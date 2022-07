Le bilan des inondations du Kentucky atteint 25 morts et devrait augmenter

Au moins 25 personnes sont mortes – dont quatre enfants – lorsque des pluies torrentielles ont inondé les villes des Appalaches, a déclaré samedi le gouverneur du Kentucky.

Le gouverneur Andy Beshear a déclaré que le nombre de décès augmenterait probablement de manière significative et que cela pourrait prendre des semaines pour trouver toutes les victimes des crues éclair record.

“C’est une catastrophe naturelle en cours”, a déclaré Beshear à Fox News. “Nous sommes toujours en mode recherche et sauvetage. Heureusement, la pluie s’est arrêtée. Mais il va pleuvoir davantage à partir de dimanche après-midi.”

Les équipes de secours continuent de lutter pour pénétrer dans les zones durement touchées, dont certaines sont parmi les endroits les plus pauvres d’Amérique. Les équipages ont effectué plus de 1 200 sauvetages à partir d’hélicoptères et de bateaux, a déclaré le gouverneur.

“Dévastation totale”

Beshear, qui a survolé vendredi des parties de la région inondée, l’a décrit comme “juste une dévastation totale, comme nous n’en avons jamais vu”.

“Nous sommes engagés dans un effort de reconstruction complet pour remettre ces gens sur pied”, a-t-il déclaré. “Mais pour l’instant, nous prions simplement pour ne perdre personne d’autre.”

La pluie a cessé tôt vendredi après que certaines parties de l’est du Kentucky aient reçu entre huit et 10½ pouces (20 à 27 centimètres) en 48 heures. Mais certaines voies navigables ne devaient pas culminer avant samedi.

Une photo aérienne prise vendredi montre des maisons immergées dans les eaux de crue de la rivière North Fork Kentucky à Jackson, dans le Kentucky. Le gouverneur du Kentucky a déclaré aux médias que le nombre de morts résultant des inondations devrait augmenter considérablement et que cela pourrait prendre des semaines pour retrouver toutes les victimes. . (Leandro Lozada/AFP/Getty Images)

Un pompier a quitté les efforts de sauvetage pour sauver ses propres enfants

Dans la petite communauté de Wayland, Phillip Michael Caudill travaillait samedi pour nettoyer les débris et récupérer ce qu’il peut de la maison qu’il partage avec sa femme et ses trois enfants.

Les eaux s’étaient retirées de la maison mais avaient laissé un gâchis avec des questions sur ce que lui et sa famille feraient ensuite.

“Nous espérons juste que nous pourrons obtenir de l’aide”, a déclaré Caudill, qui séjourne avec sa famille au Jenny Wiley State Park dans une chambre libre, pour l’instant.

REGARDER | Le Kentucky frappé par des inondations catastrophiques: Le Kentucky frappé par des inondations catastrophiques Les équipes de recherche et de sauvetage du Kentucky tentent d’atteindre les résidents qui ont été piégés par de puissantes inondations pendant la nuit, dont certaines ont anéanti des communautés entières.

Caudill, un pompier de la communauté de Garrett, est sorti en sauvetage vers 1h du matin jeudi mais a dû demander à partir vers 3h du matin pour pouvoir rentrer chez lui, où les eaux montaient rapidement.

“C’est ce qui a rendu les choses si difficiles pour moi”, a-t-il déclaré. “Ici, je suis assis là à regarder ma maison être immergée dans l’eau et vous avez des gens qui implorent de l’aide. Et je ne pouvais pas aider”, a-t-il dit, car il devait s’occuper de sa propre famille.

L’eau lui montait aux genoux lorsqu’il est arrivé à la maison et il a dû traverser la cour à gué pour transporter deux de ses enfants jusqu’à la voiture. Il pouvait à peine fermer la porte de son SUV alors qu’ils partaient.

Vendredi, des gens travaillent pour dégager une maison d’un pont près du centre de recyclage de Whitesburg dans le comté de Letcher, dans le Kentucky. (Ryan C. Hermens/Dirigeant du Lexington Herald/Associated Press)

“Ils ont tout perdu”

Patricia Colombo, 63 ans, de Hazard, Ky., s’est retrouvée bloquée lorsque sa voiture a calé dans les eaux de crue sur une route nationale. Colombo a commencé à paniquer lorsque l’eau a commencé à affluer.

