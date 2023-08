Le bilan des incendies à Hawaï s’élève à 53 et devrait augmenter

Au moins 53 personnes sont mortes dans un incendie de forêt qui a balayé une ville hawaïenne.

Des vents violents ont alimenté les feux de brousse sur l’île de Maui qui ont englouti la ville de Lahaina.

100 personnes auraient sauté dans l’océan dans un effort désespéré pour fuir les flammes.

Un incendie de forêt terrifiant qui a laissé une ville hawaïenne historique en ruines carbonisées a tué au moins 53 personnes, ont annoncé jeudi les autorités, ce qui en fait l’une des catastrophes les plus meurtrières de l’histoire de l’État américain.

Des feux de brousse sur la côte ouest de l’île de Maui à Hawaï – alimentés par les vents violents d’un ouragan à proximité – ont éclaté mardi et ont rapidement englouti la ville balnéaire de Lahaina.

Les flammes se sont déplacées si rapidement que beaucoup ont été pris au dépourvu, piégés dans les rues ou sautant dans l’océan dans une tentative désespérée de s’échapper.

« On dirait vraiment que quelqu’un est venu et a bombardé toute la ville. C’est complètement dévasté », a déclaré le Canadien Brandon Wilson, qui s’était rendu à Hawaï avec sa femme pour célébrer leur 25e anniversaire, mais était à l’aéroport pour essayer de leur trouver un vol. dehors.

« C’était vraiment difficile à voir », a-t-il dit, les larmes aux yeux. « Vous vous sentez si mal pour les gens. Ils ont perdu leurs maisons, leurs vies, leurs moyens de subsistance. »

Les incendies font suite à d’autres événements météorologiques extrêmes en Amérique du Nord cet été, avec des incendies de forêt record qui brûlent toujours à travers le Canada et une vague de chaleur majeure dans le sud-ouest des États-Unis.

L’Europe et certaines parties de l’Asie ont également subi des températures élevées, avec des incendies et des inondations majeurs qui ont fait des ravages.

De la fumée s’échappe des bâtiments détruits à Lahaina alors que des incendies de forêt brûlent à Maui, à Hawaï. Richard Olsten/AFP

« Ce que nous avons vu aujourd’hui a été catastrophique … probablement la plus grande catastrophe naturelle de l’histoire de l’État d’Hawaï », a déclaré le gouverneur Josh Green.

« En 1960, nous avons eu 61 morts lorsqu’une grande vague a traversé Big Island », a-t-il déclaré plus tôt dans la journée, faisant référence à une tragédie qui a frappé un an après qu’Hawaï soit devenu le 50e État américain.

Il a dit:

Cette fois, il est très probable que nos totaux de décès dépasseront largement cela.

Les responsables du comté de Maui ont déclaré que le nombre de décès confirmés s’élevait à 53 et que les pompiers luttaient toujours contre l’incendie dans la ville qui servait de capitale du royaume hawaïen au début du 19e siècle.

Des photos prises par un photographe de l’AFP qui a survolé Lahaina ont montré qu’il avait été réduit à des ruines noircies et fumantes.

Les squelettes d’arbres brûlés sont toujours debout, s’élevant au-dessus des cendres des bâtiments auxquels ils offraient autrefois un abri.

Green a déclaré que 80% de la ville avait disparu.

Il a dit:

Les bâtiments que nous avons tous appréciés et célébrés ensemble pendant des décennies, pendant des générations, sont complètement détruits.

Des milliers de personnes se sont retrouvées sans abri et Green a déclaré qu’une opération massive était en cours pour trouver un logement.

« Nous allons devoir loger des milliers de personnes », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

« Cela signifiera tendre la main à tous nos hôtels et à ceux de la communauté pour demander aux gens de louer des chambres supplémentaires dans leur propriété. »

Le président Joe Biden a déclaré jeudi que les incendies étaient une « catastrophe majeure » et a débloqué l’aide fédérale aux efforts de secours, la reconstruction devant prendre des années.

« Des corps dans l’eau »

Le commandant des garde-côtes américains, Aja Kirksey, a déclaré à CNN qu’environ 100 personnes auraient sauté à l’eau dans un effort désespéré pour fuir les flammes qui se déplaçaient rapidement alors qu’elles traversaient Lahaina.

Kirksey a déclaré que les pilotes d’hélicoptère avaient du mal à voir à cause de la fumée dense, mais qu’un navire de la Garde côtière avait pu sauver plus de 50 personnes de l’eau.

« C’était une scène qui se développait très rapidement et assez déchirante pour les victimes qui devaient sauter à l’eau », a-t-elle ajouté.

Pour la résidente Kekoa Lansford, l’horreur était loin d’être terminée.

« Nous avons toujours des cadavres dans l’eau flottant et sur la digue », a déclaré Lansford à CBS.

TOPSHOT – Une image aérienne prise le 10 août 2023 montre des maisons et des bâtiments détruits sur le front de mer incendiés à Lahaina à la suite d’incendies de forêt dans l’ouest de Maui, à Hawaï. Au moins 36 personnes sont mortes après qu’un incendie de forêt se déplaçant rapidement a réduit Lahaina en cendres, ont déclaré des responsables le 9 août 2023 alors que des visiteurs invités à quitter l’île de Maui se sont retrouvés bloqués à l’aéroport. AFP Patrick T. Fallon / AFP

« Nous avons retiré des gens… Nous essayons de sauver des vies, et j’ai l’impression que nous n’obtenons pas l’aide dont nous avons besoin. »

Green a déclaré qu’environ 1 700 bâtiments auraient été touchés par l’incendie.

« Avec des vies perdues et des propriétés décimées, nous pleurons les uns les autres pendant cette période inconsolable », a déclaré le maire de Maui, Richard Bissen.

« Dans les jours à venir, nous serons plus forts en tant que … communauté », a-t-il ajouté, « alors que nous reconstruirons avec résilience et aloha ».

Évacuations

Des milliers de personnes ont déjà été évacuées de Maui, avec 1 400 personnes attendant à l’aéroport principal de Kahului pendant la nuit, dans l’espoir de sortir.

Le comté de Maui a demandé aux visiteurs de partir « dès que possible » et a organisé des bus pour déplacer les évacués des abris vers l’aéroport.

L’île accueille environ un tiers de tous les visiteurs qui passent leurs vacances dans l’État, et leurs dollars sont vitaux pour l’économie locale.

À l’aéroport de Kahului, Lorraina Peterson a déclaré qu’elle était restée coincée pendant des jours sans nourriture ni électricité et qu’elle envisageait maintenant une longue attente pour un vol.

Dit-elle:

Je ne sais pas si nous pourrons avoir une chambre d’hôtel, ou nous devrons dormir ici par terre.

Avec un ouragan passant au sud d’Hawaï, des vents violents ont alimenté les flammes qui ont consumé la végétation sèche.

Thomas Smith, professeur à la London School of Economics, a déclaré que si les incendies de forêt ne sont pas rares à Hawaï, les incendies de cette année « brûlent une plus grande surface que d’habitude, et le comportement du feu est extrême, avec des taux de propagation rapides et de grandes flammes. «

À mesure que les températures mondiales augmentent au fil du temps, les vagues de chaleur devraient devenir plus fréquentes, avec une sécheresse accrue due à l’évolution des régimes de précipitations créant des conditions idéales pour les feux de brousse ou de forêt.