Le bilan des morts à Gaza dépasse les 24 000 alors que les agences de l’ONU appellent de toute urgence à davantage d’aide

Les frappes israéliennes ont frappé la ville de Gaza et les soldats ont combattu lundi les militants dans le sud de Gaza, alors que les chefs de trois grandes agences de l’ONU ont déclaré que l’enclave avait désespérément besoin de plus d’aide pour conjurer la famine et les épidémies.

Plus de 100 jours après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, les autorités palestiniennes ont déclaré que le bilan des morts dans l’enclave dépassait les 24 000.

L’attaque du Hamas du 7 octobre depuis Gaza contre le sud d’Israël, qui a déclenché la guerre, a tué environ 1 200 personnes et vu quelque 250 autres prises en otage par des militants.

Rapport : 2 personnes tuées par balle en Cisjordanie

RAMALLAH, Cisjordanie — Le ministère palestinien de la Santé affirme que deux Palestiniens ont été abattus par les forces israéliennes en Cisjordanie occupée.

Le ministère indique qu’un homme de 22 ans et une femme de 24 ans ont été abattus à Dura, dans le sud du pays.

L’armée israélienne a déclaré que ses forces avaient ouvert le feu sur un groupe d’environ 100 Palestiniens participant à une violente manifestation, dont certains avaient lancé des briques et des bombes incendiaires sur les soldats. L’homme qui a été abattu avait lancé une bombe incendiaire, ont indiqué les militaires, sans fournir de preuve.

La Cisjordanie a connu une recrudescence de la violence depuis le début de la guerre à Gaza le 7 octobre. La guerre a été déclenchée par l’attaque surprise du Hamas depuis Gaza vers le sud d’Israël.

Le ministère palestinien de la Santé affirme que les forces israéliennes ont tué quelque 350 Palestiniens en Cisjordanie depuis le 7 octobre. La plupart ont été tués lors d’affrontements avec les forces israéliennes lors de raids d’arrestation ou de violentes manifestations.

Les agences de l’ONU appellent à davantage d’aide à Gaza

Les chefs de trois grandes agences des Nations Unies préviennent que Gaza a un besoin urgent de davantage d’aide, sinon sa population désespérée souffrira d’une famine et de maladies généralisées.

Même si les chefs des agences de l’ONU n’ont pas directement pointé du doigt Israël, ils ont déclaré que la livraison de l’aide était entravée par l’ouverture de trop peu de postes frontaliers, la lenteur du processus de contrôle des camions et des marchandises entrant à Gaza et la poursuite des combats sur tout le territoire. Israël joue un rôle décisif dans tout cela.

Le Programme alimentaire mondial, l’UNICEF et l’Organisation mondiale de la santé ont déclaré lundi que de nouvelles voies d’entrée doivent être ouvertes vers Gaza, que davantage de camions doivent être autorisés à entrer chaque jour et que les travailleurs humanitaires et ceux qui recherchent de l’aide doivent être autorisés à se déplacer en toute sécurité.

“Les habitants de Gaza risquent de mourir de faim à quelques kilomètres seulement des camions remplis de nourriture”, a déclaré la directrice exécutive du PAM, Cindy McCain. « Chaque heure perdue met en danger d’innombrables vies. »

Une attaque à la voiture bélier et à l’arme blanche fait 1 mort

JERUSALEM — La police israélienne affirme qu’au moins deux Palestiniens ont mené une attaque au nord de Tel Aviv, percutant des piétons avec des voitures et poignardant des personnes. Une femme a été tuée et 12 personnes ont été blessées.

La police affirme avoir arrêté deux suspects palestiniens de Cisjordanie. Ils affirment que les suspects ont volé trois voitures différentes et tenté de renverser des piétons lundi et que les deux suspects travaillaient en Israël sans permis.

Les services de secours israéliens affirment avoir soigné 13 personnes, dont trois dans un état grave et sept mineurs. Certaines des victimes présentaient des coups de couteau.

Le ministère français des Affaires étrangères a déclaré que deux citoyens français figuraient parmi les blessés. Dans un communiqué, elle a déclaré que « rien ne justifie le terrorisme » et que la France « assure Israël de sa solidarité dans cette épreuve ».

L’attaque a eu lieu à Ra’anana, une banlieue de Tel Aviv. La police fouillait la zone à la recherche d’autres suspects.

Le Hamas a salué l’attaque mais ni lui ni d’autres groupes armés n’en ont revendiqué la responsabilité.

Autorités : le bilan des morts à Gaza dépasse les 24 000

LE CAIRE — Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré lundi que les corps de 132 personnes tuées dans les bombardements israéliens avaient été transportés dans les hôpitaux de l’enclave au cours des dernières 24 heures.

Selon le groupe de défense civile de Gaza, 33 d’entre eux ont été tués lors des frappes aériennes israéliennes sur la ville de Gaza.

Les hôpitaux ont également accueilli 252 blessés, a indiqué le ministère du territoire dirigé par le Hamas dans son point d’information quotidien.

Ces décès portent le bilan des morts dans la bande de Gaza à 24 100 depuis le début de la guerre le 7 octobre, a indiqué le ministère, ajoutant que plus de 60 834 autres ont été blessés.

Le ministère, qui ne fait pas de distinction entre combattants et non-combattants, affirme que les deux tiers des personnes tuées pendant la guerre étaient des femmes et des enfants.

Israël affirme avoir tué environ 8 000 militants pendant cette guerre.