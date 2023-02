Le bilan des morts du tremblement de terre en Syrie et en Turquie dépasse les 25 000 – NBC Los Angeles

Ibrahim Zakaria a perdu la notion du temps, glissant dans et hors de la conscience alors qu’il était piégé pendant près de cinq jours dans les décombres de sa maison à la suite du violent tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie cette semaine.

L’employé d’un magasin de téléphonie mobile de 23 ans de la ville syrienne de Jableh a survécu grâce à des gouttes d’eau sales et a finalement perdu tout espoir d’être sauvé.

“J’ai dit que j’étais mort et qu’il me serait impossible de revivre”, a déclaré Zakaria, qui a été secouru vendredi soir, à l’Associated Press samedi depuis son lit dans un hôpital de la ville côtière de Lattaquié où ses 60 ans- la vieille mère, Duha Nurallah, était également en convalescence.

Cinq jours après que deux puissants tremblements de terre à quelques heures d’intervalle aient provoqué l’effondrement de milliers de bâtiments, tuant plus de 28 000 personnes et laissant des millions de sans-abri, les sauveteurs tiraient toujours des survivants improbables des ruines – l’un d’eux n’avait que 7 mois.

Bien que chaque sauvetage ait suscité des câlins et des cris de “Allahu akbar!” – “Dieu est grand!” – des hommes et des femmes fatigués travaillant sans relâche dans des températures glaciales pour sauver des vies, ils étaient l’exception dans une région recouverte de chagrin, de désespoir et de frustration croissante.

Plus d’une douzaine de survivants ont été secourus samedi, dont une famille à Kahramanmaras, la ville turque la plus proche de l’épicentre du séisme de lundi. Les équipages ont aidé Nehir Naz Narli, 12 ans, à se mettre en sécurité avant de retourner chez ses parents.

Dans la province de Gaziantep, qui borde la Syrie, une famille de cinq personnes a été sauvée d’un bâtiment démoli dans la ville de Nurdagi, et un homme et sa fille de 3 ans ont été tirés des décombres dans la ville d’Islahiye, a rapporté la chaîne de télévision HaberTurk. Une fillette de 7 ans a également été secourue dans la province de Hatay.

À Elbistan, un district de la province de Kahramanmaras, Melisa Ulku, 20 ans, et une autre personne ont été sauvées des décombres 132 heures après le séisme. Avant qu’elle ne soit mise en sécurité, la police a demandé aux spectateurs de ne pas applaudir ou applaudir afin de ne pas interférer avec les efforts de sauvetage à proximité.

La chaîne de télévision turque NTV a rapporté qu’un homme de 44 ans à Iskenderun, dans la province de Hatay, a été secouru 138 heures après le début de son calvaire. Les sauveteurs en pleurs ont qualifié cela de miracle, l’un d’eux disant qu’ils ne s’attendaient pas à trouver quelqu’un de vivant, mais alors qu’ils creusaient, ils ont vu ses yeux et il a prononcé son nom. Dans la même province, NTV a également rapporté qu’un petit garçon nommé Hamza avait été retrouvé vivant à Antakya 140 heures après le séisme. Certains détails de son sauvetage, y compris comment il a survécu si longtemps, n’étaient pas immédiatement clairs.

Toutes les tentatives ne se sont pas terminées heureusement. Zeynep Kahraman, sortie des décombres après un sauvetage spectaculaire qui a duré 50 heures, est décédée à l’hôpital dans la nuit. L’équipe allemande de l’ISAR qui l’a secourue a été choquée et attristée.

“Il est important que la famille puisse se dire au revoir, qu’elle puisse se revoir une fois de plus, qu’elle puisse à nouveau s’embrasser”, a déclaré un membre de l’équipe de secours à la chaîne d’information allemande n-tv.

Les sauvetages sont intervenus dans un contexte de frustration croissante face à la réponse du gouvernement turc au tremblement de terre, qui a tué 24 617 personnes et blessé au moins 80 000 personnes rien qu’en Turquie.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a reconnu plus tôt dans la semaine que la réponse initiale avait été entravée par les dommages importants aux routes et autres infrastructures qui rendaient difficile l’accès à certains points. Il a également déclaré que la zone la plus touchée mesurait 500 kilomètres (310 miles) de diamètre et abritait 13,5 millions de personnes en Turquie.

Cela signifie que les équipes de sauvetage ont dû choisir comment et où aider.

Lors d’une visite des villes endommagées par le séisme samedi, Erdogan a déclaré qu’une catastrophe de cette ampleur était rare et l’a à nouveau qualifiée de “catastrophe du siècle”.

Mais les défis auxquels sont confrontés les efforts d’aide n’ont guère réconforté ceux qui attendaient de l’aide.

À Antakya, la capitale de la province de Hatay, des équipes de secours dispersées étaient toujours à pied d’œuvre, mais de nombreux habitants étaient partis samedi. Parmi ceux qui sont restés se trouvaient des personnes dont la famille était encore enterrée. Beaucoup d’entre eux campaient dans les rues depuis des jours et dormaient dans des voitures.

