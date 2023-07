Le bilan des inondations en Corée du Sud s’élève à 39, Yoon blâme les réponses bâclées

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a accusé les autorités de ne pas avoir suivi les règles d’intervention en cas de catastrophe alors que le nombre de morts après des jours de pluies torrentielles est passé à 39.

Les pluies ont frappé les régions du centre et du sud du pays depuis jeudi alors que la saison des pluies qui a commencé fin juin atteint son apogée.

Le ministère de l’Intérieur a également signalé neuf personnes portées disparues et 34 blessées à travers le pays.

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a accusé lundi le non-respect des règles d’intervention en cas de catastrophe par les autorités alors que le nombre de morts après des jours de pluies torrentielles est passé à 39, dont une douzaine de personnes retrouvées mortes dans un passage souterrain submergé.

Les pluies ont frappé les régions du centre et du sud du pays depuis jeudi alors que la saison des pluies qui a commencé fin juin atteint son apogée. Le ministère de l’Intérieur a également signalé neuf personnes portées disparues et 34 blessées à travers le pays.

Douze morts, dont trois corps retrouvés dans la nuit, sont survenus dans un tunnel de la ville centrale de Cheongju, où 16 véhicules, dont un bus, ont été submergés par une crue éclair samedi après l’effondrement d’une digue fluviale. Neuf autres ont été blessés.

L’incident a alimenté des questions sur les efforts de la Corée du Sud pour prévenir et répondre aux dommages causés par les inondations. Certains conducteurs qui empruntent la route reprochent régulièrement au gouvernement de ne pas avoir interdit l’accès au passage souterrain alors que des inondations étaient largement annoncées.

Les inondations ont fait des dizaines de morts au cours des dernières saisons des pluies alors que les conditions météorologiques sont devenues plus extrêmes.

L’année dernière, le gouvernement s’est engagé à prendre des mesures pour mieux faire face aux catastrophes induites par le changement climatique après que les plus fortes averses en 115 ans ont frappé Séoul, y compris le quartier fastueux de Gangnam, faisant au moins 14 morts et inondant les métros, les routes et les maisons.

Yoon, qui vient de rentrer d’un voyage à l’étranger, a convoqué lundi une réunion intra-agence sur la réponse aux catastrophes et a déclaré que la situation s’était aggravée en raison de la mauvaise gestion des zones vulnérables.

« Nous avons mis l’accent à plusieurs reprises sur le contrôle d’accès aux zones dangereuses et l’évacuation préventive depuis l’année dernière, mais si les principes de base de la réponse aux catastrophes ne sont pas respectés sur place, il est difficile d’assurer la sécurité publique », a déclaré Yoon lors de la réunion.

Il a appelé les autorités à faire tout leur possible pour secourir les victimes et s’est engagé à soutenir le travail de relèvement et les familles touchées, notamment en désignant les zones touchées par les inondations comme zones sinistrées spéciales.