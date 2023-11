Le bilan des morts à Gaza dépasse les 10 000, selon le ministère de la Santé

il y a 2 mois / 16h39 HNE Le Hezbollah et le Hamas au Liban échangent des tirs avec Israël alors que la tension monte à la frontière RMEISH, Liban — La branche militaire du groupe palestinien Hamas a déclaré lundi avoir tiré des roquettes depuis le Liban vers le nord d’Israël, déclenchant des frappes aériennes israéliennes du côté libanais de la frontière. Les Brigades Qassam ont déclaré dans un communiqué que leurs militants avaient tiré 16 roquettes sur la ville de Nahariya et la banlieue sud de la ville de Haïfa en représailles aux attaques israéliennes sur Gaza. Haïfa est la ville la plus éloignée ciblée par des roquettes du côté libanais depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas il y a près d’un mois. L’armée de l’air israélienne a ensuite mené des frappes aériennes sur des « cibles du Hezbollah » au Liban, a publié le porte-parole militaire israélien Avichay Adraee sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, ajoutant que les détails suivraient ultérieurement. L’échange de tirs a eu lieu alors que le groupe militant libanais Hezbollah a déclaré que ses combattants avaient attaqué au moins trois postes militaires israéliens le long de la frontière lundi au coucher du soleil. L’Agence nationale de presse libanaise a également rapporté une frappe de drone à la périphérie du village d’Aramta, près de la ville méridionale de Jezzine, un bastion du Hezbollah situé à environ 20 km au nord de la frontière. Il s’agit de la troisième attaque de ce type depuis le début des derniers combats.

il y a 43 mois / 15h58 HNE Photo : Des enfants palestiniens courent pour sauver leur vie Mohammed Abed / AFP – Getty Images Dans la ville de Rafah, au sud de Gaza, des enfants ont fui aujourd’hui alors que les frappes frappaient la région. Rafah se trouve dans la zone de la bande de Gaza où le gouvernement israélien a demandé aux Palestiniens de se rendre pour leur propre sécurité.

il y a 44 mois / 15h56 HNE 5 employés de l’ONU tués à Gaza au cours des dernières 24 heures, 88 tués depuis le début du conflit Cinq membres du personnel de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine ont été tués à Gaza en raison de frappes aériennes israéliennes au cours des dernières 24 heures, a indiqué l’agence dans un communiqué. “L’UNRWA a reçu confirmation que quatre autres collègues ont été tués dans des frappes fin octobre. Cela porte le nombre total de collègues de l’UNRWA tués à 88 et au moins 25 autres blessés depuis le début des hostilités”, a indiqué l’agence. Une employée de l’UNRWA a été grièvement blessée lors d’une frappe qui a touché sa maison, tuant son mari et ses trois enfants, selon l’agence. Au total, 48 sites ou installations de l’UNRWA ont été endommagés depuis le 7 octobre. “Près de 1,5 million de personnes ont été déplacées dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre. Près de la moitié (717 000) se sont réfugiées dans 149 installations de l’UNRWA réparties dans les cinq gouvernorats de Gaza, y compris dans le nord”, a indiqué l’agence.

il y a 44 mois / 15h57 HNE Les familles des otages israéliens manifestent devant la Knesset à Jérusalem Les familles et amis des otages israéliens capturés par le Hamas le 7 octobre ont manifesté devant la Knesset à Jérusalem et ont appelé le gouvernement à faire davantage pour les ramener chez eux.

il y a 43 mois / 15h58 HNE Biden et Netanyahu discutent de la « possibilité de pauses tactiques » à Gaza Le président Joe Biden et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ont discuté aujourd’hui de « la possibilité de pauses tactiques » pour permettre le départ des civils en toute sécurité des « zones de combats en cours » à Gaza, selon un communiqué de la Maison Blanche. L’objectif serait également de « garantir que l’aide parvienne aux civils dans le besoin et de permettre d’éventuelles libérations d’otages ». Aucune information supplémentaire n’a été fournie sur ce qu’impliquerait une pause tactique. “Le président a réitéré son soutien inébranlable à Israël et à la protection des citoyens israéliens contre le Hamas et toutes les autres menaces, tout en soulignant l’impératif de protéger les civils palestiniens et de réduire les dommages causés aux civils au cours des opérations militaires”, peut-on lire dans le communiqué de la Maison Blanche. Biden a également mentionné la violence continue des colons en Cisjordanie et « la nécessité de tenir les colons extrémistes pour responsables de leurs actes de violence ».

il y a 2 heures / 14h13 HNE Tsahal affirme que les familles de 240 otages ont été informées de leur détention TEL AVIV — Les familles de 240 otages ont été informées de leur détention par le Hamas, selon le porte-parole des Forces de défense israéliennes, Daniel Hagari. Des photographies d’otages israéliens détenus par des militants du Hamas sont projetées aujourd’hui sur les murs de la vieille ville de Jérusalem. Léo Correa / AP Les familles des 348 membres de Tsahal morts au combat ont également été informées, a indiqué Hagari. Hagari a déclaré que Tsahal avait éliminé « un certain nombre » de membres du Hamas au cours des dernières heures, ainsi que de hauts commandants sur le terrain au cours de la dernière journée.

il y a 3 heures / 14h07 HNE Photo : Une femme et un enfant fuient les grèves dans un camp de réfugiés Yasser Qudih / AFP – Getty Images Les gens fuient suite aux frappes lancées lundi contre un quartier du camp de réfugiés d’al-Maghazi, dans le centre de la bande de Gaza.

il y a 3 heures / 13 h 58 HNE Le Comité international de la Croix-Rouge appelle à la protection des installations et du personnel médicaux Le Comité international de la Croix-Rouge appelle à la protection des installations et du personnel médicaux alors que la situation humanitaire à Gaza se détériore. Le CICR a accompagné aujourd’hui un convoi de quatre ambulances qui ont transporté des patients de l’hôpital al-Shifa, dans la ville de Gaza, jusqu’au point de passage de Rafah avec l’Égypte. Les médecins transportent aujourd’hui une femme blessée à l’hôpital d’Al-Shifa. Bashar Taleb / AFP – Getty Images « C’est un immense soulagement de savoir que ces patients sont en sécurité et qu’ils recevront des soins médicaux d’urgence », a déclaré William Schomburg, chef du bureau du CICR à Gaza. « Je ne saurais trop insister sur l’importance cruciale que les hôpitaux, le personnel médical et les patients soient protégés dans ce contexte de violence. Il y a des milliers de personnes grièvement blessées à Gaza. C’est une obligation en vertu du droit international humanitaire de leur épargner tout préjudice. Le CICR appelle « les parties à respecter leurs obligations en vertu du droit international humanitaire et à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter tout dommage aux installations médicales, aux véhicules et au personnel », selon un communiqué. « Accepter la violence contre les établissements de santé, alors que leur rôle est si critique, aura un coût inacceptable en vies humaines », a déclaré Schomburg. « Les blessés et les malades doivent être protégés en toutes circonstances. »

il y a 4 heures / 13 h 04 HNE Les représentants des familles d’otages rencontrent les dirigeants de l’opposition Des représentants des familles des otages détenus par le Hamas ont rencontré les dirigeants de l’opposition, dont Mansour Abbas, président du parti Raam. La réunion, qui s’est déroulée à la Knesset, a également réuni le président de l’opposition, Yair Lapid, et le chef du parti travailliste, Merav Michaeli.