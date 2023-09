Le bilan des morts s’élève à 11 300 en Libye alors que les inondations dévastent une ville côtière | Nouvelles du monde

La tempête Daniel a dévasté la ville côtière de Derma en Libye (Photo : Getty) Le bilan des inondations dans la ville de Derna, dans l’est de la Libye, a grimpé à plus de 11 300 morts alors que les efforts de recherche se poursuivent. Marie el-Drese, secrétaire générale du groupe humanitaire Croissant-Rouge libyen, a déclaré que 10 100 autres personnes seraient portées disparues dans la ville côtière. La tempête Daniel a provoqué des inondations meurtrières dans de nombreuses villes de l’Est, mais la plus touchée a été Derna. Comme le La tempête a frappé la côte dimanche soir, les habitants de Derna ont déclaré avoir entendu de fortes explosions lorsque les barrages à l’extérieur de la ville se sont effondrés. Les groupes humanitaires estiment que le nombre de morts s’élève à plus de 11 300 (Photo: AFP) Les inondations ont emporté des familles entières dimanche soir et mis en lumière les vulnérabilités de ce pays riche en pétrole, embourbé dans un conflit depuis le soulèvement de 2011 qui a renversé le dictateur de longue date Mouammar Kadhafi. Daniel, une tempête méditerranéenne d’une violence inhabituelle, a provoqué des inondations meurtrières dans les villes de l’est de la Libye, mais Derma a été la plus touchée. Alors que la tempête frappait la côte dimanche soir, les habitants ont déclaré avoir entendu de fortes explosions lorsque deux barrages à l’extérieur de la ville se sont effondrés. Les eaux de crue se sont déversées dans Wadi Derna, une vallée qui traverse la ville, détruisant les bâtiments et emportant les habitants vers la mer. Un responsable de l’ONU a déclaré jeudi que la plupart des victimes auraient pu être évitées.



Des responsables de l’ONU ont déclaré que la plupart des dégâts auraient pu être évités (Photo: AFP) « S’il y avait eu un service météorologique opérationnel normal, ils auraient pu émettre des avertissements », a déclaré le président de l’Organisation météorologique mondiale, Petteri Taalas, aux journalistes à Genève. « Les autorités de gestion des situations d’urgence auraient pu procéder à l’évacuation. » Plus: Tendance

L’OMM a déclaré plus tôt cette semaine que le Centre météorologique national avait émis des avertissements 72 heures avant les inondations, avertissant toutes les autorités gouvernementales par courrier électronique et par l’intermédiaire des médias. Les responsables de l’est de la Libye ont averti la population de l’arrivée de la tempête et ont ordonné samedi aux habitants d’évacuer les zones situées le long de la côte, craignant une poussée de la mer. Mais il n’y a eu aucun avertissement concernant l’effondrement des barrages. La dévastation surprenante reflète l’intensité de la tempête, mais aussi la vulnérabilité de la Libye. La Libye, riche en pétrole, a été divisée entre des gouvernements rivaux pendant la majeure partie de la dernière décennie – l’un à l’est, l’autre dans la capitale, Tripoli – avec pour conséquence une négligence généralisée des infrastructures. Les organisations humanitaires craignent que le nombre de morts ne s’alourdisse encore (Photo: AFP) Les deux barrages qui se sont effondrés à l’extérieur de Derna ont été construits dans les années 1970. Un rapport d’un organisme d’audit de l’État publié en 2021 indiquait que les barrages n’avaient pas été entretenus malgré l’allocation de plus de 2 millions d’euros à cet effet en 2012 et 2013. Le Premier ministre libyen Abdul-Hamid Dbeibah, basé à Tripoli, a reconnu jeudi les problèmes d’entretien lors d’une réunion du Cabinet et a appelé le procureur général à ouvrir une enquête urgente sur l’effondrement des barrages. La catastrophe a apporté un rare moment d’unité, alors que les agences gouvernementales de tout le pays se sont précipitées pour aider les zones touchées. Tandis que le gouvernement de Tobrouk, dans l’est de la Libye, mène les opérations de secours, le gouvernement occidental basé à Tripoli a alloué l’équivalent de 412 millions de dollars à la reconstruction de Derna et d’autres villes de l’est, et un groupe armé de Tripoli a envoyé un convoi d’aide humanitaire. Vous avez une histoire ? Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Ou vous pouvez soumettre vos vidéos et photos ici. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Suivez Metro.co.uk sur Twitter et Facebook pour les dernières nouvelles. Vous pouvez désormais également recevoir des articles de Metro.co.uk directement sur votre appareil. Inscrivez-vous à nos alertes push quotidiennes ici. Obtenez ce dont vous avez besoin

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus encore Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer.

window.fbApi = (function () { var fbApiInit = false; var waitingReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = waitingReady.length; pour (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { waitingReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = function () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return ; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return ; } js = d.createElement(s); js.id = identifiant; js.async = vrai; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {once : true, passive : true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once : true}); } })();Lien source