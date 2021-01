Plus de 400000 personnes aux États-Unis atteintes du coronavirus sont décédées, selon les données compilées mardi par le New York Times, à l’approche de l’anniversaire du premier décès connu du pays dans la pandémie.

Le rythme auquel les Américains meurent s’est accéléré pendant l’automne et pendant l’hiver, atteignant des niveaux records en janvier. Pendant quelques semaines ce mois-ci, le nombre moyen de morts par jour a dépassé les 3300, plus que le nombre de personnes tuées lors des attentats terroristes du 11 septembre. Le jalon déchirant de mardi est intervenu un jour après que les États-Unis aient dépassé 24 millions de cas au total.

Le jour le plus meurtrier de la pandémie à ce jour a été le 12 janvier, lorsque plus de 4 400 décès ont été signalés. Contrairement aux premiers jours de l’épidémie aux États-Unis, qui étaient concentrés dans une poignée de grandes villes, principalement du nord-est, cette poussée est généralisée. Lundi, l’Arizona, la Californie, la Caroline du Sud, New York et l’Oklahoma avaient signalé le plus de nouveaux cas par habitant au cours de la semaine précédente. Une grande partie de la dernière vague a été attribuée au rassemblement de personnes pendant les vacances, de Thanksgiving au réveillon du Nouvel An.

Le temps nécessaire pour enregistrer chaque 100 000 décès a considérablement diminué depuis le premier décès connu de Covid-19 dans le pays, survenu dans le comté de Santa Clara, en Californie, le 6 février 2020. Les 100 000 premiers décès aux États-Unis ont été confirmés par 27 mai; il a ensuite fallu quatre mois à la nation pour enregistrer 100 000 morts supplémentaires; le suivant, environ trois mois; le dernier, cinq semaines seulement.