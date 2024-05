Le bilan des glissements de terrain en Papouasie-Nouvelle-Guinée devrait dépasser 670 – organisme de l’ONU – RT World News

L’estimation de l’Organisation internationale pour les migrations intervient après qu’une catastrophe naturelle ait détruit un village et en ait touché plusieurs autres.

L’Organisation internationale pour les migrations, un organisme de l’ONU, craint que le glissement de terrain massif de vendredi en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui a enseveli un village entier, n’ait fait plus de 670 morts. Les autorités locales estimaient initialement que la catastrophe naturelle avait fait au moins 100 morts.

La tragédie a frappé lorsqu’un flanc du mont Mungalo, situé dans une région isolée du nord de la nation insulaire du Pacifique Sud, a arraché et complètement recouvert le village de Yambali d’un mélange de roches, de boue et d’arbres déracinés. Selon un communiqué publié samedi par le ministère australien des Affaires étrangères, plus de six municipalités ont été touchées dans une certaine mesure.

La zone sinistrée est située à environ 600 kilomètres (373 miles) de la capitale, Port Moresby.

S’adressant dimanche à Associated Press (AP), Serhan Aktoprak, chef de la mission de l’agence des migrations en Papouasie-Nouvelle-Guinée, a déclaré que les autorités locales « estiment que plus de 670 personnes [are] sous le sol en ce moment.

Il a expliqué que le chiffre initial était basé sur l’hypothèse qu’un total de 60 ménages avaient été touchés, alors qu’en réalité ce nombre s’élève à plus de 150.















Aktoprak a averti que même le bilan révisé des morts était « pas solide » car il était basé sur les chiffres moyens de la population par ménage dans la région.

« C’est difficile à dire. Nous voulons être assez réalistes. » a déclaré aux journalistes le représentant de l’agence des migrations, ajoutant que « Nous ne voulons pas proposer de chiffres qui gonfleraient la réalité. »

Par ailleurs, les autorités locales ont reconnu dimanche que la population du village détruit avait dépassé les 4 000 habitants initialement estimés, sans toutefois s’aventurer à chiffrer un chiffre révisé.

Selon AP, jusqu’à présent, les sauveteurs travaillant sur le site n’ont réussi à récupérer que cinq corps et un membre appartenant à une sixième victime, la première excavatrice ayant rejoint les efforts à partir de dimanche seulement. L’agence de presse a également rapporté que les équipes de recherche n’avaient plus aucun espoir de retrouver des survivants sous les décombres.

Le nombre de blessés et de disparus est également en cours d’évaluation dimanche.

Citant des responsables locaux, AP a affirmé qu’en plus des maisons ensevelies, environ 250 personnes avaient été jugées impropres à l’habitation humaine à la suite du glissement de terrain, laissant au moins 1 250 personnes sans abri.

Le gouvernement a commencé à installer des centres d’évacuation à une certaine distance de la zone dangereuse, les conditions du sol restant instables dans la zone touchée.

L’acheminement de l’aide humanitaire est encore aggravé par les hostilités tribales dans la région, où le personnel militaire protège les convois, a ajouté l’agence.