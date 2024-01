Le bilan des morts palestiniens à Gaza dépasse les 25 000 tandis qu’Israël annonce la mort d’un autre otage

RAFAH, Bande de Gaza (AP) — Le bilan des morts palestiniens du guerre entre Israël et le Hamas Le nombre de personnes a dépassé les 25 000, a déclaré dimanche le ministère de la Santé de la bande de Gaza, tandis qu’Israël a annoncé la mort d’un autre otage et semblait loin d’avoir atteint son objectif de libération. plus de 100 autres et écraser le groupe militant.

Les morts, les destructions et les déplacements causés par la guerre sont sans précédent dans le conflit israélo-palestinien vieux de plusieurs décennies. La guerre a divisé les Israéliens tandis que l’offensive menace de déclencher un conflit plus large impliquant des groupes soutenus par l’Iran dans le pays. Liban, Syriel’Irak et le Yémen qui soutiennent les Palestiniens.

Furieux contre le gouvernement israélien et exigeant la libération des otages restants, des proches et d’autres personnes ont installé un camp de tentes devant le Premier ministre israélien. Benjamin Netanyahouà Jérusalem et s’est engagé à y rester jusqu’à ce qu’un accord soit conclu.

Netanyahu, dans une nouvelle déclaration provocante, a déclaré qu’il avait souligné sa conversation vendredi avec le président américain Joe Biden qu’il rejette les demandes du Hamas en faveur d’un cessez-le-feu, du retrait des forces israéliennes et de la libération des Palestiniens détenus par Israël en échange des otages restants. Il a déclaré qu’un accord signifie qu’une autre attaque dévastatrice du Hamas « ne serait qu’une question de temps ».

Netanyahu rejette également les appels des États-Unis, son allié le plus proche, en faveur de plans d’après-guerre qui incluraient un chemin vers un État palestinien. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a qualifié d’inacceptable le refus d’accepter une solution à deux États.

« Le Moyen-Orient est une poudrière. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour empêcher un conflit de éclater dans la région », a ajouté António Guterres. « Et cela commence par un cessez-le-feu humanitaire immédiat pour soulager les souffrances à Gaza. »

LE PÉAGE DES MORTS À GAZA AUGMENTÉ

La guerre a commencé avec l’attaque du Hamas dans le sud d’Israël le 7 octobre. Des militants palestiniens ont tué quelque 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et ramené environ 250 otages à Gaza.

L’armée israélienne a annoncé la mort du Sgt. Shay Levinson, qui faisait partie des otages. Sa date de décès a été indiquée comme étant le 7 octobre, mais il n’y a eu aucun autre détail. Selon les médias israéliens, son corps se trouve toujours à Gaza.

Israël a répondu à l’attaque du 7 octobre par une campagne de bombardements et une invasion terrestre qui dévasté des quartiers entiers dans le nord de Gaza et s’est étendu au sud, frappant certaines zones où il a demandé aux civils de chercher refuge. Les opérations terrestres se concentrent désormais sur la ville méridionale de Khan Younis et sur les camps de réfugiés construits dans le centre de Gaza depuis la guerre de 1948 entourant la création d’Israël.

“Les panaches de fumée des chars, de l’artillerie et des avions de l’armée de l’air continueront de couvrir le ciel de la bande de Gaza jusqu’à ce que nous atteignions nos objectifs”, a déclaré le ministre de la Défense Yoav Gallant.

Depuis le début de la guerre, 25 105 Palestiniens ont été tués à Gaza, tandis que 62 681 autres ont été blessés, le ministère de la Santé a déclaré. Ce bilan comprend les 178 corps transportés dans les hôpitaux de Gaza depuis samedi, a déclaré le porte-parole du ministère de la Santé, Ashraf al-Qidra.

Le bilan global serait plus élevé car de nombreuses victimes restent ensevelies sous les décombres ou dans des zones inaccessibles aux médecins, a expliqué Al-Qidra.

Le ministère de la Santé ne fait pas de différence entre civils et combattants dans ses chiffres, mais affirme qu’environ les deux tiers des personnes tuées à Gaza l’étaient. femmes et mineurs. Le ministère fait partie du gouvernement dirigé par le Hamas, mais le bilan des victimes des guerres précédentes étaient largement conformes à ceux des agences de l’ONU et même de l’armée israélienne.

