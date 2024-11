Le bilan des inondations en Espagne s’élève à 205 morts

Le bilan des crues soudaines historiques en Espagne a grimpé vendredi à au moins 205 personnes, et de nombreuses autres personnes seraient portées disparues, alors que le choc initial a cédé la place à la colère, à la frustration et à une vague de solidarité.

Les autorités espagnoles d’urgence ont déclaré que 202 des victimes se trouvaient dans la région orientale de Valence, et les autorités ont averti que de nouvelles pluies étaient attendues dans les prochains jours.

Les dégâts causés par la tempête de mardi et mercredi rappellent les conséquences d’un tsunami, les survivants étant obligés de ramasser les morceaux alors qu’ils pleurent leurs proches perdus dans la catastrophe naturelle la plus meurtrière de mémoire d’homme en Espagne.

De nombreuses rues étaient encore bloquées par des véhicules et des débris entassés, piégeant dans certains cas les habitants dans leurs maisons. Certains endroits ne disposent toujours pas d’électricité, d’eau courante ou de connexions téléphoniques stables.

« La situation est incroyable. C’est un désastre et il y a très peu d’aide », a déclaré Emilio Cuartero, à Masanasa, dans la banlieue de Valence. « Nous avons besoin de machines, de grues, pour que les sites soient accessibles. Nous avons besoin de beaucoup d’aide. Et de pain et d’eau. »

À Chiva, les habitants déblayaient les débris des rues boueuses. La ville valencienne a reçu mardi plus de pluie en huit heures qu’au cours des 20 mois précédents, et l’eau a débordé d’un ravin qui traverse la ville, détruisant les routes et les maisons.

Le maire, Amparo Fort, a déclaré à la radio RNE que « des maisons entières ont disparu, nous ne savons pas s’il y avait des gens à l’intérieur ou non ».

Jusqu’à présent, 205 corps ont été retrouvés – 202 à Valence, deux en Castille-La Manche voisine et un en Andalousie, dans le sud. Des membres des forces de sécurité et 1 700 soldats de l’unité d’urgence recherchent un nombre indéterminé de personnes disparues. Les autorités craignent que davantage de corps ne soient retrouvés dans des véhicules accidentés et des garages inondés.

La Guardia Civil a secouru plus de 4 500 personnes coincées par les inondations, a déclaré le ministre de l’Intérieur Fernando Grande-Marlaska lors d’une conférence de presse depuis Valence.

REGARDER | Les lacs de boue, de boues et de débris entravent les efforts de sauvetage : Les sauveteurs naviguent dans la boue et les débris après les crues soudaines dévastatrices de l’Espagne Plus de 150 personnes sont désormais mortes à Valence, en Espagne, après avoir reçu l’équivalent d’un an de pluie en seulement huit heures. Des lacs de boue, de boues et de débris ont entravé les efforts de sauvetage.

Les autorités régionales, en charge de la réponse à ce drame, ont demandé au gouvernement central de mobiliser 500 militaires supplémentaires, qui seront déployés samedi.

« J’ai été là toute ma vie, tous mes souvenirs sont là, mes parents y vivaient… et maintenant, en une nuit, tout a disparu », a déclaré Juan Vicente Pérez, un habitant de Chiva, à l’Associated Press, près de l’endroit où il a perdu sa maison. « Si nous avions attendu cinq minutes de plus, nous ne serions pas ici dans ce monde. »

Des images satellites avant et après de la ville de Valence ont illustré l’ampleur de la catastrophe, montrant la transformation de la métropole méditerranéenne en un paysage inondé d’eaux boueuses. L’autoroute V-33 était entièrement recouverte d’une épaisse couche de boue brune.

Solidarité à l’échelle nationale

La tragédie a déclenché une vague de solidarité à travers le pays. Toute la matinée, des centaines d’habitants sont arrivés à pied dans les zones les plus touchées avec de l’eau, des produits de première nécessité, des pelles et des balais pour aider à éliminer la boue. Le nombre de personnes venant en aide est si élevé que les autorités leur ont demandé de ne pas y conduire ni marcher, car elles bloquent les routes nécessaires aux services d’urgence.

« Il est très important que vous rentriez chez vous », a déclaré le président régional Carlos Mazón, qui a remercié les volontaires pour leur bonne volonté.

