Le bilan des inondations en Libye s’élève à 5 300 ; quartier de Derna détruit

Les inondations qui ont ravagé l’est de la Libye ont détruit un quart de la ville côtière de Derna et laissé des corps gisant dans la rue, a déclaré mercredi un responsable humanitaire alors que le gouvernement portait le bilan à 5 300 morts. Le ministère de l’Intérieur a annoncé le nouveau bilan mardi soir, alors que les opérations de sauvetage et d’aide prenaient de l’ampleur et que les gouvernements rivaux de Libye semblaient mettre de côté leurs hostilités de longue date pour faire face à la dévastation.

« On nous dit que près d’un quart [of Derna] a disparu à cause de l’ouragan. Ils nous disent que les cadavres, on les voit partout dans les rues », a déclaré Tamer Ramadan, de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, relayant les informations des travailleurs humanitaires. « Mais ils nous parlent aussi de la solidarité du peuple libyen. De nombreux volontaires viennent d’ouest en est pour soutenir la population sinistrée.

Lors de son briefing sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, Ramadan a ajouté que le gouvernement occidental reconnu par les Nations Unies avait promis de déployer des convois médicaux. Signe d’une nouvelle détente entre les gouvernements en guerre il y a quelques années à peine, Othman Abdul Jalil, ministre de la Santé et porte-parole du gouvernement occidental, s’est exprimé depuis la ville sinistrée de Derna, dans l’est du pays.

« Nous nous trouvons maintenant dans la salle d’urgence que le gouvernement a créée au siège de la direction de la sécurité de Derna », a-t-il déclaré à l’agence de presse turque Anadolu. « La situation dans la ville est très misérable. »

Derna, la ville la plus touchée par la tempête dévastatrice Daniel en Méditerranée, a été recouverte de mares tachées de rouge après que des torrents d’eau déchaînés ont traversé deux barrages et englouti des parties entières de la ville, emportant des bâtiments remplis d’un nombre indéterminé d’habitants.

La chaîne de télévision libyenne al-Masar a déclaré qu’un hôpital de Derna regorge de cadavres et a commencé à les placer sur la place extérieure. Il montrait une vidéo d’une salle de classe, les sièges poussés contre le mur et le sol rempli de sacs mortuaires noirs.

Des milliers de personnes restent portées disparues. Le Croissant-Rouge libyen, qui a concentré ses efforts sur les missions de recherche et de sauvetage, a retiré les corps des eaux boueuses qui ont submergé la ville.

Lors de sa conférence, Ramadan a déclaré que la priorité de son organisation était de sensibiliser la communauté internationale à la situation en Libye, qu’il a qualifiée de « crise oubliée de ces deux dernières années » alors que l’attention du monde se tournait ailleurs.

« Comme ce qui s’est passé il y a quelques jours avec le Maroc, comme ce qui s’est passé dans le monde avec l’Ukraine. Oui, ce sont des crises très importantes à soutenir, mais la Libye n’est pas moins importante qu’elles », a-t-il déclaré.

Les organisations humanitaires internationales ont lancé mercredi un appel à fonds pour faire face au grand nombre de personnes déplacées.

La Libye est ravagée par la guerre depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, après quoi le pays a été divisé en deux : l’est, où le général Khalifa Hifter dirige une coalition de factions et de combattants irréguliers connue sous le nom d’Armée nationale libyenne ; et l’ouest, où un gouvernement soutenu par les Nations Unies règne depuis la capitale Tripoli.

La Libye est déjà peuplée de personnes « qui vivent déjà dans des circonstances précaires », a déclaré Margaret Harris, porte-parole de l’Organisation mondiale de la santé, ou OMS, qui a qualifié les inondations de « proportions épiques ».

« Il n’y a pas eu de tempête comme celle-ci dans la région de mémoire d’homme, c’est donc un grand choc », a-t-elle déclaré.

La Libye est également devenue un « tremplin clé » pour les migrants de plus de 40 pays qui espèrent emprunter la périlleuse route maritime vers l’Europe ; ces migrants ont très probablement été gravement touchés par les inondations, a averti l’Organisation internationale pour les migrations.

La guerre civile qui fait rage dans le pays depuis la chute de Kadhafi a contraint la population à souffrir de combats intermittents, les impasses politiques et les cessez-le-feu difficiles étant émaillés d’explosions de violence. Une grande partie des infrastructures et des services publics sont décrépits ou inexistants.

Les barrages qui se sont effondrés dans les collines au-dessus de Derna seraient en mauvais état et n’auraient pas pu supporter la quantité d’eau sans précédent qui s’est écrasée contre eux lors des pires inondations depuis plus d’un siècle.

Derna, en particulier, est l’une des régions les plus marginalisées de la région côtière et a été le théâtre de combats majeurs en 2018 et 2019 entre les forces de Hifter et des militants islamistes locaux, qui ont laissé d’importantes destructions.

En janvier, un rapport de la Banque mondiale a déclaré que la Libye était en proie à la corruption et à l’instabilité politique, et que la vie dans le pays était marquée par l’imprévisibilité des politiques et un manque général d’accès à des infrastructures de bonne qualité.

Le Conseil norvégien pour les réfugiés, ou NRC, a déclaré que son équipe en Libye fait état d’une « situation désastreuse pour certaines des communautés les plus pauvres » le long de la côte nord de la Libye.

« Des villages entiers ont été submergés par les inondations et le nombre de morts continue d’augmenter », indique un communiqué. « Des dizaines de milliers de personnes sont déplacées sans aucune perspective de rentrer chez elles. »