L’armée israélienne affirme avoir tué environ 9 000 militants, sans fournir de preuves, et impute le nombre élevé de morts civiles au Hamas parce qu’il positionne des combattants, des tunnels et d’autres infrastructures militantes dans des quartiers denses. L’armée a publié des images d’un tunnel sous un quartier résidentiel de Khan Younis, où elle pense qu’au moins 20 otages ont été détenus à différents moments.

L’armée israélienne a déclaré que la démolition, la semaine dernière, d’un bâtiment clé de l’université Israa à Gaza était en cours d’examen, et a affirmé que les conclusions préliminaires indiquaient que le Hamas avait utilisé le complexe à des fins militaires. L’université a déclaré que « l’attaque » avait eu lieu quelques semaines après que les forces israéliennes ont occupé le bâtiment.

La guerre a déplacé environ 85 % des habitants de Gaza, et des centaines de milliers d’entre eux se sont installés dans des abris et des camps gérés par l’ONU dans le sud. Les responsables de l’ONU affirment qu’un quart des 2,3 millions d’habitants meurent de faim alors qu’une aide humanitaire leur parvient au compte-goutte en raison des combats et des restrictions israéliennes.

Israël a déclaré que 260 camions d’aide sont entrés à Gaza dimanche, le nombre le plus élevé depuis le début de la guerre. Avant cela, environ 500 personnes entraient quotidiennement, selon l’ONU.

« Le pain ne suffit pas pour une heure », a déclaré Ahmad Al-Nashawi, qui a accepté un don de nourriture dans un camp de tentes dans la ville de Rafah, dans le sud du pays. « Vous pouvez voir combien d’enfants nous avons autres que les femmes et les hommes. Ce qui compte le plus pour un enfant, c’est de manger.

LES ISRAÉLIENS DE PLUS EN PLUS DIVISÉS

Dans le nouveau camp de protestation situé à l’extérieur de la résidence de Netanyahu à Jérusalem, les familles des otages ont exhorté le gouvernement à agir.

“Ce n’est pas logique que vous nous disiez que la guerre doit continuer et que vous répétiez que, sous la pression militaire, nous allons les libérer, mais nous ne voyons pas un seul d’entre eux être libéré à cause de cette pression”, a déclaré Gilad Korengold, le porte-parole du gouvernement. père de l’otage Tal Shoham.

Certains hauts responsables israéliens ont commencé à reconnaître que les objectifs de Netanyahu de « victoire complète » sur le Hamas et rendre les otages restants pourraient s’exclure mutuellement.

Membre du cabinet de guerre israélien, l’ancien chef de l’armée Gadi Eizenkot, dit la semaine dernière que le seul moyen de libérer les otages était un cessez-le-feu.

Mais les partenaires de la coalition d’extrême droite de Netanyahu le poussent à intensifier l’offensive, certains appelant à l’émigration « volontaire » de centaines de milliers de Palestiniens de Gaza et au rétablissement des colonies juives là-bas.

Le Hamas utiliserait les otages comme boucliers pour ses principaux dirigeants. Israël a sauvé un otage et le Hamas affirme plusieurs ont été tués lors de frappes aériennes israéliennes ou lors d’opérations de sauvetage ratées.

Les familles des otages souhaitent un échange comme celui qui a eu lieu lors du cessez-le-feu d’une semaine en novembre. D’autres Israéliens sont frustrés par les échecs en matière de sécurité avant l’attaque du 7 octobre et par la gestion de la guerre par Netanyahu.

Près du site du massacre du 7 octobre un festival de musiqueles familles des victimes israéliennes ont planté des arbres.

« Que s’est-il passé après 109 jours ? Rien. Nous attendons toujours », a déclaré un père, Idan Bahat.

___

Magdy a rapporté du Caire. La rédactrice d’Associated Press, Melanie Lidman, à Jérusalem, a contribué.

___

Suivez la couverture par AP de la guerre entre Israël et le Hamas : https://apnews.com/hub/israel-hamas-war