Le bilan des incendies de forêt à Hawaï s’élève à 36

Au moins 36 personnes sont mortes dans l’incendie de Lahaina à Hawaï, a écrit le comté de Maui dans un communiqué publié sur le site Web du comté mercredi soir.

Les incendies de forêt, fouettés par les vents violents de l’ouragan Dora passant loin au sud, ont pris l’île de Maui par surprise, laissant derrière eux des voitures incendiées dans des rues autrefois animées et des tas de décombres fumants là où se trouvaient des bâtiments historiques. Les flammes ont rugi toute la nuit, obligeant adultes et enfants à plonger dans l’océan pour leur sécurité.

Les responsables ont déclaré plus tôt que 271 structures avaient été endommagées ou détruites et des dizaines de personnes blessées.

Mercredi, les équipages continuaient de lutter contre les incendies à plusieurs endroits de l’île. Les autorités ont exhorté les visiteurs à rester à l’écart.

« Nous avons à peine réussi à sortir à temps »

Les habitants de Lahaina, Kamuela Kawaakoa et Iiulia Yasso, ont décrit une évasion déchirante sous un ciel enfumé mardi après-midi. Le couple et leur fils de six ans ont pris des vêtements de rechange et ont couru alors que les buissons autour d’eux prenaient feu.

« Nous avons à peine réussi à sortir à temps », a déclaré mercredi Kawaakoa dans un abri d’évacuation, ne sachant toujours pas s’il restait quelque chose de leur appartement.

Alors que Kawaakoa et Yasso s’enfuyaient, un centre pour personnes âgées a pris feu. Ils ont appelé le 911, mais ne savaient pas si les gens étaient sortis. Les alarmes incendie ont retenti. Alors qu’ils s’éloignaient, des poteaux électriques abattus et des voitures en fuite ont ralenti leur progression.

REGARDER | Les incendies de forêt brûlent Maui :

Des incendies de forêt provoqués par le vent ont brûlé des maisons et d’autres bâtiments sur l’île hawaïenne.

Kawaakoa, 34 ans, a grandi dans l’immeuble appelé Lahaina Surf, où vivaient également son père et sa grand-mère. Lahaina Town est une ancienne capitale historiquement importante qui remonte aux années 1700 et a longtemps été une destination préférée des touristes.

« C’était si difficile de rester assis là et de regarder ma ville brûler en cendres et de ne rien pouvoir faire », a déclaré Kawaakoa. « J’étais impuissant. »

Les incendies étaient les derniers d’une série de problèmes causés par des conditions météorologiques extrêmes dans le monde cet été. Les experts disent que le changement climatique augmente la probabilité de tels événements.

« Nous avions les larmes aux yeux »

Alors que les vents s’atténuaient quelque peu sur Maui, certains vols ont repris mercredi, permettant aux pilotes de voir toute l’étendue de la dévastation. Une vidéo aérienne de Lahaina a montré des dizaines de maisons et d’entreprises rasées, y compris sur Front Street, où les touristes se rassemblaient autrefois pour faire du shopping et dîner. Des tas de gravats fumants s’entassaient le long du front de mer, des bateaux dans le port étaient brûlés et une fumée grise flottait au-dessus des squelettes sans feuilles des arbres calcinés.

« C’est horrible. J’ai volé ici pendant 52 ans et je n’ai jamais rien vu d’aussi proche », a déclaré Richard Olsten, pilote d’hélicoptère pour une agence de voyage. « Nous avions les larmes aux yeux. »

Le surintendant du département d’État à l’Éducation, Keith Hayashi, a déclaré mercredi dans un communiqué qu’une équipe travaillait sur des plans d’urgence et se préparait à la perte éventuelle d’une école primaire qui se trouvait à Lahaina depuis plus d’un siècle.

« Des photos aériennes non officielles montrent que le campus King Kamehameha III Elementary – sur Front Street à Lahaina – a subi un incendie et des dommages structurels importants », a-t-il déclaré. « Le Département s’efforce de maintenir des horaires scolaires réguliers pour donner un sentiment de normalité, mais gardera la plupart des écoles de Maui fermées pour le reste de cette semaine », a-t-il déclaré.

La Garde côtière a déclaré avoir secouru 14 personnes qui ont sauté à l’eau pour échapper aux flammes et à la fumée, dont deux enfants.

Parmi les blessés figuraient trois personnes souffrant de brûlures graves qui ont été transportées par avion vers l’unité des brûlés du Straub Medical Center sur l’île d’Oahu, ont indiqué des responsables. Au moins 20 patients ont été emmenés au Maui Memorial Medical Center, ont indiqué des responsables, et un pompier a été hospitalisé dans un état stable après avoir inhalé de la fumée.

Des milliers dans les centres d’évacuation

Richard Bissen Jr., le maire du comté de Maui, a déclaré lors d’une conférence de presse mercredi matin que les responsables n’avaient pas encore commencé à enquêter sur la cause immédiate des incendies, mais les responsables ont souligné la combinaison de conditions sèches, d’une faible humidité et de vents violents.

Plus de 2 100 personnes ont passé la nuit de mardi dans des centres d’évacuation. 2 000 autres voyageurs se sont réfugiés à l’aéroport de Kahului après l’annulation de nombreux vols. Les autorités préparaient le Hawaii Convention Center à Honolulu pour accueillir des milliers de touristes et d’habitants déplacés.

Mauro Farinelli, de Lahaina, a déclaré que les vents avaient commencé à souffler fort mardi, puis qu’un incendie s’était déclaré à flanc de colline.

Un bateau calciné gît dans le front de mer brûlé mercredi à Lahaina. (Mason Jarvi/Reuters)

« Il a tout déchiré à une vitesse incroyable », a-t-il déclaré, ajoutant que c’était « comme un chalumeau ».

Les vents étaient si forts qu’ils ont fait sauter sa porte de garage hors de ses gonds et ont piégé sa voiture dans le garage, a déclaré Farinelli. Alors un ami l’a conduit, avec sa femme, Judit, et son chien, Susi, dans un abri d’évacuation. Il n’avait aucune idée de ce qui était arrivé à leur maison.

« Nous espérons le meilleur », a-t-il déclaré, « mais nous sommes à peu près sûrs que c’est parti. »

« Je ne sais pas ce qu’il reste »

Le président américain Joe Biden a déclaré qu’il avait ordonné à tous les actifs fédéraux disponibles d’aider à la réponse. Il a déclaré que la Garde nationale d’Hawaï avait mobilisé des hélicoptères Chinook pour aider à l’extinction des incendies ainsi qu’aux efforts de recherche et de sauvetage à Maui.

« Nos prières vont à ceux qui ont vu leurs maisons, leurs entreprises et leurs communautés détruites », a déclaré Biden dans un communiqué.

REGARDER | Des vents violents ont propulsé des incendies sur l’île hawaïenne de Maui :

Le paradis brûle alors que des incendies de forêt ravagent Maui Des vents violents ont propulsé des incendies sur l’île hawaïenne de Maui, tuant au moins six personnes et endommageant gravement la ville historique de Lahaina.

L’ancien président Barack Obama, né à Hawaï, a déclaré sur les réseaux sociaux qu’il était difficile de voir certaines des images sortir d’un endroit si spécial pour beaucoup.

Alan Dickar, qui possède une galerie d’affiches et trois maisons à Lahaina, a déclaré que les touristes qui viennent à Maui ont tous tendance à visiter Front Street.

« Les deux blocs centraux sont le cœur économique de cette île, et je ne sais pas ce qu’il en reste », a-t-il déclaré.