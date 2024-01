Le bilan des morts à Gaza approche les 25 000 alors que la crise au Moyen-Orient s’étend

“La création d’un Etat palestinien est une récompense pour le terrorisme et un danger pour l’Etat d’Israël.” Cohen a écrit samedi le X . “Cela encouragera le meurtre de Juifs et soutiendra l’axe du mal iranien. Nous n’y donnerons pas la main !”

Le ministre israélien de l’Énergie et des Infrastructures Eli Cohen et le président du parti sioniste religieux Bezalel Yoel Smotrich ont publié leurs propres déclarations, faisant écho aux sentiments de Netanyahu.

“Né et élevé aux États-Unis, il est ici depuis un an”, a déclaré Hafez Ajaq, le père de Tawfiq, à NBC News. “Il ne sait rien. Je lui apprends ce qu’est la vie. Je lui apprends ce qu’est la terre. Quel est le coût de la terre. Et le voilà. Il joue pour elle, pour la liberté.”

The Associated Press

La directrice exécutive d’ONU Femmes, Sima Bahous, a déclaré qu’il s’agissait d’une « cruelle inversion » des combats survenus au cours des 15 années précédant l’attaque du Hamas le 7 octobre. Auparavant, a-t-elle déclaré, 67 % de tous les civils tués à Gaza et en Cisjordanie étaient des hommes. et moins de 14 % étaient des femmes.

Dans un rapport publié vendredi, l’agence a souligné l’inégalité entre les sexes et le fardeau qui pèse sur femmes fuyant les combats avec les enfants et les déplacements répétés. Sur les 2,3 millions d’habitants du territoire, dit-il, 1,9 millions sont déplacés et « près d’un million sont des femmes et des filles » à la recherche d’un abri et de sécurité.

À la suite de plus de 100 jours de conflit, a ajouté ONU Femmes, au moins 3 000 femmes pourraient être devenues veuves et chefs de famille et au moins 10 000 enfants pourraient avoir perdu leur père.

NATIONS UNIES — Les femmes et les enfants sont les principales victimes de la crise Guerre Israël-Hamas avec quelque 16 000 morts et environ deux mères perdant la vie chaque heure depuis l’attaque surprise du Hamas contre Israël, a déclaré vendredi l’agence des Nations Unies pour la promotion de l’égalité des sexes.

The Associated Press

Le ministère affirme que la demande répétée d’un contrôle israélien sur la Cisjordanie et la bande de Gaza constitue un « défi flagrant » aux efforts de l’administration Biden pour résoudre le conflit et parvenir à la stabilité dans la région.

22 personnes arrêtées en Cisjordanie dans la nuit

Leïla Sackur

Des perquisitions dans des maisons ont été menées pendant la nuit à travers la Cisjordanie, selon le Club des prisonniers palestiniens, aboutissant à l’arrestation de 22 personnes, dont des enfants et une femme.

Les arrestations ont eu lieu à Hébron, Naplouse, Tubas, Bethléem, Jénine et Jérusalem, ont indiqué la Commission pour les affaires des prisonniers et ex-prisonniers et le Club des prisonniers palestiniens dans un article sur Telegram, et ont été accompagnées de « raids et d’abus généralisés ». », la confiscation d’argent liquide et de véhicules et la « destruction des maisons des citoyens » et des infrastructures.

NBC News n’a pas été en mesure de vérifier ce rapport de manière indépendante. Les Palestiniens vivant en Cisjordanie ont signalé une forte augmentation des arrestations et des violences de la part des colons et des forces militaires et policières depuis le déclenchement de la dernière guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre.