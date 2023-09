Le bilan des morts dans une ville libyenne suite à une tempête dévastatrice s’élève à plus de 5 000 personnes

Le bilan des inondations qui ont frappé la ville de Derna, dans l’est de la Libye, a atteint plus de 5 000 morts et devrait encore s’alourdir, a déclaré mercredi un responsable local de la santé, alors que les autorités ont du mal à acheminer l’aide vers la ville côtière où des milliers de personnes sont toujours portées disparues et des dizaines de milliers d’autres sont toujours portées disparues. sans-abri.

Les travailleurs humanitaires qui ont réussi à atteindre la ville, qui a été isolée dimanche soir lorsque des crues soudaines ont emporté la plupart des routes d’accès, ont décrit la dévastation dans le centre de la ville, où les équipes de recherche et de secours ont fouillé les immeubles d’habitation détruits à la recherche de corps et récupéré les corps flottants au large.

« Les corps sont partout, dans les maisons, dans les rues, en mer. Partout où vous allez, vous trouvez des hommes, des femmes et des enfants morts », a déclaré par téléphone Emad al-Falah, un travailleur humanitaire de Benghazi, depuis Derna. « Des familles entières ont été perdues. »

La tempête méditerranéenne Daniel a provoqué des inondations meurtrières dans de nombreuses villes de l’est de la Libye, mais la plus touchée a été celle de Derna. Alors que la tempête frappait la côte dimanche, les habitants ont déclaré avoir entendu de fortes explosions lorsque les barrages à l’extérieur de la ville se sont effondrés. Les eaux de crue ont déversé le Wadi Derna, une rivière qui coule des montagnes à travers la ville et se jette dans la mer.

La tempête méditerranéenne Daniel a provoqué des inondations dévastatrices en Libye, qui ont brisé des barrages et emporté des quartiers entiers dans plusieurs villes côtières, même si les dégâts ont semblé les plus importants à Derna, montré ici mardi. (Jamal Alkomaty/Associated Press)

La dévastation surprenante a mis en évidence l’intensité de la tempête, mais aussi la vulnérabilité de la Libye. Le pays est divisé par des gouvernements rivauxl’un à l’est, l’autre à l’ouest, ce qui a entraîné une négligence des infrastructures dans de nombreuses régions.

Derna est contrôlée par les forces du puissant commandant militaire Khalifa Haftar, allié du gouvernement de l’est de la Libye. Le gouvernement rival de l’ouest de la Libye, basé à Tripoli à environ 900 km de là, est allié à d’autres groupes armés.

Ponts et routes effondrés

Les inondations ont endommagé ou détruit de nombreuses routes d’accès à Derna, qui se trouve sur une étroite plaine côtière de la Méditerranée, au pied des montagnes escarpées qui longent la côte. Sur sept routes menant à la ville, seules deux sont accessibles depuis sa bordure sud.

Les ponts sur la rivière Derna qui relient les parties est et ouest de la ville se sont également effondrés, selon l’agence des migrations des Nations Unies. Les destructions ont entravé l’arrivée des équipes de secours internationales et de l’aide humanitaire à des dizaines de milliers de personnes dont les maisons ont été détruites ou endommagées.

« La ville de Derna a été submergée par des vagues de sept mètres de haut qui ont tout détruit sur leur passage », a déclaré à France24 Yann Fridez, chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge en Libye. « Le bilan humain est énorme. »

Des membres du Croissant-Rouge libyen d’Ajdabiya travaillent mardi dans une zone touchée par les dégâts causés par la tempête Daniel, à Derna. (Croissant-Rouge libyen Ajdabiya/Reuters)

Ossama Ali, porte-parole du Centre d’ambulance et d’urgence de l’est de la Libye, a déclaré qu’au moins 5 100 décès avaient été enregistrés à Derna, ainsi qu’une centaine d’autres ailleurs dans l’est de la Libye. Plus de 7 000 personnes ont été blessées dans la ville, la plupart étant soignées dans des hôpitaux de campagne mis en place par les autorités et les agences humanitaires, a-t-il déclaré mercredi par téléphone à l’Associated Press.

Le nombre de morts est susceptible d’augmenter puisque les équipes de recherche et de secours continuent de ramasser les corps dans les rues, les bâtiments et dans la mer, a-t-il indiqué.

Au moins 30 000 personnes à Derna ont été déplacées par les inondations, a indiqué l’agence des Nations Unies pour les migrations. Les dégâts sont si importants que la ville est presque inaccessible aux travailleurs humanitaires, a déclaré l’Organisation internationale pour les migrations.

Aide internationale promise

Les secouristes locaux, parmi lesquels des soldats, des fonctionnaires, des bénévoles et des résidents, ont continué à fouiller les décombres à la recherche des morts. Ils ont également utilisé des bateaux pneumatiques et des hélicoptères pour récupérer les corps dans l’eau et dans les zones inaccessibles.

Ahmed Abdalla, un survivant qui a rejoint les efforts de recherche et de sauvetage, a déclaré qu’ils déposaient les corps dans la cour d’un hôpital local avant de les emmener pour les enterrer dans des fosses communes du seul cimetière intact de la ville.

« La situation est indescriptible. Des familles entières sont mortes dans cette catastrophe. Certains ont été emportés par la mer », a déclaré Abdalla par téléphone depuis Derna.

REGARDER | La dévastation en Libye : Images satellite avant et après les inondations meurtrières en Libye Des milliers de personnes sont mortes et des milliers d’autres sont portées disparues après des inondations dévastatrices en Libye, aggravées par des années d’instabilité politique et de chaos.

Les bulldozers ont travaillé ces deux derniers jours pour réparer et dégager les routes afin de permettre l’acheminement de l’aide humanitaire et du matériel lourd nécessaire de toute urgence aux opérations de recherche et de sauvetage. La ville se trouve à 250 kilomètres à l’est de Benghazi, où l’aide internationale a commencé à arriver mardi.

Les voisins de la Libye, l’Égypte, l’Algérie et la Tunisie, ainsi que la Turquie et les Émirats arabes unis, ont envoyé des équipes de secours et de l’aide humanitaire.

Les autorités ont transféré des centaines de corps vers les morgues des villes voisines. Dans la ville de Tobrouk, à 169 kilomètres à l’est de Derna, la morgue du centre médical de Tobrouk a reçu plus de 300 corps de personnes tuées lors des inondations de Derna ; parmi eux se trouvaient 84 Égyptiens, selon une liste de morts obtenue par l’Associated Press.

Le président Joe Biden a également déclaré que les États-Unis envoyaient des fonds d’urgence aux organisations humanitaires et se coordonnaient avec les autorités libyennes et l’ONU pour fournir un soutien supplémentaire.

Ahmed Hussen, ministre canadien du Développement international, a déclaré lundi que le gouvernement fédéral « surveille la situation et évalue comment nous pouvons soutenir le peuple libyen à la suite des inondations dévastatrices ».