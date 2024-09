Le bilan des décès dus à la COVID-19 en Alberta est plus de quatre fois plus élevé que celui de la grippe au cours de la dernière année – CBC

732 Albertains sont décédés des suites de la COVID-19 depuis août dernier

09 septembre 2024

Une année de données sur les virus respiratoires en Alberta révèle, une fois de plus, que la COVID-19 est beaucoup plus mortelle que la grippe.

Le nombre de décès dus aux deux maladies combinées a dépassé les 900 au cours de l’année écoulée.

Plus de quatre fois plus d’Albertains sont morts de la COVID que de la grippe.

Le tableau de bord respiratoire de l’Alberta montre que la grippe a été responsable de 177 décès tandis que 732 personnes sont mortes de la COVID-19 (entre le 27 août 2023 et le 24 août 2024).

« C’est une preuve constante que la COVID n’est pas simplement une autre grippe », a déclaré Craig Jenne, professeur au département de microbiologie, d’immunologie et de maladies infectieuses de l’Université de Calgary, soulignant que la grippe n’est pas un virus bénin.

« C’est la plus grande perte jamais enregistrée à cause de la grippe, et la COVID-19 a encore causé beaucoup plus de décès que la grippe. Ces maladies virales demeurent donc importantes en Alberta. Elles représentent toujours un risque important pour certains Albertains. Et malheureusement, et tragiquement, elles continuent de faire des victimes à un rythme vraiment inacceptable. »

En savoir plus: https://www.cbc.ca/news/canada/calgary/covid-death-toll-higher-than-flu-alberta-1.7316023