Le bilan des inondations en Espagne dépasse les 200 (VIDÉOS) — RT World News

Près de 2 000 personnes sont toujours portées disparues après que la pire catastrophe naturelle depuis des décennies ait frappé l'est du pays. Le bilan des inondations en Espagne a dépassé les 200 morts, ont rapporté samedi les autorités, après que des précipitations record dans la province orientale de Valence ont provoqué des dégâts considérables. C'est « raisonnable de supposer » que le nombre de victimes à Valence et dans d'autres régions du pays va encore augmenter, a déclaré samedi le ministre de l'Intérieur Fernando Grande-Marlaska à la radio Cadena SER. Quelque 1 900 personnes sont toujours portées disparues après les inondations provoquées par le phénomène météorologique extrême connu sous le nom de DANA, a-t-il ajouté. DANA est l'acronyme espagnol de dépression isolée de haute altitude, qui peut provoquer de fortes pluies soutenues dans les zones montagneuses. Les pluies de cette semaine ont commencé lundi et les inondations qui en ont résulté ont provoqué l'effondrement de ponts, entraînant des véhicules, recouvrant les villes d'une épaisse boue et déclenchant une panne d'électricité qui a touché environ 140 000 personnes. L'ampleur de la destruction est « sans précédent dans l'histoire du pays » Le ministre des Transports, Oscar Puente, a déclaré aux journalistes. C'est « même pas proche » à ce qu'a enduré Valence en 1975, lorsqu'au moins 81 personnes ont été tuées dans la province, a-t-il ajouté. Les infrastructures de transport sont devenues considérablement plus denses depuis les années 1950, et aujourd'hui « le réseau est pratiquement détruit » a ajouté le responsable. La municipalité de Paiporta, située à la périphérie sud-ouest de la ville de Valence, a été parmi les plus durement touchées. Plus de 60 décès y ont été confirmés, après que le site ait été presque complètement inondé. L'ampleur de la dévastation était pleinement visible dans les images satellite partagées par les médias. Une station météorologique de la municipalité de Turis a signalé mercredi une averse de 179,2 litres par mètre carré en une heure, a indiqué l'agence météorologique nationale. Il a battu le précédent record établi en 2018 et était comparable à ce que la ville obtient normalement en un an, selon les médias espagnols.

Le ministre espagnol de l'Intérieur s'est dit préoccupé par d'éventuels pillages dans les zones touchées par les inondations. Samedi, les forces armées espagnoles ont annoncé le déploiement de 1 000 soldats supplémentaires pour répondre à la catastrophe.

Le ministre espagnol de l’Intérieur s’est dit préoccupé par d’éventuels pillages dans les zones touchées par les inondations. Samedi, les forces armées espagnoles ont annoncé le déploiement de 1 000 soldats supplémentaires pour répondre à la catastrophe.

Pendant ce temps, jusqu’à 7 000 civils devraient arriver tout au long de la journée pour participer aux efforts de secours, a rapporté le journal El Pais, citant Miguel Salvador, chef d’une organisation bénévole valencienne. Plus de 100 000 personnes ont proposé leur aide, a-t-il ajouté.

