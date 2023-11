Le bilan des morts à Gaza est probablement “plus élevé que ce qui est rapporté”, selon un responsable américain

Un haut responsable de l’administration Biden a déclaré que le nombre de morts parmi les Palestiniens dans la bande de Gaza est probablement bien supérieur aux 10 000 signalés par le ministère de la Santé dans le contexte de la guerre menée par Israël contre le Hamas.

Barbara Leaf, secrétaire d’État adjointe aux Affaires du Proche-Orient, a déclaré à un panel de la Chambre que le nombre de personnes tuées plus d’un mois après le début de la guerre était probablement « plus élevé que ce qui est cité ».

Le président Biden et les plus fervents partisans d’Israël au Congrès ont mis en doute la capacité du ministère de la Santé de Gaza à fournir un bilan précis des morts dans la bande de Gaza alors qu’elle est sous le contrôle et la coercition du Hamas, une organisation terroriste désignée par les États-Unis.

Leaf a reconnu que le ministère ne fait pas de différence entre les civils et les combattants du Hamas dans son bilan – « ils les mélangent », a-t-elle déclaré. Mais elle a souligné que le coût des opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza assiégée, associé à l’utilisation par le Hamas de civils comme boucliers humains, a été dévastateur.

“En cette période de conflit et de guerre, il est très difficile pour chacun d’entre nous d’évaluer le nombre de victimes”, a-t-elle déclaré mercredi lors d’une audition de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants. “Franchement, nous pensons qu’ils sont très élevés, et il se pourrait qu’ils soient encore plus élevés que ce qui est cité.”

« Nous ne le saurons qu’une fois que les armes se seront tues. Nous nous approvisionnons auprès de diverses personnes présentes sur le terrain », a-t-elle ajouté. “Je ne peux pas préciser un chiffre ou un autre, il est très possible qu’ils soient encore plus élevés que ce qui est annoncé.”

Leaf témoignait devant le panel sur la réponse américaine au soutien d’Israël dans sa guerre, promettant d’éliminer l’organisation terroriste après qu’elle ait brutalement massacré en quelques jours environ 1 400 personnes – en grande partie des civils – et tué plus de 240 personnes. personnes en otage, dont les conditions et le lieu où elles se trouvent restent inconnus.

Leaf a défendu la décision de Biden de s’abstenir de faire pression sur Israël pour obtenir un cessez-le-feu, malgré le nombre croissant de morts parmi les Palestiniens et la crise humanitaire dans la bande de Gaza, où l’eau, la nourriture, les médicaments, l’électricité et le carburant sont presque absents pour environ 2 millions de personnes. dont la moitié seraient des enfants.

Au lieu de cela, l’administration fait pression pour qu’Israël accepte des pauses humanitaires ou tactiques qui permettraient la récupération de certains otages, la sortie des ressortissants étrangers – y compris ceux des États-Unis – et l’entrée de l’aide humanitaire pour les civils.

Leaf a déclaré que le Hamas avait « entravé à plusieurs reprises » les efforts américains, égyptiens et israéliens visant à faire sortir les ressortissants étrangers de la bande de Gaza et à faire entrer l’aide humanitaire à l’intérieur.

Elle a noté que le chef militaire du Hamas dans la région, Yahya Sinwar, n’a donné aucun signe indiquant qu’il respecterait un cessez-le-feu ou qu’il envisageait sérieusement de libérer les otages. Leaf a en outre averti que si l’occasion se présentait, le Hamas mènerait une attaque similaire à celle que le groupe a lancée contre Israël le 7 octobre.

« Appeler dès maintenant un cessez-le-feu qui pourrait ou non être respecté par le Hamas, reviendrait à laisser le Hamas aux commandes de quelque 240 otages, dont des bébés et des enfants, et laisserait également assez intacts une grande partie de l’infrastructure militaire et des opérations de guerre. et la capacité terroriste du Hamas », a-t-elle déclaré.

Mais, a ajouté Leaf, « les souffrances des civils à Gaza sont déchirantes, elles sont émotionnellement déchirantes pour nous tous qui travaillons sur cette question. C’est déchirant pour les gouvernements et les populations du Moyen-Orient qui regardent cela. »

Dana Stroul, sous-secrétaire adjointe à la Défense pour le Moyen-Orient, a témoigné aux côtés de Leaf et a défini les limites du droit international humanitaire, que l’administration a déclaré attendre et considérer comme étant un pays où Israël s’efforce d’opérer, et que le Hamas a violé.

« On ne peut pas délibérément cibler des civils ou des biens de caractère civil, on ne peut pas utiliser des civils comme boucliers humains, les attaques ne peuvent pas être aveugles, on ne peut pas violer, torturer ou mutiler, on ne peut pas prendre d’otages et les attaques ne peuvent pas causer des pertes excessives de vies civiles ou des dommages aux biens de caractère civil. en relation avec leur avantage militaire sont interdits », a déclaré Stroul.

“Le Hamas – il existe des preuves documentées, il y a beaucoup d’images, certaines d’entre elles ont été publiées par le Hamas lui-même pour vanter son utilisation de tunnels terroristes, sa dissimulation d’armes et de roquettes à l’intérieur de structures civiles, notamment les hôpitaux, les mosquées et les écoles”, a-t-elle déclaré. ajoutée.

Lorsque le président des Affaires étrangères Michael McCaul (Républicain du Texas) lui a demandé si le Hamas avait violé le droit international humanitaire, commis des crimes de guerre et un génocide, Leaf et Stroul ont tous deux répondu « Oui ».