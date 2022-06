Le bilan des morts d’enfants dans le tremblement de terre en Afghanistan s’élève à 155

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

L’organisation de coordination humanitaire de l’ONU, OCHA, a déclaré dimanche que 250 autres enfants avaient été blessés dans la secousse de magnitude 6 qui a frappé les villages montagneux des provinces de Paktika et de Khost près de la frontière du pays avec le Pakistan, rasant des maisons et provoquant des glissements de terrain. La plupart des enfants sont morts dans le district Gayan durement touché de Paktika, qui reste une scène de vie en ruines, quelques jours après le séisme.

La catastrophe – la dernière à secouer l’Afghanistan après des décennies de guerre, de faim, de pauvreté et de crise économique – est devenue un test de la capacité des talibans à gouverner et de la volonté de la communauté internationale d’aider.

Lorsque les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan alors que les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN retiraient leurs forces en août dernier, l’aide étrangère s’est arrêtée pratiquement du jour au lendemain. Les gouvernements du monde ont multiplié les sanctions, interrompu les virements bancaires et gelé des milliards supplémentaires dans les réserves de devises de l’Afghanistan, refusant de reconnaître le gouvernement taliban et exigeant qu’il autorise un régime plus inclusif et respecte les droits de l’homme.