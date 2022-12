Le bilan des glissements de terrain en Malaisie s’élève à 21 morts, et 12 sont toujours portés disparus

La recherche des 12 campeurs restants pris dans le glissement de terrain mortel de vendredi dans un camping sans licence en Malaisie s’est poursuivie pendant une deuxième journée après une halte nocturne en raison du mauvais temps, ont indiqué des responsables.

Au moins 21 personnes, dont cinq enfants, ont été tuées après qu’un glissement de terrain à Batang Kali, une région vallonnée populaire à environ 50 kilomètres au nord de Kuala Lumpur, a été détruit pendant que les gens dormaient dans leurs tentes.

Selon l’Agence nationale malaisienne de gestion des catastrophes, 94 personnes ont été prises dans le glissement de terrain, mais 61 étaient en sécurité et 12 sont toujours portées disparues. Les opérations de recherche et de sauvetage ont été suspendues vers minuit samedi heure locale en raison de conditions météorologiques défavorables et ont repris à 7 heures du matin, a indiqué le service d’incendie et de secours.

Vendredi soir, le Premier ministre Anwar Ibrahim a déclaré aux journalistes que le gouvernement fournirait 10 000 ringgits (environ 3 100 dollars canadiens) pour aider les familles de chaque personne tuée dans la tragédie, tandis que les survivants recevraient un dixième de ce montant par ménage.

Le glissement de terrain a détruit une colline dans une ferme biologique avec des installations de camping. (Lai Seng Sin/Reuters)

Une première enquête a montré qu’un remblai d’environ 450 000 mètres cubes de terre s’était effondré. La terre est tombée d’une hauteur estimée à 30 mètres et couvrait près d’un demi-hectare.

Le Département des forêts de plusieurs États a ordonné la fermeture des campings considérés comme à haut risque, ainsi que des sentiers de randonnée et de conduite hors route à la suite de la catastrophe. Les glissements de terrain sont fréquents en Malaisie, mais généralement seulement après de fortes pluies.

Les inondations se produisent souvent, avec environ 21 000 personnes déplacées l’année dernière par des pluies torrentielles dans sept États.