Agissant sur une information, une équipe de secours de Hong Kong a trouvé samedi trois survivants sous un bâtiment près du centre-ville, a déclaré Gallant Wong, porte-parole du groupe.

Mais Bulent Cifcifli, un habitant de la région, a déclaré qu’il attendait depuis des jours que des équipes retirent le corps de sa mère de sa maison effondrée. Il a dit que les sauveteurs travaillaient pour récupérer son corps à un moment donné, mais ils ont été appelés à un autre endroit parce qu’ils soupçonnaient qu’il y avait des survivants.

“Six jours plus tard, nous ne savons pas combien sont encore sous les décombres, et combien sont morts ou vivants”, a déclaré Cifcifli, blâmant le manque d’équipement lourd.

Yazi al-Ali, une réfugiée syrienne arrivée à Antakya depuis Reyhanli, vit dans une tente en attendant que les équipages retrouvent sa mère, ses deux sœurs, dont une qui était enceinte, et leurs familles. À un moment donné, elle s’est tenue au-dessus des décombres de la maison du vieux centre-ville d’Antakya où elle pense que sa sœur enceinte a été enterrée et, d’une voix craquante, a crié le nom de sa sœur, “Rajha!”

“Personne ne nous répond et personne ne vient nous voir”, a-t-elle déclaré. « Ils nous ont empêchés de nous regarder. Je ne sais pas pourquoi.

Même si les experts disent que les personnes piégées peuvent vivre une semaine ou plus, les chances de trouver d’autres survivants diminuent rapidement. Les sauveteurs passaient aux caméras thermiques pour aider à identifier la vie au milieu des décombres, signe que les survivants restants pourraient être trop faibles pour appeler à l’aide.

Alors que l’aide continuait d’arriver samedi, un groupe de 99 membres de l’équipe d’assistance médicale de l’armée indienne a commencé à soigner les blessés dans un hôpital de campagne temporaire dans la ville méridionale d’Iskenderun, où un hôpital principal a été démoli.

Un homme, Sukru Canbulat, a été transporté à l’hôpital, sa jambe gauche grièvement blessée avec de profondes ecchymoses, des contusions et des lacérations.

Grimaçant de douleur, il a déclaré avoir été sauvé de son immeuble effondré à Antakya, à proximité, quelques heures après le tremblement de terre. Mais après avoir reçu les premiers soins de base, il a été libéré sans avoir reçu de traitement approprié.

“J’ai enterré (tous ceux que j’ai perdus), puis je suis venu ici”, a déclaré Canbulat, en comptant ses proches décédés. “Ma fille est morte, mon frère est mort, ma tante et sa fille sont mortes, et la femme de son fils” qui était enceinte de 8 mois et demi.

Un grand cimetière de fortune était en construction samedi dans la périphérie d’Antakya. Des rétrocaveuses et des bulldozers ont creusé des fosses dans le champ alors que des camions et des ambulances chargés de sacs mortuaires noirs arrivaient continuellement. Les soldats qui dirigeaient la circulation sur la route adjacente très fréquentée ont averti les automobilistes de ne pas prendre de photos.

Les centaines de tombes, espacées d’au plus 3 pieds (un mètre), étaient marquées par de simples planches de bois fixées verticalement dans le sol.

Un employé du ministère turc des Affaires religieuses qui n’a pas souhaité être identifié en raison de l’ordre de ne pas partager d’informations avec les médias a déclaré qu’environ 800 corps avaient été amenés au cimetière vendredi, son premier jour d’ouverture. À midi samedi, a-t-il dit, pas moins de 2 000 personnes avaient été enterrées.

La catastrophe a aggravé les souffrances dans une région en proie à la guerre civile syrienne de 12 ans, qui a déplacé des millions de personnes à l’intérieur du pays et les a rendues dépendantes de l’aide. Les combats ont envoyé des millions d’autres chercher refuge en Turquie.

Le conflit a isolé de nombreuses régions de la Syrie et a compliqué les efforts pour acheminer l’aide. L’agence des Nations Unies pour les réfugiés a estimé que pas moins de 5,3 millions de personnes se sont retrouvées sans abri rien qu’en Syrie.

Le nombre de morts dans la région du nord-ouest de la Syrie tenue par les rebelles a atteint 2 166, selon le groupe de secouristes des Casques blancs. Le nombre total de morts en Syrie s’élevait à 3 553 samedi, bien que les 1 387 décès signalés dans les parties du pays contrôlées par le gouvernement n’aient pas été mis à jour depuis des jours.

Spike signalé d’Antakya, en Turquie, et Bilginsoy signalé d’Istanbul. Bassem Mroue à Beyrouth, Ghaith Alsayed à Bab al-Hawa, Syrie, Sarah El Deeb à Antakya, Turquie, et Suzan Fraser à Ankara, Turquie, ont contribué à ce rapport.

