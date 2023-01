Le bilan des morts dans l’attentat-suicide d’une mosquée au Pakistan s’envole

Le bilan d’un attentat-suicide dans une mosquée du nord-ouest du Pakistan est passé à 88 morts mardi, ont indiqué des responsables. L’assaut, contre une mosquée sunnite à l’intérieur d’un important poste de police, a été l’une des attaques les plus meurtrières contre les forces de sécurité pakistanaises ces dernières années.

Plus de 300 fidèles priaient dans la mosquée de la ville de Peshawar, et d’autres s’approchaient, lorsque le kamikaze a fait exploser son gilet pare-balles lundi matin. L’explosion a ravagé la mosquée, tuant et blessant des dizaines de personnes et a également soufflé une partie du toit.

Ce qui restait du toit s’est alors effondré, blessant beaucoup d’autres, selon Zafar Khan, un officier de police. Les sauveteurs ont dû enlever des monticules de débris pour atteindre les fidèles encore piégés sous les décombres.

Selon Mohammad Asim, porte-parole de l’hôpital gouvernemental de Peshawar, d’autres corps ont été retrouvés dans la nuit et tôt mardi, et plusieurs des personnes grièvement blessées sont décédées. “La plupart d’entre eux étaient des policiers”, a déclaré Asim à propos des victimes.

Bilal Faizi, le responsable des secours en chef, a déclaré que les équipes de secours travaillaient toujours mardi sur le site, car on pense que davantage de personnes sont piégées à l’intérieur. Les personnes en deuil enterraient les victimes des bombardements dans différents cimetières de la ville et ailleurs. Le bombardement a également blessé plus de 150 personnes.

Il n’était pas clair comment le kamikaze a pu se glisser dans l’enceinte fortifiée dans une zone de haute sécurité avec d’autres bâtiments gouvernementaux et se rendre à la mosquée – une indication d’un manquement majeur à la sécurité.

L’enquête montrera “comment le terroriste est entré dans la mosquée”, a déclaré Ghulam Ali, le gouverneur provincial de la province de Khyber Pakhtunkhwa, dont Peshawar est la capitale.

“Oui, c’était un manquement à la sécurité”, a-t-il ajouté.

Des personnes et des secouristes se rassemblent pour chercher des survivants sous un toit effondré après un attentat-suicide dans une mosquée de Peshawar, au Pakistan, lundi. (Fayaz Aziz/Reuters)

Le Premier ministre Shahbaz Sharif s’est rendu dans un hôpital de Peshawar après l’attentat à la bombe et a juré une “action sévère” contre les auteurs de l’attaque.

L’ampleur de l’attaque “inimaginable”, selon le Premier ministre

“L’ampleur de la tragédie humaine est inimaginable. Ce n’est rien de moins qu’une attaque contre le Pakistan”, a-t-il tweeté. Il a exprimé ses condoléances aux familles des victimes, affirmant que leur douleur “ne peut être décrite avec des mots”.

Les autorités n’ont pas déterminé qui était derrière l’attentat. Peu de temps après l’explosion, Sarbakaf Mohmand, un commandant des talibans pakistanais – également connu sous le nom de Tehreek-e-Taliban Pakistan ou TTP – a revendiqué la responsabilité de l’attaque dans un message sur Twitter.

Mais quelques heures plus tard, le porte-parole du TTP, Mohammad Khurasani, a pris ses distances avec l’attentat, affirmant que ce n’était pas sa politique de cibler les mosquées, les séminaires et les lieux religieux, ajoutant que ceux qui participaient à de tels actes pourraient faire face à des sanctions en vertu de la politique du TTP. Sa déclaration n’a pas expliqué pourquoi un commandant du TTP avait revendiqué la responsabilité de l’attentat.

Un policier blessé est soigné dans un hôpital public. Le bilan de l’explosion de la mosquée de lundi est passé à près de 90. (Abdul Majeed/AFP/Getty Images)

Le Pakistan, qui est majoritairement musulman sunnite, a connu une recrudescence des attaques militantes depuis novembre, lorsque les talibans pakistanais ont mis fin à leur cessez-le-feu avec les forces gouvernementales.

Plus tôt ce mois-ci, les talibans pakistanais ont affirmé qu’un de leurs membres avait abattu deux officiers du renseignement, dont le directeur de la branche antiterroriste de l’agence d’espionnage militaire Inter-Services Intelligence. Des responsables de la sécurité ont déclaré lundi que le tireur avait été retrouvé et tué lors d’une fusillade dans le nord-ouest près de la frontière afghane.

Le TTP est distinct mais un proche allié des talibans afghans. Le TTP a mené une insurrection au Pakistan au cours des 15 dernières années, cherchant une application plus stricte des lois islamiques, la libération de ses membres détenus par le gouvernement et une réduction de la présence militaire pakistanaise dans les zones de la province de Khyber Pakhtunkhwa qu’il utilise depuis longtemps comme base. .

Un contingent de police sert de garde d’honneur lors des funérailles de policiers tués dans l’attentat-suicide de la mosquée de Peshawar, sur cette photo publiée par le département de police pakistanais. (Département de police pakistanais/Associated Press)

Les talibans pakistanais sont fortement présents dans la province de Khyber Pakhtunkhwa et Peshawar a été le théâtre de fréquentes attaques de militants. En 2014, une faction talibane pakistanaise a attaqué une école gérée par l’armée à Peshawar et tué 154 personnes, pour la plupart des écoliers.

La filiale régionale de l’Etat islamique a également été à l’origine d’attentats meurtriers au Pakistan ces dernières années. La violence a également augmenté depuis que les talibans afghans ont pris le pouvoir dans l’Afghanistan voisin en août 2021, alors que les troupes américaines et de l’OTAN se retiraient du pays après 20 ans de guerre.

La trêve du gouvernement pakistanais avec le TTP a pris fin alors que le pays était toujours aux prises avec des inondations sans précédent qui ont tué 1 739 personnes, détruit plus de 2 millions de maisons et, à un moment donné, submergé jusqu’à un tiers du pays.

L’attentat de Peshawar “horrible”, selon Blinken

Le ministère afghan des Affaires étrangères dirigé par les talibans s’est dit “attristé d’apprendre que de nombreuses personnes ont perdu la vie” à Peshawar et a condamné les attaques contre les fidèles comme étant contraires aux enseignements de l’islam.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken, qui est en visite au Moyen-Orient, a tweeté ses condoléances, affirmant que l’attentat à la bombe à Peshawar était une « attaque horrible ».

“Le terrorisme pour quelque raison que ce soit et où que ce soit est indéfendable”, a-t-il déclaré.

Des condamnations sont également venues de l’ambassade d’Arabie saoudite à Islamabad, ainsi que de l’ambassade des États-Unis, ajoutant que “les États-Unis se tiennent aux côtés du Pakistan pour condamner toutes les formes de terrorisme”.

Le Pakistan, à court de liquidités, est confronté à une grave crise économique et demande un versement crucial de 1,1 milliard de dollars américains au Fonds monétaire international – dans le cadre de son plan de sauvetage de 6 milliards de dollars – pour éviter un défaut de paiement. Les pourparlers avec le FMI sur la relance du plan de sauvetage sont au point mort ces derniers mois.