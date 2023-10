DEIR AL-BALAH, Bande de Gaza — Des milliers de personnes ont fait irruption dans des entrepôts d’aide à Gaza pour emporter de la farine et des produits d’hygiène de base, a déclaré dimanche une agence des Nations Unies, en signe de désespoir croissant et de perturbation de l’ordre public, trois semaines après le début de la guerre entre Israël. et les dirigeants militants du Hamas à Gaza.

Des chars et des fantassins sont entrés dans Gaza ce week-end alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu annonçait une « deuxième étape » dans la guerre, déclenchée par le Hamas. Incursion brutale du 7 octobre en Israël. Israël a également pilonné le territoire depuis les airs, la terre et la mer.

Ministère de la Santé de Gaza a déclaré que le nombre de morts parmi les Palestiniens a dépassé les 8 000 – pour la plupart des femmes et des mineurs. C’est un bilan sans précédent dans les décennies de violence israélo-palestinienne, et on s’attend à ce qu’il augmente encore plus rapidement à mesure qu’Israël poursuit son offensive terrestre. Plus de 1 400 personnes sont mortes du côté israélien, principalement des civils tués lors de l’attaque initiale du Hamas.

Les communications ont été rétablies dans une grande partie de Gaza dimanche matin après un bombardement décrit par les habitants de Gaza comme le plus intense de la guerre. supprimé la plupart des contacts avec le territoire vendredi tard. Les 2,3 millions d’habitants de l’enclave assiégée étaient en grande partie coupés du monde.

L’armée israélienne a déclaré dimanche avoir frappé plus de 450 cibles militantes au cours des dernières 24 heures, notamment des centres de commandement du Hamas et des positions de lancement de missiles antichar. Il a indiqué que davantage de forces terrestres avaient été envoyées à Gaza dans la nuit et que les responsables avaient diffusé des images montrant des chars et des troupes opérant dans des zones ouvertes.

Les cambriolages dans les entrepôts étaient “un signe inquiétant que l’ordre civil commence à s’effondrer après trois semaines de guerre et un siège serré sur Gaza”, a déclaré Thomas White, directeur à Gaza de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, connue sous le nom d’UNRWA. Les gens sont effrayés, frustrés et désespérés.

L’UNRWA fournit des services de base à des centaines de milliers de personnes à Gaza. Ses écoles à travers le territoire ont été transformées en abris bondés abritant les Palestiniens déplacés par le conflit. Israël n’a autorisé qu’un petit filet d’aide à entrer en provenance d’Egypte, dont une partie était stockée dans l’un des entrepôts qui a été cambriolé, a indiqué l’UNRWA.

Juliette Touma, porte-parole de l’agence, a déclaré que la foule avait fait irruption dans quatre établissements samedi. Elle a déclaré que les entrepôts ne contenaient pas de carburant, dont l’approvisionnement était critique depuis qu’Israël a interrompu toutes les expéditions après le début de la guerre.

Les autorités israéliennes ont annoncé dimanche qu’elles autoriseraient bientôt davantage d’aide humanitaire à entrer à Gaza, même si les détails restent flous.

Elad Goren, chef des affaires civiles du COGAT, l’organisme de défense israélien responsable des affaires civiles palestiniennes, a déclaré qu’Israël avait établi une « zone humanitaire » près de la ville méridionale de Khan Younis et a recommandé aux Palestiniens de s’y réfugier.

Mais il n’a fourni aucun détail sur l’emplacement exact de la zone ni sur le montant de l’aide qui serait disponible. Il a également déclaré qu’Israël avait ouvert deux conduites d’eau dans le sud de Gaza au cours de la semaine dernière. L’AP n’a pas pu vérifier de manière indépendante que l’une ou l’autre ligne fonctionnait.

Pendant ce temps, les habitants vivant près de l’hôpital Shifa, le plus grand de Gaza, ont déclaré que les frappes aériennes israéliennes avaient frappé pendant la nuit près du complexe hospitalier et bloqué de nombreuses routes qui y conduisaient. Israël accuse le Hamas d’avoir un poste de commandement secret sous l’hôpital mais n’a pas fourni beaucoup de preuves. Le Hamas nie ces allégations.

Des dizaines de milliers de civils se sont réfugiés à Shifa, qui regorge également de patients blessés.

« Il est devenu de plus en plus difficile d’atteindre l’hôpital », a déclaré par téléphone Mahmoud al-Sawah, qui se réfugie à l’hôpital. “Il semble qu’ils veulent couper la zone.” Un autre habitant de la ville de Gaza, Abdallah Sayed, a déclaré que les bombardements israéliens des deux derniers jours étaient « les plus violents et les plus intenses » depuis le début de la guerre.

