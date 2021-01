Les membres de la Garde nationale aident à traiter les décès de Covid-19 au bureau du médecin légiste coroner à Los Angeles, Californie le 18 janvier. Coroner du comté de Los Angeles via AP

Le coronavirus a officiellement tué plus d’Américains que la Seconde Guerre mondiale.

Le nombre de décès confirmés de Covid-19 aux États-Unis a maintenant dépassé les 400000, et ce bilan dévastateur devrait augmenter dans les semaines à venir, les États-Unis enregistrant toujours en moyenne plus de 3300 décès chaque jour.

En seulement 11 mois depuis le premier décès confirmé du pays par Covid-19, la maladie a tué autant d’Américains que de soldats américains décédés pendant quatre ans de la Seconde Guerre mondiale.

Ce chiffre est également presque certainement un sous-dénombrement. Le nombre de décès excessifs au cours de la pandémie de Covid-19 (le nombre de décès survenus au-delà de ce à quoi on pourrait normalement s’attendre sur la base des tendances à long terme) est plus proche de 500 000, selon certaines estimations récentes. Certains des 100000 décès supplémentaires ne sont peut-être pas dus au coronavirus – ils pourraient plutôt être des personnes qui ne pourraient pas obtenir de soins médicaux adéquats parce que les systèmes de santé ont été mis à rude épreuve par la pandémie – mais les experts pensent qu’une partie substantielle est probablement non dénombrée Covid-19 décès.

Quoi qu’il en soit, la perte de vies humaines au cours de l’année écoulée a été extraordinaire. Les États-Unis ont de loin les décès de Covid-19 les plus confirmés au monde et presque le double du bilan au Brésil, le deuxième pays le plus durement touché. Même en tenant compte de la population, l’Amérique se classe 11e dans le monde pour les décès de Covid-19 par million d’habitants.

Et même maintenant, près d’un an après le début de la pandémie, les décès s’accumulent de plus en plus vite, plutôt que de ralentir. Il a fallu environ trois mois à compter du premier décès confirmé de Covid-19 aux États-Unis fin février pour que le pays fasse 100 000 morts. Quatre autres mois se sont écoulés avant que le pays n’atteigne 200 000 morts fin septembre. Mais ensuite, les choses se sont accélérées pendant la vague hivernale: les États-Unis ont ajouté 100000 morts supplémentaires en moins de deux mois, et à partir de là, il a fallu un peu plus d’un mois pour passer de 300 000 à 400 000 morts.

Qu’est-ce qui ne va pas? L’Allemand Lopez de Vox a expliqué au début de ce mois:

La réponse principale réside dans le président Donald Trump et les dirigeants républicains du Congrès, qui ont collectivement abdiqué le rôle du gouvernement fédéral dans la lutte contre l’épidémie ou même en reconnaissant sa gravité. Du message négationniste de Trump sur Covid-19 à l’incapacité du Congrès à transmettre une aide économique plus large, le pays a été laissé dans un endroit où les États, les gouvernements locaux et le public doivent se débrouiller seuls – et aucun d’entre eux n’a les ressources pour faire face avec le coronavirus seul. Trump et ses alliés ont également travaillé activement pour mettre à l’écart les Centers for Disease Control and Prevention, paralysant la capacité de l’agence à fournir des conseils aux États et à d’autres qui ont maintenant été laissés de côté. Dans le même temps, de graves problèmes structurels ont entravé la capacité des États et du public à agir. Les experts affirment depuis longtemps que l’infrastructure de santé publique des États-Unis manque de ressources et est mal préparée à une crise grave, et la pandémie l’a révélé à maintes reprises: près d’un an après le début de la pandémie, aucun État n’a des capacités de test et de recherche des contacts que la plupart des experts juger adéquat.

Le président élu Joe Biden arrive à la Maison Blanche en promettant d’adopter un gros projet de loi allouant plus de fonds à la réponse Covid-19 et de corriger le déploiement difficile du vaccin dans le pays. Plus de précautions et plus de vaccinations pourraient aider à réduire les pertes de vie à l’avenir.

Mais les échecs de l’Amérique dans la pandémie ont déjà coûté très cher: au moins 400 000 vies perdues.