Le bilan des inondations de Derna en Libye pourrait atteindre 20 000 personnes, selon le maire | Nouvelles

Les habitants de la ville libyenne dévastée de Derna recherchaient désespérément leurs proches disparus tandis que les secouristes réclamaient davantage de sacs mortuaires, après une inondation catastrophique qui a tué des milliers de personnes et emporté de nombreuses personnes vers la mer.

Des pans entiers de la ville méditerranéenne ont été détruits par un torrent d’eau déclenché par une puissante tempête qui a balayé dimanche soir le lit d’une rivière habituellement asséché, faisant éclater les barrages au-dessus de la ville. Des immeubles à plusieurs étages se sont effondrés avec des familles endormies à l’intérieur.

Le porte-parole du ministère de l’Intérieur, le lieutenant Tarek al-Kharraz, a déclaré mercredi à l’agence de presse AFP que 3 840 décès avaient été enregistrés jusqu’à présent dans la ville méditerranéenne, dont 3 190 déjà enterrés. Parmi eux se trouvaient au moins 400 étrangers, pour la plupart originaires du Soudan et d’Egypte.

Par ailleurs, Hichem Abu Chkiouat, ministre de l’aviation civile dans l’administration qui dirige l’est de la Libye, a déclaré à l’agence de presse Reuters que plus de 5 300 morts avaient été dénombrés jusqu’à présent, et a déclaré que ce nombre allait probablement augmenter de manière significative et pourrait même doubler.

Le maire de Derna, Abdulmenam al-Ghaithi, a déclaré à la télévision saoudienne Al Arabiya que le nombre estimé de morts dans la ville pourrait atteindre entre 18 000 et 20 000, sur la base du nombre de quartiers détruits par les inondations.

Mahmud Abdulkarim, un habitant de Derna, a déclaré au journaliste Moutaz Ali à Tripoli qu’il avait perdu sa mère et son frère, après avoir échoué à évacuer à temps leur appartement du premier étage suite à l’effondrement d’un barrage.

« Elle a refusé de quitter son logement… elle n’imaginait pas que la situation serait horrible et elle lui a dit [Abdulkarim] ce n’étaient que des pluies ordinaires », a rapporté Ali lors d’un événement organisé pour la communauté Derwani de Tripoli.

Selon Abdulkarim, lorsque sa mère et son frère ont finalement décidé de quitter leur appartement, ils ont été emportés par les eaux de crue une fois qu’ils ont atteint la rue pour fuir.

Mabrooka Elmesmary, une journaliste qui a réussi à quitter Derna mardi, décrit la ville comme une « catastrophe à grande échelle ». « Il n’y a ni eau, ni électricité, ni essence », a-t-elle déclaré à Al Jazeera. « La ville est rasée. »

Des immeubles d’habitation abritant des familles ont été balayés, a-t-elle déclaré. « Il y a une vague de déplacements alors que les gens tentent de fuir Derna, mais beaucoup sont bloqués parce que de nombreuses routes sont bloquées ou détruites », a déclaré Elmesmary, ajoutant que certaines familles se sont réfugiées dans les écoles.

Les autorités estiment à 10 000 le nombre de disparus. L’agence humanitaire des Nations Unies OCHA a déclaré que ce chiffre était d’au moins 5 000.

La plage était jonchée de vêtements, jouets, meubles, chaussures et autres biens emportés par le torrent.

Les rues étaient couvertes d’une profonde boue et parsemées d’arbres déracinés et de centaines de voitures accidentées, dont beaucoup renversées sur le côté ou sur le toit. Une voiture était coincée sur le balcon du deuxième étage d’un immeuble vidé.

La dévastation est évidente depuis les points élevés au-dessus de Derna, où le centre-ville densément peuplé, construit le long du lit d’une rivière saisonnière, n’était désormais qu’un large croissant de terre plat avec des étendues d’eau boueuse brillant au soleil. Des bâtiments ont été emportés.

Efforts de sauvetage

Des équipes de secours sont arrivées d’Egypte, de Tunisie, des Émirats arabes unis, de Turquie et du Qatar, a déclaré le maire de Derna, al-Ghaithi.

« Nous avons effectivement besoin d’équipes spécialisées dans la récupération des corps », a-t-il déclaré. « Je crains que la ville ne soit infectée par une épidémie en raison du grand nombre de corps sous les décombres et dans l’eau. »

Charles Stratford d’Al Jazeera, en reportage depuis Benghazi, a déclaré qu’un hôpital de campagne faisait partie de la contribution du Qatar à cet « effort d’aide internationale apparemment croissant en faveur de la Libye ».

« C’est l’un des trois avions cargo militaires qataris qui devraient arriver à Benghazi aujourd’hui », a déclaré Stratford.

L’aide comprend également « du matériel médical, des médicaments, de la nourriture et des tentes », a indiqué Stratford. « Toute l’aide ici sera acheminée à Derna le plus rapidement possible. »

De plus, Malik Traina d’Al Jazeera, en reportage depuis Tripoli, a déclaré qu’il y avait eu une vague de soutien de la part des Libyens eux-mêmes à travers le pays.

« Nous n’avons pas vu ce type d’unité depuis de nombreuses années ici dans le pays », a déclaré Traina.

De grands convois gouvernementaux transportant du matériel en provenance de l’ouest de la Libye sont arrivés dans l’est, a-t-il indiqué. Des convois de volontaires assistés se dirigent également vers l’est.

« Nous voyons aussi désormais des volontaires et des gens donner tout ce qu’ils peuvent – ​​de l’eau, de la nourriture, des médicaments, toutes les fournitures qu’ils peuvent. »

Les opérations de secours sont compliquées par de profondes fractures politiques dans ce pays de sept millions d’habitants, dépourvu d’un gouvernement central fort et en guerre de temps à autre depuis le soulèvement soutenu par l’OTAN qui a renversé Mouammar Kadhafi en 2011.

Un gouvernement d’unité nationale (GNU) internationalement reconnu est basé à Tripoli, à l’ouest, tandis qu’une administration parallèle opère à l’est, notamment à Derna.

Des critiques ont été formulées à l’encontre des autorités locales de l’est de la Libye, notamment celles de Derna, certains affirmant que les habitants n’avaient pas été informés qu’ils devaient évacuer avant que le torrent d’eau ne traverse la ville.

Cependant, al-Ghaithi a insisté mercredi sur le fait que les habitants avaient été informés avant les inondations.

« Nous avons pris toutes les précautions et informé les habitants des zones où la catastrophe aurait pu avoir lieu, nous avons créé une salle d’urgence. Les forces de sécurité ont fait leur devoir », a-t-il déclaré.

Reportages supplémentaires de Moutaz Ali à Tripoli