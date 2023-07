Le bilan des morts des inondations sud-coréennes s’élève à 40 ; plus de pluie prévue

Commentez cette histoire Commentaire

Treize corps ont été retrouvés dans un tunnel en Corée du Sud alors que le nombre de morts dans les inondations à travers le pays s’élevait à au moins 40. Des voitures ont été piégées dans un passage souterrain à Osong près de la ville de Cheongju, à environ 70 miles au sud de Séoul, lorsque la rivière Miho a débordé samedi.

Plus de 10 véhicules, dont un bus, ont été inondés et 13 personnes ont été tuées, dont neuf secourues sur les lieux, a indiqué lundi le ministère de l’Administration publique et de la Sécurité dans un communiqué.

L’opération de recherche se poursuit sous de fortes pluies continues, a-t-il ajouté.

Jusqu’à 23 pouces de pluie sont tombés sur la Corée du Sud depuis jeudi, provoquant des glissements de terrain et des effondrements de routes, anéantissant les cultures et endommageant les maisons et autres bâtiments.

Il y a eu 40 morts à travers le pays et neuf personnes sont toujours portées disparues, une dans la ville portuaire méridionale de Busan et huit dans la province sud-est du Gyeongsang du Nord, a indiqué le ministère.

De fortes pluies sont attendues dans le sud du pays lundi, avec des précipitations totales de 2,5 pouces par heure possibles mardi, a indiqué l’Administration météorologique coréenne dans un communiqué de presse. L’île de Jeju, au large de la côte sud, pourrait recevoir jusqu’à 3,1 pouces par heure mercredi, a-t-il averti.

Le président Yoon Suk Yeol est rentré lundi dans le pays après un voyage en Ukraine et dans d’autres pays européens. Lors d’une conférence de presse, il a déclaré que des événements météorologiques inhabituels étaient devenus « notre nouvelle normalité ».

« Nous devons complètement démanteler l’idée que ces extrêmes sont une aberration », a-t-il ajouté.

Dans un communiqué de presse publié par son bureau dimanche, il a également semblé réprimander les gouvernements locaux pour leur manque de préparation, notamment pour ne pas avoir bloqué l’entrée dans les zones basses avant et pendant les inondations.

La Corée du Sud a une saison de mousson annuelle, mais il s’agissait de sa deuxième année consécutive d’inondations importantes. En août dernier, au moins 11 personnes sont mortes, dont certains des habitants les plus vulnérables de Séoul qui vivent dans des appartements semi-enterrés.

La Corée du Sud, le Japon, l’Inde et le nord-est des États-Unis ont tous récemment connu des inondations graves et meurtrières. Cinq sont morts dans la nuit de samedi en Pennsylvanie, à la suite de déluges dans le Vermont et l’État de New York, et au moins trois personnes sont mortes au Japon et 100 dans le nord de l’Inde ce mois-ci.

Julie Yoon, Kelly Kasulis Cho et Andrew Jeong ont contribué à ce rapport.