Bien que son téléphone soit mort, elle a vu un hélicoptère au-dessus de sa tête et lui a fait signe de descendre. L’équipage de l’hélicoptère a communiqué par radio avec une équipe au sol qui l’a tirée du danger.

Colombo a passé la nuit chez son fiancé à Jackson et ils ont dormi à tour de rôle, vérifiant à plusieurs reprises l’eau avec des lampes de poche pour voir si elle montait. Bien que sa voiture ait été une perte, Colombo a déclaré que d’autres avaient eu pire dans une région où la pauvreté est endémique.

“Beaucoup de ces gens ne peuvent pas récupérer ici. Ils ont des maisons à moitié sous l’eau, ils ont tout perdu”, a-t-elle déclaré.

C’est le dernier d’une série de déluges catastrophiques qui ont frappé certaines parties des États-Unis cet été, y compris St. Louis, Mo., plus tôt cette semaine et encore vendredi.

Des maisons et des structures sont vues inondées près de Quicksand, Ky., Jeudi. Les équipes de sauvetage continuent de lutter pour pénétrer dans les zones durement touchées de l’État, dont certaines sont parmi les endroits les plus pauvres d’Amérique. (Ryan C. Hermens/Dirigeant du Lexington Herald/Associated Press)

Alors que les pluies ont frappé les Appalaches cette semaine, l’eau a dévalé les collines et dans les vallées et les creux où elle a gonflé les ruisseaux et les ruisseaux traversant les petites villes. Le torrent a englouti des maisons et des commerces et saccagé des véhicules. Des glissements de terrain ont bloqué certaines personnes sur des pentes abruptes.

Le président américain Joe Biden a déclaré une catastrophe fédérale pour diriger l’argent de secours vers plus d’une douzaine de comtés du Kentucky.

D’autres États ont également durement frappé

Les eaux de crue qui ont fait rage dans les Appalaches ont été si rapides que certaines personnes piégées dans leurs maisons n’ont pas pu être immédiatement atteintes, a déclaré le juge exécutif du comté de Floyd, Robbie Williams.

Juste à l’ouest, dans le comté de Perry durement touché, les autorités ont déclaré que certaines personnes étaient toujours portées disparues et que presque tout le monde dans la région avait subi des dommages.

“Nous avons encore beaucoup de recherches à faire”, a déclaré Jerry Stacy, directeur de la gestion des urgences du comté.

Des portions d’au moins 28 routes nationales du Kentucky ont été bloquées en raison d’inondations ou de glissements de terrain et environ 18 000 clients des services publics de l’État sont restés sans électricité tôt samedi, a rapporté poweroutage.us.

L’inondation s’est étendue à l’ouest de la Virginie et au sud de la Virginie-Occidentale. Les équipes de secours de ces États ont travaillé pour atteindre les personnes là où les routes n’étaient pas praticables.

Le gouverneur Jim Justice a déclaré l’état d’urgence pour six comtés de Virginie-Occidentale où les inondations ont abattu des arbres, des pannes de courant et bloqué des routes.

Le gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, a également fait une déclaration d’urgence, permettant aux responsables de mobiliser des ressources dans le sud-ouest inondé de l’État.

L’air plus chaud retient plus de vapeur d’eau

Les scientifiques préviennent que les catastrophes météorologiques telles que les pluies extrêmes sont de plus en plus fréquentes à mesure que le changement climatique ébranle la planète et modifie les conditions météorologiques.

“C’est une bataille d’extrêmes qui se déroule actuellement aux États-Unis”, a déclaré Jason Furtado, météorologue à l’Université de l’Oklahoma.

“Ce sont des choses auxquelles nous nous attendons à cause du changement climatique… une atmosphère plus chaude retient plus de vapeur d’eau et cela signifie que vous pouvez produire davantage de fortes précipitations.”