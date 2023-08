Le bilan des incendies de forêt en Grèce cette semaine s’élève à 21 morts après la découverte d’une autre victime

ATHENES, Grèce (AP) — Les autorités luttant contre un incendie de forêt majeur dans le nord-est de la Grèce, décrit comme le plus grand incendie jamais enregistré dans l’Union européenne, ont récupéré un autre corps, ont annoncé vendredi les pompiers, portant le bilan total des incendies de forêt en Grèce cette semaine à 21. .

Les pompiers ont déclaré jeudi que les pompiers avaient retrouvé le corps d’un homme dans le parc national de la forêt Dadia-Lefkimi-Soufli, situé près de la frontière avec la Turquie.

Dix-huit corps ont été découverts mardi près d’une cabane dans une zone proche de la ville d’Alexandroupolis, dans le nord-est du pays, et le corps d’une autre personne a été retrouvé lundi dans une forêt. Dans le centre de la Grèce, un homme a été retrouvé mort lundi dans une bergerie après avoir tenté de sauver son bétail d’un incendie de forêt en progression.

Aucune personne disparue n’ayant été signalée dans le nord-est de la Grèce, les autorités soupçonnent que les personnes dont les corps ont été découverts dans la région étaient des migrants qui pourraient avoir récemment traversé la frontière avec la Turquie depuis la frontière voisine avec la Turquie.

L’équipe grecque d’identification des victimes de catastrophes a été activée pour identifier les restes, et une ligne téléphonique fonctionnant en anglais, arabe, pachtoune, turc et ourdou a été mise en place pour que les proches des victimes potentielles puissent appeler.

Plusieurs incendies de forêt brûlent depuis des jours à travers la Grèce, notamment l’incendie majeur près d’Alexandroupolis et un autre en périphérie d’Athènes.

Alors que les vents violents s’atténuaient, les pompiers faisaient des progrès vendredi dans la lutte contre les incendies, et semblaient s’améliorer, même si aucun des deux principaux incendies de forêt n’avait été maîtrisé, ont indiqué les pompiers.

L’incendie de la région d’Alexandroupolis a brûlé pendant un septième jour après s’être combiné avec des incendies plus petits pour créer un incendie massif qui a consumé des maisons et de vastes étendues de forêt. Près de 15 000 personnes ont été évacuées à cause de l’incendie, a déclaré vendredi le porte-parole du gouvernement Pavlos Marinakis.

Les autorités se concentrent sur deux fronts actifs, ont indiqué les pompiers, avec 295 pompiers appuyés par 85 véhicules, quatre avions et deux hélicoptères.

Selon le service de gestion des urgences Copernicus de l’UE, l’incendie avait ravagé plus de 772 kilomètres carrés (près de 300 milles carrés) jeudi. Copernicus est la composante d’observation de la Terre du programme spatial de l’UE et utilise l’imagerie satellitaire pour fournir des données cartographiques.

Le commissaire européen chargé de la gestion des crises, Janez Lenarcic, l’a décrit comme le plus grand incendie de forêt jamais enregistré dans l’Union européenne.

Au sud d’Athènes, un incendie majeur qui a ravagé des maisons à la périphérie de la capitale grecque et pénétré dans le parc national du mont Parnitha a eu un principal front actif, ont indiqué les pompiers. L’incendie était combattu par 260 pompiers appuyés par 77 véhicules, 8 avions et cinq hélicoptères.

Les forces de lutte contre les incendies étant mises à rude épreuve, la Grèce a fait appel à l’aide d’autres pays européens. L’Allemagne, la Suède, la Croatie et Chypre ont envoyé des avions, tandis que des dizaines de pompiers roumains, français, tchèques, bulgares, albanais et slovaques ont apporté leur aide sur le terrain.

Des dizaines de nouveaux incendies se déclarent chaque jour. Au cours de la semaine dernière, les pompiers ont été appelés pour lutter contre 516 nouveaux foyers, a déclaré vendredi Marinakis.

Les autorités ont déclaré que certains incendies étaient à l’origine d’incendies criminels. La police a arrêté jeudi un homme de 45 ans soupçonné d’incendie criminel pour avoir prétendument allumé au moins trois incendies dans le quartier d’Avlona, ​​au nord d’Athènes. Une perquisition à son domicile a révélé du petit bois, un pistolet torche et des aiguilles de pin, a indiqué la police.

Un autre homme a été arrêté jeudi pour incendie criminel par négligence après avoir prétendument jeté une cigarette allumée dans un champ d’herbes séchées et d’oliviers, déclenchant un incendie. Les pompiers grecs ont annoncé vendredi qu’un homme avait également été arrêté sur l’île d’Eubée pour incendie criminel délibéré.

La Grèce impose des réglementations de prévention des incendies de forêt, généralement de début mai à fin octobre, pour limiter les activités telles que le brûlage de végétation séchée et l’utilisation de barbecues extérieurs.

Depuis le début de la saison des incendies de cette année, les pompiers ont arrêté 163 personnes pour des accusations liées aux incendies, a déclaré Marinakis. Parmi eux, 118 étaient pour négligence et 24 pour incendie criminel délibéré, et la police a procédé à 18 autres arrestations, a-t-il ajouté.

Elena Becatoros, Associated Press