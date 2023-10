basculer la légende MOHAMMED ABED/AFP via Getty Images

TEL AVIV, Israël — Les rues de Gaza sont vides de voitures. Beaucoup de ses boulangeries sont fermées ; fournisseurs de viande je n’ai pas de réfrigération. Les médecins effectuent des opérations à la lampe de poche.

Bien que 62 camions humanitaires soient entrés à Gaza depuis le week-end dernier transportant de la nourriture, de l’eau et des fournitures médicales indispensables, aucun n’a livré de carburant – qu’Israël a bloqué, craignant qu’il ne soit volé et utilisé par le Hamas.

En conséquence, les groupes humanitaires ont intensifié leurs avertissements, affirmant que le manque de carburant avait atteint un point critique. L’UNRWA, l’agence des Nations Unies qui fournit des secours aux Palestiniens, affirme qu’elle pourrait manquer de carburant d’ici un jour.

“La situation est terrible et elle empire d’heure en heure – même pas de jour en jour – chaque heure, les choses empirent et empirent pour les habitants de Gaza”, a déclaré Juliette Touma, porte-parole de l’UNRWA, à NPR.

Touma a déclaré que du carburant est nécessaire pour que les véhicules de l’ONU puissent collecter l’aide à la frontière et la distribuer à travers Gaza. Le carburant est également utilisé pour alimenter les hôpitaux, où les médecins ont prévenu que des personnes mourraient si des équipements médicaux vitaux devaient être mis hors service.

Le manque de carburant a également désactivé les pompes à eau et restreint un approvisionnement alimentaire déjà limité à Gaza, prévient l’ONU.

L’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré avoir des camions en attente de l’autre côté de la frontière égyptienne avec des fournitures médicales. ” L’OMS appelle à un accès immédiat et ininterrompu à Gaza et à travers Gaza, afin que son système de santé en difficulté puisse être relancé de toute urgence “

La plupart des boulangeries de Gaza ont fermé leurs portes, y compris nombre de celles qui ont un contrat avec le Programme alimentaire mondial. (Au moins 10 boulangeries ont été frappées et détruites la semaine dernière, selon l’ONU)

Pour ceux qui restent intacts et opérationnels, de longues files se forment quotidiennement, exposant les gens aux frappes aériennes. Le manque d’électricité ou de carburant pour les générateurs commence également à affecter les fournisseurs de viande, qui ne peuvent pas réfrigérer leurs produits, selon l’ONU.

En réponse à un appel de carburant de l’UNRWA lancé sur le site de réseau social X, les Forces de défense israéliennes ont répondu avec une image satellite de ce qu’il décrit comme des réservoirs de carburant situés à Gaza.

“Demandez au Hamas si vous pouvez en avoir”, écrit l’agence.

L’approvisionnement du Hamas contient « suffisamment pour faire fonctionner les hôpitaux et les pompes à eau pendant plusieurs jours », a déclaré le lieutenant-colonel Jonathan Conricus, porte-parole de Tsahal. dit jeudi.

Ces derniers jours, Israël a accru l’intensité de ses attaques sur Gaza, avec des centaines de frappes aériennes chaque nuit. Dans la nuit de jeudi, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont mené un « raid ciblé » dans le nord de Gaza à l’aide de chars. L’armée a publié une déclaration en ligne affirmant que l’incursion avait été menée “en préparation des prochaines étapes des combats”.

Dans une interview sur NPR Tout bien considéréla directrice exécutive du Programme alimentaire mondial, Cindy McCain, a déclaré qu’elle n’avait pas d’espoir quant à l’état des négociations sur l’autorisation d’une aide supplémentaire à Gaza.

“Rien ne fonctionne. Rien ne se passe. Les deux parties ne parlent pas”, a déclaré McCain. “Ils ne s’attaquent pas au problème des gens qui vont mourir. Ils vont mourir faute de nourriture, d’eau et sans capacité de subvenir à leurs besoins.”

Le nombre de décès signalés avoisine les 7 000, selon les responsables de la santé à Gaza.

Interrogé mercredi sur le bilan des morts, Le président Biden a répondu qu’il n’avait “aucune confiance dans le numéro utilisé par les Palestiniens”.

basculer la légende Ariel Schalit/AP

Ariel Schalit/AP

“Je n’ai aucune idée que les Palestiniens disent la vérité sur le nombre de personnes tuées”, a déclaré Biden.

“Les Israéliens devraient être extrêmement prudents et s’assurer qu’ils se concentrent sur la poursuite des gens qui propagent cette guerre contre Israël. “C’est contre leur intérêt si cela n’arrive pas”, a-t-il ajouté.

L’agence palestinienne qui produit le bilan des morts, le ministère de la Santé, est théoriquement gérée par l’Autorité palestinienne, qui fournit le financement et les fournitures et maintient des contacts étroits avec les hôpitaux de Gaza. Le Hamas gouverne Gaza et exerce probablement une surveillance étroite sur les informations publiées par les responsables de la santé à Gaza. Le décompte quotidien des victimes est largement considéré comme exact par les groupes humanitaires et a été cité par le Département d’État.

Les frontières de Gaza sont effectivement fermées, limitant la capacité des groupes humanitaires et des journalistes à accéder au territoire afin de vérifier les chiffres de manière indépendante.

Les groupes humanitaires préviennent que le nombre de morts pourrait augmenter considérablement si Israël met à exécution ses menaces d’invasion terrestre.

Alors que le conflit touche à sa troisième semaine, plus de 200 otages sont toujours détenus par le Hamas. Les responsables américains et les familles des otages ont exhorté les forces israéliennes à retarder l’invasion afin de laisser plus de temps aux négociations sur leur libération.

Et des centaines de citoyens américains sont toujours bloqués à Gaza. Abood Okal, un habitant du Massachusetts, partage avec sa femme et leur fils d’un an une maison dans le sud de Rafah avec des dizaines d’autres personnes, a-t-il déclaré à NPR.

Ils dorment par terre, sans eau courante et avec seulement quelques heures par jour d’électricité grâce aux panneaux solaires de la maison. Mercredi, ils ont manqué de lait pour son fils, a-t-il déclaré.

“Nous nous sentons chanceux chaque matin de nous réveiller et d’avoir vécu un autre jour”, a déclaré Okal. “Mais il devient de plus en plus difficile de trouver de l’espoir avec tout ce qui nous entoure.”