mais qu’elle souhaitait s’occuper de ses voisins.

« Je vais rester aussi longtemps que j’ai le sentiment d’être utile », a déclaré Sullivan.

S’entraider dans les zones les plus durement touchées

Dans les zones montagneuses isolées, des hélicoptères ont hissé les personnes bloquées en lieu sûr tandis que les équipes de recherche ont déplacé les arbres renversés afin de pouvoir chercher des survivants porte à porte.

L’électricité est lentement rétablie, mais près de 900 000 clients sont toujours privés d’électricité dans les Carolines et en Géorgie, où Hélène a frappé après avoir déferlé sur la côte du golfe de Floride le 26 septembre en tant qu’ouragan de catégorie 4. Des décès ont été signalés en Floride, en Géorgie, au Tennessee et en Virginie, ainsi qu’en Caroline.

Robin Wynn a perdu le courant chez elle à Asheville, en Caroline du Nord, tôt vendredi dernier et a dû patauger dans l’eau jusqu’aux genoux pour se rendre à un abri. Maintenant qu’elle est de retour chez elle, ses voisins veillent les uns sur les autres, dit-elle.

Un volontaire rassemble de la nourriture pour les familles à la caserne des pompiers volontaires à la suite de l’ouragan Helene jeudi à Pensacola, en Caroline du Nord. (Mike Stewart/Associated Press)

Eric Williamson, qui travaille à la First Baptist Church à Hendersonville, en Caroline du Nord, rend normalement visite à domicile aux membres qui ne peuvent pas physiquement se rendre à l’église. Cette semaine, il est leur bouée de sauvetage, livrant de la nourriture et leur offrant un visage amical.

Il a une liste manuscrite de toutes les personnes à qui il doit rendre visite. « Ils n’ont pas de service téléphonique, même s’ils ont une ligne fixe, la plupart d’entre eux ne fonctionnent pas », a déclaré Williamson. « Nous leur apportons donc de la nourriture et de l’eau, mais aussi simplement un sourire et une prière avec eux, juste pour les réconforter. »

Eric Williamson, pasteur de la First Baptist Church, avec sa famille, a rendu visite mercredi à Virginia Gheesling, membre de l’église, à Hendersonville, Caroline du Nord. (Bretagne Peterson/Associated Press)

Il est difficile d’avertir les proches des personnes décédées dans la tempête dans ces régions reculées.

Sans service cellulaire, il n’y a aucun moyen de joindre les plus proches parents, a déclaré Avril Pinder, responsable du comté de Buncombe où au moins 61 personnes sont mortes. « Nous avons un décompte confirmé des corps, mais nous n’avons pas d’identification de tout le monde ni de notifications aux plus proches parents. »

Le comté n’a pas de décompte officiel des personnes portées disparues ou portées disparues, mais ils continuent de retrouver des personnes, a-t-elle déclaré.

« Nous savons que nous avons des poches de personnes isolées à cause des glissements de terrain et des ponts. »

Une vue des dégâts à Asheville, en Caroline du Nord, est vue lors d’une visite aérienne mercredi des zones touchées avec le président Joe Biden. (Susan Walsh/Associated Press)

Biden et Harris ont un aperçu direct

Le président américain Joe Biden a survolé mercredi la dévastation en Caroline du Nord et en Caroline du Sud, obtenant un aperçu direct des dégâts laissés par la tempête.

Le gouvernement fédéral s’est engagé à payer la facture de l’enlèvement des débris et des mesures de protection d’urgence pendant six mois pour faire face aux divers impacts des glissements de terrain et des inondations.

Des entreprises sont vues dans un champ de débris à la suite de l’ouragan Helene mercredi à Chimney Rock Village, en Caroline du Nord. (Mike Stewart/Associated Press)

« Nous ne partirons pas tant que vous ne serez pas complètement sur pied », a déclaré Biden.

La vice-présidente Kamala Harris s’est rendue en Géorgie voisine, où le gouvernement fédéral prend en charge pendant trois mois les coûts d’une aide d’urgence similaire.

Biden prévoit de se rendre jeudi dans les zones sinistrées de Floride et de Géorgie.

Les restes d’une conduite d’eau desservant Asheville, en Caroline du Nord, ont été vus mercredi entassés en aval du réservoir North Fork, l’une des principales sources d’eau de la ville. L’ouragan a détruit la ligne à Black Mountain, Caroline du Nord (Jeff Roberson/Associated Press)

L’ouragan a laissé un chemin de destruction de la Floride au Tennessee, les responsables et les résidents de ces États étant toujours aux prises avec les conséquences.

Les autorités de l’État du Tennessee ont déclaré qu’elles enquêtaient sur l’entreprise propriétaire d’une usine de plastique après que certains employés ont déclaré qu’ils n’avaient pas été autorisés à partir à temps pour éviter l’impact de la tempête lorsqu’elle a frappé la semaine dernière. Les eaux de crue ont emporté 11 travailleurs et seulement cinq ont été secourus. Deux sont confirmés morts.