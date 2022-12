Le bilan des glissements de terrain en Malaisie s’élève à 24 morts

Le bilan des morts d’un glissement de terrain en Malaisie est passé à 24.

Neuf personnes étaient toujours portées disparues.

Selon les autorités, 90 personnes, la plupart endormies, campaient dans un camping non autorisé lorsque le glissement de terrain s’est produit.

Les secouristes ont fouillé samedi un terrain boueux à la recherche de survivants et de corps alors que le nombre de morts suite à un glissement de terrain dans un camping non autorisé en Malaisie est passé à 24, dont sept enfants, ont annoncé les autorités.

Neuf personnes étaient toujours portées disparues après qu’un glissement de terrain survenu avant l’aube a frappé vendredi le site situé dans une ferme biologique près de la ville de Batang Kali, juste à l’extérieur de la capitale Kuala Lumpur.

Le directeur des pompiers et des secours de l’État de Selangor, Norazam Khamis, a déclaré que les chances de trouver des survivants dans la boue et les débris un jour après la catastrophe étaient “minces”.

Les responsables ont déclaré qu’il y avait plus de 90 personnes, la plupart endormies, au camping près d’un casino de montagne lorsque le glissement de terrain a frappé.

Les autorités ont déclaré que 61 personnes avaient été retrouvées en sécurité ou secourues.

Deux des victimes “semblaient être une mère et son enfant dans un état d’étreinte enfouis sous la terre”, a déclaré Norazam aux journalistes vendredi.

LIRE | Huit morts et des dizaines de disparus dans un glissement de terrain en Malaisie

La ferme n’avait pas de licence pour gérer un camping et ses exploitants seraient punis s’il s’avérait qu’ils avaient enfreint la loi, ont indiqué les autorités.

Le Premier ministre Anwar Ibrahim s’est rendu dans la région vendredi soir et a déclaré qu’une aide financière serait accordée aux familles des personnes tuées ou blessées dans la catastrophe.

Le ministre en chef de l’État de Selangor, Amirudin Shari, a tweeté que tous les sites de pique-nique et de camping de l’État seraient fermés pendant une semaine.

Un officier du service d’incendie et de secours de Malaisie surveille le site déplacé après un glissement de terrain le 17 décembre 2022 à Batang Kali, Selangor, Malaisie. La recherche des victimes restantes du glissement de terrain manquantes reprend, alors qu’elle entre dans le deuxième jour suivant un glissement de terrain dans un camping de vacances qui a tué au moins 20 personnes aux premières heures du 16 décembre 2022. (Photo par Annice Lyn/Getty Images) Getty Images

‘Sans précédent’

Les glissements de terrain sont fréquents en Malaisie après de fortes pluies, qui sont régulières en fin d’année.

Cependant, aucune pluie abondante n’a été enregistrée dans la région la nuit de la catastrophe.

Nor Shahidah Mohd Nazer, un expert en géologie de l’Université nationale de Malaisie, a décrit le glissement de terrain comme “sans précédent” dans les circonstances – impliquant une pente plus douce et ne suivant pas les fortes pluies typiques.

Elle a dit que la pente aurait pu être en partie affectée par les pluies de la mousson il y a des jours, voire des semaines.

LIRE | Le volcan indonésien du mont Semeru “a menacé la colonie du peuple”, augmentant le niveau d’alerte – agence

“Comme la masse du sol était initialement humide et saturée, elle s’est comportée comme un semi-liquide”, a-t-elle expliqué à l’AFP.

En mars, quatre personnes ont été tuées après qu’un énorme glissement de terrain déclenché par de fortes pluies a enseveli leurs maisons dans une banlieue de Kuala Lumpur.

Dans l’un des incidents les plus meurtriers de ce type, un énorme glissement de terrain en 1993 provoqué par de fortes pluies a provoqué l’effondrement d’un immeuble résidentiel de 12 étages à l’extérieur de la capitale, tuant 48 personnes.