Les services de secours du Croissant-Rouge palestinien ont déclaré qu’un autre hôpital de la ville de Gaza avait reçu dimanche deux appels des autorités israéliennes lui ordonnant d’évacuer. Il a indiqué que les frappes aériennes ont touché jusqu’à 50 mètres de l’hôpital Al-Quds, où 12 000 personnes se sont réfugiées.

Israël a ordonné l’évacuation de l’hôpital il y a plus d’une semainemais celui-ci et d’autres établissements médicaux ont refusé, affirmant que l’évacuation entraînerait la mort des patients sous respirateur.

“Nous réitérons qu’il est impossible d’évacuer des hôpitaux remplis de patients sans mettre leur vie en danger”, a déclaré le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sur les réseaux sociaux.

Il n’y a eu aucun commentaire israélien dans l’immédiat sur le dernier ordre d’évacuation ou sur les frappes près de Shifa.

Israël affirme que la plupart des habitants ont obéi à ses ordres de fuir vers la partie sud du territoire assiégé, mais des centaines de milliers d’entre eux restent dans le nord, en partie parce qu’Israël a également bombardé des cibles dans des zones dites de sécurité.

Une frappe aérienne israélienne a frappé dimanche une maison à deux étages à Khan Younis, tuant au moins 13 personnes, dont 10 membres d’une même famille. Les corps ont été transportés à l’hôpital Nasser voisin, selon un journaliste d’Associated Press présent sur les lieux.

L’escalade a intensifié la pression intérieure sur le gouvernement israélien pour obtenir la libération de quelque 230 otages capturés lorsque les combattants du Hamas de Gaza ont violé les défenses israéliennes et ont fait irruption dans les villes voisines, abattant des civils et des soldats lors d’une attaque surprise.

Des membres désespérés de la famille ont rencontré Netanyahu samedi et a exprimé son soutien à un échange de prisonniers palestiniens détenus en Israël.

Le Hamas se dit prêt à libérer tous les otages si Israël libère tous les otages. des milliers de Palestiniens détenus dans ses prisons. Israël a rejeté l’offre.

Netanyahu a déclaré samedi qu’Israël était déterminé à ramener tous les otages et que l’expansion des opérations terrestres « nous aiderait dans cette mission ».

“Il s’agit de la deuxième étape de la guerre, dont les objectifs sont clairs : détruire les capacités militaires et gouvernementales du Hamas et ramener les otages chez eux”, a-t-il déclaré dans un discours télévisé.

L’armée israélienne a déclaré qu’elle étendait progressivement ses opérations terrestres à l’intérieur de Gaza, sans toutefois parler d’invasion totale. Les pertes des deux côtés devraient augmenter fortement à mesure que les forces israéliennes et les militants palestiniens s’affrontent. dans des zones résidentielles denses.

Interrogé sur l’escalade militaire d’Israël, Celui du président Joe Biden Le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré à l’émission « This Week » sur ABC : « En fin de compte, ce sont leurs décisions. C’est leur action, et ils sont les mieux placés pour pouvoir répondre aux questions sur la façon dont cela se déroule. Dans l’émission « Face the Nation » de CBS, il a déclaré que les États-Unis estimaient « qu’il devrait y avoir des pauses humanitaires pour faire sortir les otages, potentiellement pour faire entrer de l’aide. »

Malgré l’offensive israélienne, les militants palestiniens ont continué à tirer des roquettes sur Israël, les sirènes constantes dans le sud d’Israël rappelant la menace.

Israël affirme que ses frappes ciblent les combattants et les infrastructures du Hamas et que les militants opèrent parmi les civils, les mettant ainsi en danger. On estime que 1 800 personnes restent coincées sous les décombres, selon le ministère de la Santé de Gaza, qui a déclaré fonder ses estimations sur les appels de détresse qu’il a reçus.

Plus de 1,4 million de personnes à travers Gaza ont fui leurs maisons, près de la moitié se sont rassemblées dans les écoles et les abris des Nations Unies, suite aux avertissements répétés de l’armée israélienne selon lesquels ils seraient en danger s’ils restaient dans le nord de Gaza.

La seule centrale électrique de Gaza a été fermée peu après le début de la guerre, et Israël n’a autorisé aucun carburant à entrer, affirmant que le Hamas l’utiliserait à des fins militaires.

Les hôpitaux ont du mal à faire fonctionner les générateurs d’urgence faire fonctionner des incubateurs et d’autres équipements de sauvetage, et l’UNRWA s’efforce également de faire fonctionner les pompes à eau et les boulangeries pour répondre aux besoins essentiels.

À l’hôpital Nasser de Khan Younis, le directeur des urgences, le Dr Mohammed Qandeel, a déclaré qu’environ 20 000 civils s’y réfugiaient. « J’ai amené mes enfants dormir ici », a déclaré une résidente déplacée qui s’appelle uniquement Umm Ahmad. « Avant, j’avais peur que mes enfants jouent dans le sable. Maintenant, leurs mains sont souillées par le sang qui coule sur le sol. »