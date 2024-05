Le bilan des glissements de terrain en Papouasie-Nouvelle-Guinée est estimé à au moins 670

Les conditions ont rendu la distribution difficile. Dimanche après-midi, la terre glissait toujours, les roches tombaient et le sol se craquait à cause de la pression accrue et de l’écoulement des eaux souterraines. Aucun engin de terrassement n’était arrivé et les gens recherchaient les corps à l’aide d’outils comme des pelles et des fourches, a déclaré M. Aktoprak.

La région a été le théâtre d’affrontements tribaux ces derniers mois. Samedi matin, une querelle a éclaté entre deux clans, faisant craindre pour la sécurité de ceux qui circulaient sur la seule route disponible. Huit sont morts dans les affrontements et des dizaines de maisons ont été incendiées, a indiqué M. Aktoprak.

Le glissement de terrain a frappé le village vers 3 heures du matin vendredi, touchant des maisons alors que de nombreux habitants dormaient. Certains des rochers qui enterraient les maisons et coupaient une autoroute principale étaient plus gros que des conteneurs d’expédition.