Le bilan des morts palestiniens à Gaza s’élève à 24.620 (ministère)-Xinhua

La fumée s’élève à la suite d’une frappe aérienne israélienne dans la ville de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, le 18 janvier 2024. Le nombre de morts palestiniens dus aux attaques israéliennes en cours sur la bande de Gaza s’est élevé à 24 620, a déclaré jeudi le ministère de la Santé basé à Gaza. . (Photo de Yasser Qudih/Xinhua)

GAZA, 18 janvier (Xinhua) — Le bilan palestinien des victimes des attaques israéliennes en cours sur la bande de Gaza s’est alourdi à 24 620, a annoncé jeudi le ministère de la Santé basé à Gaza.

Le ministère a déclaré dans un communiqué de presse que l’armée israélienne a tué 172 Palestiniens et en a blessé 326 autres au cours des dernières 24 heures.

Il ajoute que le conflit en cours entre Israël et le Hamas a blessé 61 830 Palestiniens depuis son déclenchement le 7 octobre 2023, notant qu’un grand nombre de victimes se trouvent toujours sous les décombres et que les ambulances et les équipes de la défense civile ne peuvent pas les atteindre.

Pendant ce temps, la télévision palestinienne a rapporté qu’un bombardement israélien dans la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, mercredi soir, avait entraîné la mort d’au moins 19 Palestiniens, dont la plupart étaient des enfants et des femmes.

En Cisjordanie, le bilan des Palestiniens tués par l’armée israélienne à Tulkarem s’est élevé à six au cours d’une opération militaire massive qui a duré plus de 30 heures, ajoute le communiqué.

Au moins 367 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens en Cisjordanie depuis le début d’un nouveau conflit israélo-palestinien le 7 octobre 2023, selon l’agence de presse officielle palestinienne WAFA. ■

Des gens inspectent les dégâts après une opération militaire israélienne dans la ville de Tulkarem, dans le nord de la Cisjordanie, le 18 janvier 2024. Au moins 367 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens en Cisjordanie depuis le début d’une nouvelle série de conflits israélo-palestiniens. sorti le 7 octobre 2023, selon l’agence de presse officielle palestinienne WAFA. (Photo de Nidal Eshtayeh/Xinhua)

Un homme se tient devant un bâtiment détruit lors d’une opération militaire israélienne dans la ville de Tulkarem, dans le nord de la Cisjordanie, le 18 janvier 2024. Au moins 367 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens en Cisjordanie depuis une nouvelle série d’attaques. Le conflit israélo-palestinien a éclaté le 7 octobre 2023, selon l’agence de presse officielle palestinienne WAFA. (Photo de Nidal Eshtayeh/Xinhua)

Des gens marchent parmi les décombres d’un bâtiment détruit lors d’une opération militaire israélienne dans la ville de Tulkarem, dans le nord de la Cisjordanie, le 18 janvier 2024. Au moins 367 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens en Cisjordanie depuis une nouvelle série d’attaques. Le conflit israélo-palestinien a éclaté le 7 octobre 2023, selon l’agence de presse officielle palestinienne WAFA. (Photo de Nidal Eshtayeh/Xinhua)

Un homme passe devant un bâtiment endommagé lors d’une opération militaire israélienne dans la ville de Tulkarem, dans le nord de la Cisjordanie, le 18 janvier 2024. Au moins 367 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens en Cisjordanie depuis une nouvelle série d’attaques israéliennes. Le conflit palestinien a éclaté le 7 octobre 2023, selon l’agence de presse officielle palestinienne WAFA. (Photo de Nidal Eshtayeh/Xinhua)

Des gens inspectent les dégâts après une opération militaire israélienne dans la ville de Tulkarem, dans le nord de la Cisjordanie, le 18 janvier 2024. Au moins 367 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens en Cisjordanie depuis le début d’une nouvelle série de conflits israélo-palestiniens. sorti le 7 octobre 2023, selon l’agence de presse officielle palestinienne WAFA. (Photo de Nidal Eshtayeh/Xinhua)

Des gens inspectent les dégâts après une opération militaire israélienne dans la ville de Tulkarem, dans le nord de la Cisjordanie, le 18 janvier 2024. Au moins 367 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens en Cisjordanie depuis le début d’une nouvelle vague de conflit israélo-palestinien. sorti le 7 octobre 2023, selon l’agence de presse officielle palestinienne WAFA. (Photo de Nidal Eshtayeh/Xinhua)

Des gens devant un bâtiment détruit lors d’une opération militaire israélienne dans la ville de Tulkarem, dans le nord de la Cisjordanie, le 18 janvier 2024. Au moins 367 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens en Cisjordanie depuis une nouvelle série d’attaques israéliennes. -Le conflit palestinien a éclaté le 7 octobre 2023, selon l’agence de presse officielle palestinienne WAFA. (Photo de Nidal Eshtayeh/Xinhua)

Des gens inspectent les dégâts après une opération militaire israélienne dans la ville de Tulkarem, dans le nord de la Cisjordanie, le 18 janvier 2024. Au moins 367 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens en Cisjordanie depuis le début d’une nouvelle série de conflits israélo-palestiniens. sorti le 7 octobre 2023, selon l’agence de presse officielle palestinienne WAFA. (Photo de Nidal Eshtayeh/Xinhua)

Un garçon blessé est assis parmi les décombres après une frappe aérienne israélienne dans la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 18 janvier 2024. Le nombre de morts palestiniens dus aux attaques israéliennes en cours sur la bande de Gaza s’est élevé à 24 620, selon l’organisme de santé basé à Gaza. » a déclaré le ministère jeudi. (Photo de Khaled Omar/Xinhua)

Un homme est assis parmi les décombres après une frappe aérienne israélienne dans la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 18 janvier 2024. Le nombre de morts palestiniens dus aux attaques israéliennes en cours sur la bande de Gaza s’élève à 24 620, selon le ministère de la Santé basé à Gaza. a déclaré jeudi. (Photo de Khaled Omar/Xinhua)

Des gens se trouvent parmi les décombres après une frappe aérienne israélienne dans la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 18 janvier 2024. Le bilan palestinien des victimes des attaques israéliennes en cours sur la bande de Gaza s’est élevé à 24 620, a déclaré le ministère de la Santé basé à Gaza. jeudi. (Photo de Khaled Omar/Xinhua)

Un garçon blessé est assis parmi les décombres après une frappe aérienne israélienne dans la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 18 janvier 2024. Le nombre de morts palestiniens dus aux attaques israéliennes en cours sur la bande de Gaza s’est élevé à 24 620, selon l’organisme de santé basé à Gaza. » a déclaré le ministère jeudi. (Photo de Khaled Omar/Xinhua)

Des personnes effectuent des opérations de sauvetage après une frappe aérienne israélienne dans la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 18 janvier 2024. Le nombre de morts palestiniens dus aux attaques israéliennes en cours sur la bande de Gaza s’est élevé à 24 620, a déclaré le ministère de la Santé basé à Gaza. Jeudi. (Photo de Khaled Omar/Xinhua)