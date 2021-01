Photographie: Jekesai Njikizana / AFP / Getty Images

Plus de deux millions de personnes ont perdu la vie à cause de la pandémie de Covid-19 dans le monde, le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, déplorant l’impact du «virus vicieux».

«Notre monde a atteint un jalon déchirant», a annoncé Guterres vendredi en une vidéo marquant le moment.

«Derrière ce nombre effarant, il y a des noms et des visages: le sourire n’est plus qu’un souvenir, le siège à jamais vide à la table du dîner, la salle qui résonne du silence d’un être cher», a-t-il ajouté, appelant à une plus grande solidarité mondiale pour financer la vaccination efforts et exhortez les citoyens à s’en tenir aux mesures de confinement telles que la distance physique et les masques.

Les données de l’Université Johns Hopkins ont montré que le dernier jalon de Covid a été atteint vendredi, avec une moyenne de 11900 décès quotidiens enregistrés en 2021 jusqu’à présent, selon Reuters – représentant une personne qui meurt actuellement toutes les huit secondes à cause de Covid.

Le bilan mondial des morts a atteint un million fin septembre, neuf mois après la première détection du nouveau coronavirus dans la ville chinoise de Wuhan. Fait troublant, il a fallu un peu plus de trois mois pour que ce nombre double, certains des pays les plus touchés – y compris les États-Unis, le Brésil, le Mexique et le Royaume-Uni – ayant été témoins d’une augmentation des infections et des décès.

«Ce qui n’était jamais à l’horizon, c’est qu’un si grand nombre de décès se produiraient dans les pays les plus riches du monde», a déclaré le Dr Bharat Pankhania, spécialiste des maladies infectieuses à l’université d’Exeter. «Le fait que les pays les plus riches du monde feraient une si mauvaise gestion est tout simplement choquant.»

Les États-Unis ont le plus grand nombre de morts officiel au monde et, avec plus de 386 000 décès, représentent un décès sur quatre signalé dans le monde chaque jour.

Le deuxième pays le plus touché est le Brésil, avec plus de 207 000 morts; L’Inde avec 152 000; Le Mexique avec 138 000; et le Royaume-Uni avec plus de 86 000 personnes.

Ensemble, ces cinq pays contribuent à près de 50% de tous les décès liés à Covid-19 dans le monde, mais ne représentent que 27% de la population mondiale, a rapporté Reuters.

L’histoire continue

L’Europe, la région la plus touchée au monde, a jusqu’à présent signalé plus de 615 000 décès et représente près de 31% de tous les décès liés à Covid dans le monde.

Les chiffres des infections continuent également de monter en flèche dans les pays dont Mexique, qui a enregistré vendredi 21 366 nouvelles infections, soit environ le double du taux quotidien d’augmentation d’il y a à peine une semaine. Brésil, où la ville de Manaus manquait d’oxygène pour traiter les patients atteints de Covid-19, a enregistré 69 198 nouvelles infections au cours des 24 heures précédentes.

Chine, où la maladie a été détectée pour la première fois, a déclaré que 130 nouveaux cas avaient été enregistrés vendredi, alors que les autorités continuaient de lutter contre une grave épidémie dans le nord-est qui a mis plus de 28 millions de personnes sous clé.

Le nombre total de cas reste bien en dessous de ce que la Chine a vu au plus fort de l’épidémie au début de 2020, mais les préoccupations concernant une nouvelle vague à l’échelle du pays augmentent avec une grande fête nationale dans un mois et des estimations de 296 millions de voyages de passagers ferroviaires pendant la nouvelle lune. pause de l’année.

Dans sa déclaration marquant deux millions de morts, Guterres a exhorté les dirigeants mondiaux à «renforcer la confiance et les connaissances en matière de vaccins grâce à une communication efficace fondée sur des faits».

Mais cela ne se produit pas partout. Au Brésil, où en moyenne plus de 1000 personnes meurent chaque jour, le président Jair Bolsonaro a remis en question à plusieurs reprises la sécurité des vaccins et a déclaré qu’il refuserait de se faire vacciner lui-même.

«Personne ne sera obligé de se faire vacciner», Bolsonaro juré cette semaine lors d’une diffusion sur Internet. «Si vous ne le voulez pas, ne l’avez pas. C’est votre droit. Après tout… nous n’avons pas de preuve [they are safe]. »

Selon l’Université d’Oxford, 35 millions de doses de divers vaccins Covid-19 ont été administrées dans le monde, dont beaucoup dans des pays riches comme le Royaume-Uni.

Vendredi, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a déclaré que «la plus grande et la plus rapide campagne de vaccination de notre histoire» était en cours, ajoutant: «Il y a de fortes chances que vous connaissiez personnellement quelqu’un qui a déjà reçu un vaccin.»

dans le États Unis, le nouveau président, Joe Biden, a dévoilé des plans ambitieux pour vacciner 100 millions d’Américains au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir.

«Ce sera l’un des efforts opérationnels les plus difficiles jamais entrepris par notre pays – mais vous avez ma parole, nous allons gérer l’enfer de cette opération», a-t-il déclaré.

L’Inde a lancé samedi l’un des plus grands programmes de vaccination au monde, visant à vacciner un quart de milliard de personnes dans les mois à venir, y compris des travailleurs de la santé, des personnes âgées de plus de 50 ans et des personnes à haut risque.

Le premier jour du programme, 300 000 personnes devaient être vaccinées dans 3 000 centres.

Mais dans de nombreux pays en développement, y compris le Brésil, la vaccination n’a pas encore commencé, certains spécialistes étant convaincus que l’inaction du gouvernement signifie que de nombreux pays connaîtront encore pire cette année que l’année dernière.

«Bien sûr, la pandémie a pris le monde entier par surprise et a tué de nombreuses personnes – c’est pourquoi vous l’appelez une pandémie», a déclaré Mariana Varella, une écrivaine brésilienne de santé publique.

«Mais nous n’avions pas besoin d’être dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, avec son nombre de morts, avec le système de santé débordé.»