Outre les contributions des bénévoles, les gouvernements locaux ont commencé à distribuer de l’eau, de la nourriture et des produits de base dans les écoles, les mairies et les sites sportifs.

La Croix-Rouge a utilisé son vaste réseau d’aide pour venir en aide aux personnes touchées par les inondations. Depuis mardi, elle a réalisé plus de 3 500 interventions, dont la moitié dans 13 des refuges mis en place par les autorités, pour distribuer de la nourriture, des couvertures et des produits d’hygiène, et fournir un accès à Internet.

« Il y aura des conséquences assez graves. Les personnes qui étaient déjà vulnérables le seront encore plus et nous allons trouver de nouveaux besoins car il y a des personnes qui ont perdu leurs moyens de subsistance », a déclaré Ana Gómez, porte-parole de la Croix-Rouge de Valence.

Une femme se repose pendant que les résidents et les bénévoles nettoient à Paiporta vendredi. (Alberto Saiz/Associated Press)

Et d’autres tempêtes sont attendues. Le ciel à Valence était partiellement ensoleillé vendredi, mais l’agence météorologique espagnole a émis des alertes pour de fortes pluies dans la région ainsi que sur la côte de Huelva, en Andalousie ; Tarragone, en Catalogne ; et une partie des îles Baléares.

La tempête a coupé les services d’électricité et d’eau mardi soir, mais environ 85 pour cent des 155 000 clients concernés avaient retrouvé l’électricité vendredi, a indiqué le service public dans un communiqué.

« C’est un désastre. Il y a beaucoup de personnes âgées qui n’ont pas de médicaments. Il y a des enfants qui n’ont pas de nourriture. Nous n’avons pas de lait, nous n’avons pas d’eau. Nous n’avons accès à rien. « , a déclaré à la chaîne de télévision publique TVE un habitant d’Alfafar, l’une des villes les plus touchées du sud de Valence. « Personne n’est même venu nous prévenir le premier jour. »

Juan Ramón Adsuara, maire d’Alfafar, a déclaré que l’aide était loin d’être suffisante pour les habitants coincés dans une « situation extrême ».

« Il y a des gens qui vivent avec des cadavres chez eux. C’est très triste. Nous nous organisons, mais nous manquons de tout », a-t-il déclaré aux journalistes. « Nous allons à Valence en camionnettes, nous achetons et nous revenons, mais ici, nous sommes totalement oubliés. »

Les eaux tumultueuses ont transformé les rues étroites en pièges mortels et ont engendré des rivières qui ont détruit les maisons et les entreprises, laissant beaucoup d’entre elles inhabitables. Les autorités ont arrêté des personnes accusées de pillage de magasins.

Les réseaux sociaux ont canalisé les besoins des personnes concernées. Certains ont publié des images de personnes disparues dans l’espoir d’obtenir des informations sur leur localisation, tandis que d’autres ont lancé des initiatives telles que Suport Mutu – ou Soutien Mutuel – qui relie les demandes d’aide aux personnes qui la proposent. D’autres ont organisé des collectes de produits de première nécessité dans tout le pays et lancé des collectes de fonds.

« Le changement climatique accentue les phénomènes météorologiques extrêmes »

Le pape François a offert des prières pour « les défunts, et leurs proches, et pour toutes les familles démunies », ainsi que pour les sauveteurs travaillant à Valence lors de la traditionnelle bénédiction de l’Angélus à l’occasion de la fête catholique de la Toussaint.

La côte méditerranéenne espagnole est habituée aux tempêtes automnales qui peuvent provoquer des inondations, mais il s’agit de la crue soudaine la plus puissante de mémoire récente. Les scientifiques l’associent au changement climatique, qui est également à l’origine de températures et de sécheresses de plus en plus élevées en Espagne et du réchauffement de la mer Méditerranée.

« Le changement climatique alimente les conditions météorologiques extrêmes. Nous pouvons nous attendre à voir davantage de dévastation et de désespoir que nous avons vu cette semaine, car le réchauffement de l’atmosphère apporte plus d’énergie à notre système climatique », a déclaré Clare Nullis, porte-parole de l’Organisation météorologique mondiale. Organisation.

L’Espagne a souffert d’une sécheresse de près de deux ans, aggravant les inondations car le sol sec était si dur qu’il ne pouvait pas absorber les fortes pluies.

En août 1996, une inondation a emporté un camping le long de la rivière Gallego à Biescas, dans le nord-est, tuant 87 personnes.