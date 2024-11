Le bilan des inondations en Espagne s’élève à 158 morts et plusieurs personnes sont toujours portées disparues

Jeudi, des équipes ont recherché des corps dans des voitures bloquées et des bâtiments détrempés alors que les gens tentaient de récupérer ce qu’ils pouvaient de leurs maisons en ruines à la suite de monstrueuses crues soudaines en Espagne qui ont coûté la vie à au moins 158 personnes, dont 155 décès confirmés dans la région de Valence.

D’autres horreurs ont émergé des débris et des couches de boue omniprésentes laissées par les murs d’eau qui ont provoqué la catastrophe naturelle la plus meurtrière de mémoire d’homme en Espagne.

Les voitures étaient empilées les unes sur les autres comme des dominos tombés, des arbres déracinés, des lignes électriques tombées et des articles ménagers, tous embourbés dans la boue qui recouvrait les rues de dizaines de communautés de Valence. Un nombre indéterminé de personnes sont toujours portées disparues et d’autres victimes pourraient être retrouvées.

« Malheureusement, il y a des morts à l’intérieur de certains véhicules », a déclaré le ministre espagnol des Transports, Oscar Puente.

Les gens travaillent pour dégager une rue couverte de boue avec des voitures entassées à la suite de pluies torrentielles qui ont provoqué des inondations à Paiporta, en Espagne, jeudi. (Eva Manez/Reuters)

Les eaux tumultueuses ont transformé les rues étroites en pièges mortels et ont engendré des rivières qui ont détruit les maisons et les entreprises, emportant les voitures, les gens et tout ce qui se trouvait sur son passage. Les inondations ont détruit des ponts et rendu les routes méconnaissables.

Luís Sanchez, un soudeur, a observé la tempête transformer l’autoroute V-31 au sud de la ville de Valence en un cimetière flottant parsemé de centaines de véhicules.

« J’ai vu des corps flotter. J’ai appelé mais rien », a déclaré Sanchez.

Les jours de deuil commencent

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a annoncé jeudi, après avoir rencontré les responsables régionaux et les services d’urgence à Valence, le premier des trois jours de deuil officiel.

La côte méditerranéenne espagnole est habituée aux tempêtes automnales qui peuvent provoquer des inondations, mais il s’agit de la crue éclair la plus puissante de mémoire récente. Les scientifiques l’associent au changement climatique, qui est également à l’origine de températures et de sécheresses de plus en plus élevées en Espagne et du réchauffement de la mer Méditerranée.

Une femme nettoie jeudi sa maison touchée par les inondations à Valence. (Manu Fernández/Associated Press)

Le bilan le plus lourd a été concentré à Paiporta, une communauté de 25 000 habitants proche de la ville de Valence, où la maire Maribel Albalat a déclaré jeudi que 62 personnes étaient mortes.

Alors que les municipalités proches de la ville de Valence ont été les plus touchées par les souffrances, les tempêtes ont déchaîné leur fureur sur de vastes étendues de la côte sud et orientale de la péninsule ibérique.

Deux décès ont été signalés dans la région voisine de Castilla La Mancha et un dans le sud de l’Andalousie. Emilion García-Page, président régional de Castilla La Mancha, a déclaré qu’au moins un policier figurait parmi les disparus dans la ville de Letur.

Les fortes pluies se sont poursuivies jeudi plus au nord alors que l’agence météorologique espagnole a émis une alerte rouge pour plusieurs comtés de Castellon, dans la région orientale de Valence, et pour Tarragone en Catalogne.

Plus de 1 000 soldats des unités de secours d’urgence espagnoles se sont joints aux secouristes régionaux et locaux pour rechercher les corps et les survivants. Les soldats avaient récupéré 22 corps et sauvé 110 personnes mercredi soir.

« Nous fouillons maison par maison », a déclaré Angel Martínez, membre d’une unité militaire d’urgence, à la radio nationale espagnole RNE depuis la ville d’Utiel, où au moins six personnes sont mortes.

Alertes d’urgence tardives citées

Quelque 150 000 habitants de Valence étaient privés d’électricité mercredi, mais près de la moitié en disposait jeudi, a rapporté l’agence de presse espagnole EFE.

Le gouvernement régional de Valence est critiqué par certains pour n’avoir envoyé des alertes d’inondation sur les téléphones portables des citoyens que mardi à 20 heures, alors que les inondations avaient déjà commencé dans certaines régions et bien après que l’agence météorologique nationale ait émis une alerte rouge aux fortes pluies.

Comme ça arrive7h05Un résident espagnol affirme que les inondations meurtrières ont transformé sa ville en un « film catastrophe » Au moins 95 personnes ont été tuées en Espagne à la suite d’inondations dévastatrices. Marc Brimble vit dans la ville durement touchée de Catarroja. Dans une interview avec Nil Köksal, présentateur de As It Happens, il décrit les habitants coincés dans leurs maisons, les voitures empilées les unes sur les autres et l’eau à deux mètres de haut.

Mari Carmen Perez a déclaré par téléphone depuis le Barrio de la Torre, une banlieue de la ville de Valence, que son téléphone avait sonné avec l’avertissement d’inondation après que l’eau précipitée avait déjà forcé la porte d’entrée et rempli le premier étage, obligeant sa famille à fuir à l’étage.

« Ils n’avaient aucune idée de ce qui se passait », a déclaré Perez, un nettoyeur. « Tout est ruiné. Les gens ici, nous n’avons jamais rien vu de pareil. »

Le chaos a également incité certains à briser et à saisir des marchandises. La police nationale a procédé mercredi à 39 arrestations pour pillages de magasins dans les zones touchées par les tempêtes. La Garde civile a déployé des agents pour arrêter le pillage des maisons, des voitures et des centres commerciaux.