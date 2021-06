Le bilan des bombes israéliennes sur Gaza, cartographié

La destruction de Gaza au cours du conflit de 11 jours entre le Hamas et Israël en mai a été lourde et généralisée, avec des dégâts affectant des centaines de bâtiments et des dizaines de routes, selon une première analyse des Nations Unies.

Les données, basées sur une analyse préliminaire d’images satellite prises le 28 mai et publiées par l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche cette semaine, soulignent les avertissements des groupes de défense des droits de l’homme et des organisations non gouvernementales selon lesquels les bombardements israéliens qui, selon l’armée, visaient les militants du Hamas ont gravement compromis l’infrastructure du territoire, et que la reconstruction pourrait prendre des années.

La destruction, visible sur toute la bande de 25 milles, était concentrée au nord, autour de la ville de Gaza et au sud-est.

Zones endommagées fin mai

Les groupes de défense des droits ont dénoncé le ciblage de Gaza, qui est l’un des endroits les plus densément peuplés du monde. Un blocus strict imposé par les voisins israéliens et égyptiens a longtemps maintenu la bande dans un état de crise économique. Plus de 200 Palestiniens sont morts pendant les bombardements, selon les responsables de la santé à Gaza. Plus de 60 d’entre eux étaient des enfants.

Les tensions ont éclaté en mai après que le Hamas a tiré des roquettes sur Israël en réponse à la répression de la police israélienne contre les manifestants palestiniens à Jérusalem. Israël a répondu par des frappes aériennes, déclenchant près de deux semaines d’hostilités.

Treize personnes en Israël sont mortes lors des frappes de roquettes du Hamas, dont 90 %, selon l’armée israélienne, ont été bloquées par le système de défense antimissile du pays, le Dôme de fer.



Un bâtiment de la ville de Gaza abritant les bureaux de l’Associated Press et d’autres organisations médiatiques a été touché par une frappe aérienne israélienne le 15 mai. (Khalil Hamra/AP)

A Gaza, territoire aux infrastructures appauvries et fragiles, il y avait peu de protection contre les frappes.

Les données de l’ONU montrent que sur quelque 140 miles carrés, 459 bâtiments ont été détruits ou endommagés, dont certains se trouvaient à proximité d’hôpitaux, de cliniques et d’écoles. Les Nations Unies ont déclaré le 21 mai que six hôpitaux et 11 cliniques avaient été endommagés, ainsi que 53 écoles.

Quarante cratères d’impact ont été détectés sur les routes, ce qui, selon les prestataires de soins de santé, a entravé les efforts visant à amener efficacement les blessés vers les hôpitaux.

« Cela a complètement bloqué le transport des patients vers les cliniques », a déclaré Ely Sok, chef de mission de Médecins sans frontières dans les territoires palestiniens. « Cela a vraiment entravé l’accès aux soins. Ils devaient marcher.

Détruit ou gravement endommagé 329 La tour Al-Jalaa, bombardée le 15 mai, abritait l'Associated Press. La tour Hanadi est devenue le 11 mai le premier immeuble de grande hauteur de la bande à être bombardé. Dans les zones les plus rurales de Gaza, des centaines de cratères ont été détectés dans des champs le long de la frontière avec Israël.

Le Hamas, le groupe militant qui contrôle Gaza, a estimé à plus de 250 millions de dollars les dommages causés aux bâtiments et aux infrastructures de la bande, a rapporté Haaretz. Les dommages causés aux réseaux électriques ont affecté les systèmes de filtration de l’eau, laissant 800 000 personnes sans accès facile à de l’eau potable, a déclaré le groupe.

Sok a déclaré que les gens travaillaient jour et nuit pour démolir des bâtiments instables et réutiliser les matériaux pour la reconstruction.

Des efforts internationaux pour reconstruire la bande sont en cours. L’Égypte a promis 500 millions de dollars et autorise l’entrée d’équipements tels que des bulldozers malgré son blocus strict. Le secrétaire d’État Antony Blinken s’est engagé à contribuer aux efforts de reconstruction, mais aucun montant n’a été annoncé. Il est contraire à la loi américaine de fournir des fonds au Hamas, un groupe terroriste désigné en Amérique. Le président Biden a annoncé en avril qu’il rétablirait le financement de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine après que son prédécesseur, Donald Trump, eut rompu les liens avec l’organisation.



Le 20 mai, des habitants de la ville de Gaza marchent dans la rue Wehda à côté de bâtiments endommagés par les frappes aériennes israéliennes. (Laurent Van Der Stockt/Getty Images)

Les dégâts ont été particulièrement concentrés sur la rue Wehda, une zone commerciale animée de magasins et de cafés que les frappes aériennes israéliennes ont ciblées dans la nuit du 15 mai. Les frappes ont tué plus de 40 Palestiniens et réduit en ruines des immeubles de grande hauteur, marquant la nuit la plus meurtrière de l’armée israélienne. campagne.

Une autre frappe le 15 mai a touché un immeuble de 12 étages qui abritait les bureaux à Gaza de l’Associated Press et d’Al Jazeera. L’armée israélienne, qui a donné aux occupants une heure d’avertissement pour évacuer, a déclaré que la frappe visait un site où le Hamas développait une technologie pour bloquer le Dôme de fer.

En comparant les images d'avant et d'après le conflit, l'ONU a pu déterminer que des centaines de bâtiments ont été détruits ou partiellement endommagés par des frappes aériennes. Bâtiments détruits ou gravement endommagés Modérément endommagé bâtiments L'analyse des images satellites a montré plus d'un millier de cratères d'impact au-dessus de Gaza, beaucoup dans des champs près de la frontière avec Israël. Cratères d'impact détectés sur le terrain

Les Nations Unies ont cartographié plus de 1 100 cratères d’impact à travers la bande, mais n’ont pas précisé ce qui les a provoqués. Six cent quatre-vingts des plus de 4 000 roquettes tirées de Gaza vers Israël sont retombés sur Gaza, selon l’armée israélienne. Les Forces de défense israéliennes mentionné il a frappé plus de 1 500 cibles à Gaza.

Sok a déclaré que la mobilisation rapide pour reconstruire la bande montrait « la résilience de Gaza ». Mais aucune quantité de ciment n’a pu reconstituer les familles et les vies détruites par la violence.

« Ce qui prendra le plus de temps, c’est la santé mentale », a-t-il déclaré. « C’est la partie la plus compliquée. C’est la reconstruction de la population.

A propos de cette histoire

L’image satellite présentée est un composite d’images prises entre le 21 et le 23 mai par SKYM50 et fournies par Planer.Terre. L’analyse présentée a été faite par le Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche sur des images séparées prises le 28 mai.

