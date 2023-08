Le bilan des incendies de forêt à Hawaï s’élève à 55, Lahaina « réduite en cendres »

Un incendie de forêt brûle à Kihei, Hawaï, tard le mercredi 9 août 2023. Des milliers d’habitants se sont précipités pour s’échapper des maisons de Maui alors que des incendies ont balayé l’île, détruisant des parties d’une ville vieille de plusieurs siècles dans l’un des incendies de forêt américains les plus meurtriers de ces dernières années. .

Au moins 55 personnes sont mortes après des incendies de forêt dévastateurs qui ont ravagé la deuxième plus grande île d’Hawaï, Maui, ont confirmé jeudi soir des responsables du comté, heure locale.

L’incendie a réduit la ville historique de Lahaina en cendres, a déclaré le sénateur d’Hawaï Brian Schatz, qui a enquêté sur les dégâts. L’incendie de Lahaina a été maîtrisé à 80% mais reste actif, selon une mise à jour de jeudi des responsables du comté de Maui. La ville reste sans électricité.

Lahaina était la capitale d’Hawaï à partir du moment où les îles étaient un royaume indépendant. La ville a une signification culturelle profonde pour les Hawaïens. Le roi Kamehameha I a établi Lahaina comme sa résidence royale au début du 19e siècle après avoir unifié les îles en un seul État.

« C’est absolument déchirant. Le processus de rétablissement sera long, mais nous nous engageons envers ces familles et ces communautés », a déclaré Schatz sur les réseaux sociaux.

Le gouverneur d’Hawaï, Josh Green, a publié jeudi une quatrième proclamation d’urgence depuis le début des incendies mardi. La déclaration aidera à la récupération et à la reconstruction de West Maui et permettra aux médecins et aux infirmières de l’extérieur de l’État de pratiquer à Hawaï.