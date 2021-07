Le bilan des inondations en Europe dépasse les 180 alors que les sauveteurs creusent plus profondément

La police a évalué à 110 le bilan de la région durement touchée d’Ahrweiler, dans l’État de Rhénanie-Palatinat, en Allemagne de l’Ouest, et a déclaré qu’elle craignait que ce nombre n’augmente encore. Dans l’État voisin de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le plus peuplé d’Allemagne, 45 personnes ont été confirmées décédées, dont quatre pompiers. Et la Belgique a confirmé 27 victimes.