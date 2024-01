Le bilan des morts palestiniens dépasse les 25 000 à Gaza alors que la guerre entre Israël et le Hamas fait rage

RAFAH, bande de Gaza — Le bilan des morts palestiniens à Gaza, suite à plus de trois mois de guerre entre Israël et les dirigeants du Hamas, a dépassé les 25 000, a déclaré dimanche le ministère de la Santé de Gaza.

Au moins 178 corps ont été transportés vers les hôpitaux de Gaza en 24 heures, ainsi que près de 300 blessés, selon le porte-parole du ministère de la Santé, Ashraf al-Qidra.

Les femmes et les enfants sont les principales victimes de la guerre entre Israël et le Hamas, selon les Nations Unies.

La guerre a commencé avec l’attaque surprise du Hamas contre Israël le 7 octobre, au cours de laquelle des militants palestiniens ont tué quelque 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et pris environ 250 otages, dont des hommes, des femmes et des enfants.

Israël a répondu par une campagne aérienne de trois semaines, puis par une invasion terrestre dans le nord de Gaza qui a rasé des quartiers entiers. Les opérations terrestres se concentrent désormais sur la ville méridionale de Khan Younis et sur les camps de réfugiés construits dans le centre de Gaza, datant de la guerre de 1948 entourant la création d’Israël.

Environ 85 % de la population de Gaza a fui ses foyers, et des centaines de milliers de personnes se sont enfermées dans des abris et des camps de tentes gérés par l’ONU dans la partie sud de la petite enclave côtière. Les responsables de l’ONU affirment qu’un quart des 2,3 millions d’habitants meurent de faim alors que seule une goutte d’aide humanitaire arrive en raison des combats et des restrictions israéliennes.

Le ministère de la Santé de Gaza affirme qu’un total de 25 105 Palestiniens ont été tués dans le territoire depuis le 7 octobre et que 62 681 autres ont été blessés. Al-Qidra a déclaré que de nombreuses victimes restent ensevelies sous les décombres des frappes israéliennes ou dans des zones où les médecins ne peuvent pas les atteindre.

Le ministère ne fait pas de différence entre les civils et les combattants dans son bilan, mais affirme qu’environ deux tiers des personnes tuées étaient des femmes et des mineurs.

L’armée israélienne affirme avoir tué environ 9 000 militants, sans fournir de preuves, et impute le nombre élevé de morts civiles au Hamas, car il combat dans des quartiers résidentiels denses.

L’armée affirme que 195 de ses soldats ont été tués depuis le début de l’offensive sur Gaza.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est engagé à poursuivre l’offensive jusqu’à ce que le Hamas soit démantelé et que tous les otages soient rendus.

Près de la moitié des prisonniers ont été libérés au cours d’un cessez-le-feu d’une semaine en novembre en échange de la libération de nombreux Palestiniens emprisonnés par Israël. Israël affirme qu’environ 130 personnes restent en captivité, mais seulement une centaine seraient encore en vie.