Le bilan des frappes israéliennes à Gaza dépasse les 25 000 morts, selon les responsables de la santé à Gaza

Au total, 25 105 Palestiniens – dont beaucoup de femmes et d’enfants – ont été tués et 62 681 ont été blessés lors des frappes israéliennes depuis le 7 octobre, a indiqué le ministère dans un communiqué. Il ne fait pas de différence entre les décès de civils et de militants, mais indique que la plupart des personnes tuées étaient des civils.

Le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a dénoncé dimanche Israël pour ce qu’il a qualifié de morts « déchirantes » de civils palestiniens à Gaza.

“Les opérations militaires israéliennes ont provoqué des destructions massives et tué des civils à une échelle sans précédent pendant mon mandat de secrétaire général”, a déclaré Guterres lors d’un sommet à Kampala, la capitale ougandaise.

Israël a lancé sa campagne pour éliminer le Hamas après que des militants ont fait irruption en Israël le 7 octobre et ont saccagé les villes et les bases du sud, tuant 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et ramenant 253 otages dans l’enclave. Il affirme lutter contre une menace qui pèse sur son existence même.

Malgré le bilan énorme des morts, l’armée israélienne a déclaré qu’elle prenait des mesures pour éviter les pertes civiles, mais elle accuse le Hamas d’opérer dans des zones densément peuplées et d’utiliser des civils comme boucliers humains, une accusation que le groupe islamiste nie.

La plupart des 2,3 millions d’habitants de l’enclave ont été déplacés de leurs foyers. Alors que de vastes zones de la bande de Gaza ont été rasées et que les hôpitaux et les agences humanitaires ont du mal à faire face, les Palestiniens ont décrit des conditions désastreuses.

“Nous luttons pour survivre aux bombes, mais franchement, nous essayons de survivre davantage à la faim. Trouver de la nourriture pour la famille, pour les enfants, est devenu une aventure plus difficile que survivre à la guerre”, a déclaré Amer, 32 ans, père de trois enfants originaire du nord de Gaza. Reuters.

Le prix de la farine, par exemple, a grimpé en flèche, tout comme celui d’autres produits alimentaires difficiles à trouver dans ce territoire déjà pauvre.

“Au milieu de la famine qui menace les habitants du nord de Gaza, les gens ont commencé à moudre ce qui était disponible pour faire de la farine, en commençant par le maïs et en allant jusqu’à la nourriture animale”, a posté Anas Al-Sharif, un journaliste palestinien indépendant travaillant dans le nord de Gaza, sur X.

Din de bataille

L’armée israélienne a déclaré que ses soldats avaient tué 15 hommes armés palestiniens lors des combats dans le nord, tandis que des tireurs d’élite, appuyés par un soutien aérien, avaient tué un certain nombre de militants à Khan Younis.

Le responsable du Hamas, Sami Abu Zuhri, a rejeté la version israélienne et le bilan des morts.

Les Palestiniens ont déclaré que de violents combats faisaient rage à Jabalia depuis trois jours. Le bruit des bombardements aériens et terrestres était incessant, ont-ils déclaré. Certains bâtiments ont pris feu et de la fumée s’est élevée là où les bombes étaient tombées.

Le long de la côte sud de Gaza, des témoins ont déclaré que des navires israéliens avaient bombardé la plage.

Dans la ville méridionale de Rafah, où sont concentrées plus d’un million de personnes déplacées, trois Palestiniens ont été tués dans une frappe aérienne israélienne contre une voiture. Une autre voiture a été heurtée dans la ville de Gaza, tuant trois personnes, ont indiqué les autorités sanitaires.

La violence a également augmenté en Cisjordanie occupée par Israël, où l’Autorité palestinienne, rivale du Hamas, a limité son autonomie. Le ministère palestinien de la Santé a déclaré que les forces israéliennes avaient tué 360 Palestiniens depuis le 7 octobre.